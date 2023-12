Cómo la inteligencia artificial, el 'big data' y la ciberseguridad desempeñan un papel clave para el usuario en Navidad

La tecnología define la forma de vida de la sociedad, y la temporada navideña no se queda atrás en esta revolución tecnológica. La tecnología fusiona la innovación con la esencia tradicional que caracteriza a esta época del año. De este modo, la Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad y el Big Data, juegan un papel esencial en esta Navidad.



A pesar de que estos nuevos avances ofrecen numerosas ventajas, pues tal y como recoge un estudio realizado por Packlink, el 58% de los españoles utiliza Internet para hacer sus compras navideñas, también presentan ciertos desafíos.

“En estas fechas, el uso de la Inteligencia Artificial y el Big Data representa un cambio paradigmático en la forma en que abordamos las compras, la seguridad de datos y la personalización de experiencias. Su integración inteligente no solo potencia la eficiencia en las transacciones, sino que también desafía la necesidad de salvaguardar la privacidad y la integridad de la información en un contexto cada vez más interconectado” explica Miguel Rego, director del área de ciberseguridad en IMMUNE Technology Institute.

Conscientes de ello, desde IMMUNE Technology Institute, han identificado cuáles son los aspectos imprescindibles sobre el uso de estas tres herramientas que deben tenerse en cuenta en esta época del año:

1. Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una aliada para muchas personas, transformando así la manera en la que la sociedad celebra y disfruta de esta temporada. Asimismo, existen diversas maneras de beneficiarse de esta herramienta en estas fechas.

Por ejemplo, el uso de asistentes virtuales generados por la Inteligencia Artificial facilita la organización de cenas y eventos, ya que puede gestionar listas de invitados, sugerir menús personalizados y coordinar horarios. Además, los algoritmos de recomendación hacen que la búsqueda de regalos sea más eficiente y personalizada, anticipándose a nuestros gustos y preferencias. En cuanto a la decoración del hogar, las luces y la música también pueden beneficiarse de la IA, creando experiencias más personalizadas.

2. Análisis de Datos

La recopilación y el análisis masivo de datos también se puede emplear con fines positivos de cara a la experiencia del cliente. El uso del Big Data permite que las empresas puedan anticipar y satisfacer las demandas del mercado, mejorando la disponibilidad de productos y ofreciendo ofertas más personalizadas. En el ámbito social, el análisis de datos permite comprender mejor las tendencias y preferencias culturales, simplificando la planificación de eventos y actividades festivas.

También, gracias al uso de esta herramienta se ve facilitada la logística optimizando las operaciones de entrega y reduciendo los tiempos de espera.

3. Ciberseguridad

La ciberseguridad se convierte en una preocupación crucial a medida que aumenta la actividad en línea de los consumidores relacionada con compras. Los ciberdelincuentes se aprovechan de esta temporada alta de compras para llevar a cabo este tipo de estafas. Según el último Informe sobre la Cibercriminalidad en España, elaborado por el Ministerio del Interior, en 2022 aumentaron un 22,7% el número de ciberdelitos respecto al año anterior, alcanzando una cifra récord de casi 375.000 delitos informáticos en todo el año.

Tienen distintas maneras de actuar. Desde sitios web fraudulentos, correos electrónicos disfrazados de ofertas irresistibles, o mensajes de entrega de falsos pedidos con el fin de obtener datos personales y bancarios. También se han destapado estafas asociadas a la lotería de Navidad.

“Es algo que siempre decimos, y que debería estar en nuestra cabeza. Pero, en fechas como estas, es recomendable tomar medidas como reforzar sus contraseñas, no hacer clic en enlaces desconocidos, verificar las ofertas cuando suenen demasiado tentadoras, y monitorear regularmente las cuentas bancarias para identificar posibles transacciones no autorizadas. Actuar con rapidez y ser conscientes de los riesgos que conllevan las nuevas herramientas tecnológicas es clave para hacer un uso responsable y óptimo de las mismas” concluye Miguel Rego.