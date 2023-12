Así deberías maquillarte en Nochevieja, según una experta

Estoy segura de que dependiendo de cuál sea tu plan para celebrar Nochevieja vas a escoger un 'outfit' u otro, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer una fiesta temática con amigas que celebrar el fin de año con una cena de gala u organizar un plan informal en casa.





Y es que a día de hoy está normalizado maquillarse de una forma muy determinada para Nochevieja, sin importar el tipo de celebración. Se trata de una de las noches más especiales del año, lo que debería traducirse en hacer lo que te apetezca, y en cuanto a maquillaje nunca debes asumir ninguna norma, ¡sé tú misma!

Marta Arce es maquilladora profesional y una firme defensora de que el maquillaje debe representar tu personalidad y ser fiel a ti. No tienes que ser tú la que se adapte a nada ni a nadie.

El último día del año suele ser el momento en el que más reflexionamos sobre cómo han sido los últimos 12 meses y cómo quieres que sea el próximo. Todo acaba y todo empieza, y resulta muy interesante poder transmitirlo con nuestra imagen, comenta Marta.

Al mismo tiempo, en una noche tan mágica, la idea de un nuevo comienzo da lugar a atrevernos con algo nuevo y diferente. Un cambio de 'look', un 'outfit' pensado para la ocasión y, por supuesto, un 'make up' especial. Pero con especial no tiene por qué ser algo lejos de tu personalidad, no es necesario usar tonos como el dorado o el plata, puede ser un momento para pensar en lo que de verdad te gusta y atreverte con algo que sea especial para ti misma, sin importar lo que dicten las modas.

Nochevieja es el día en que esperas convertirte en alguien nuevo y mejor, asegura Marta, y por eso, el maquillaje no tiene por qué ir en consonancia con la persona que eres habitualmente, sino que representa quien quieres ser el próximo año, tu nueva yo. Este es para mí el maquillaje perfecto.

Gracias a las palabras de Marta, no podemos evitar reflexionar acerca de la idea de dejar atrás experiencias y hábitos ya pasados, y abrazar una nueva oportunidad para convertirnos en la persona que queremos ser. La cara es el espejo del alma y nuestra imagen la carta de presentación, ¿a qué esperas para darle la importancia que se merece?