La responsabilidad falla en el responsable

Se busca no sólo la “RESPONSABILIDAD” sino, sobre todo, al “RESPONSABLE”. Mejor sería decir, si fuéramos consecuentes, objetivos y libres de peajes partidistas, ya tenemos la cabeza del “RESPONSABLE”, los “BENEFICIADOS”, los “SUMISOS OBEDIENTES” al partido, los “MINISTROS” con Cartera pero sin formación, ni especialidad.

Abrimos la puerta de los SECRETOS DE ESTADO y encontramos los GRANDES SECRETOS de nuestros Gobernantes: CAFÉ, COPA y PURO con todos aquellos que se oponen a España, a sus leyes y a su democracia parlamentaria; CAFÉ, COPA y PURO con los que un día se dedicaron a planear asesinatos, con los que jurar querer separarse España, con los que pisotean todo lo que huele a ESPAÑOL...

... Y con todos ellos, CAFÉ, COPA y PURO en la mano, vamos leyendo, tomando nota y indicándoles la disponibilidad que tienen sobre los SECRETOS DE ESTADO....

AUTÓCRATA es que va contra toda Europa, contra todo lo que signifique abandono de la poltrona, contra todo lo que sea TRANSPARENCIA, contra todo lo que signifique TÚ, ÉL, VOSOTROS, ELLOS...

El CÁNCER se encuentra en el seno de la persona, con nombre y apellidos, que todos conocemos, pero ese CÁNCER y su METÁSTASIS se han extendido cuando los PODERES DEL ESTADO han sido frágiles y los INTERESES COMUNES han sido disueltos y destruidos por la CAL de la SOBERBIA PERSONALIZADA y la INDIGNIDAD AGRUPADA de los Partidos.

No volaremos con el AVE FÉNIX, porque para ello es imprescindible regenerarse de las cenizas de su predecesor que, por desgracia, fue la mano que abrió la puerta de la DESVERGÜENZA NACIONAL. A buen entendedor pocas palabras bastan...

“La HIPOCRESÍA vaga por las anchas tierras de nuestra España, no encontraremos UNA SOLA VERDAD en los discursos del que quiere pasar a la historia como PROFETA del bien y del mal.