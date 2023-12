Plus Ultra Líneas Aéreas en 2023 bajo la perspectiva de su presidente y directivo, Julio Martínez Sola: 'Un año de logros y transformación'

El año 2023 ha sido testigo de una serie de hitos significativos para el equipo y directivos que confirman a Plus Ultra Líneas Aéreas, la destacada aerolínea española, bajo el liderazgo del presidente Julio Martínez Sola y su equipo. A lo largo del año, la compañía ha llevado a cabo una serie de iniciativas innovadoras y estratégicas, consolidando su posición como un actor clave en la industria de la aviación.



En el primer trimestre del año, la aerolínea presentó con entusiasmo el programa "Plus Ultra Talento", una iniciativa dirigida por el equipo directivo con el objetivo de potenciar el desarrollo y la participación de sus empleados. Julio Martínez Sola destacó la importancia de este proyecto al poner énfasis en la formación, la evaluación del desempeño y la implementación de un portal del empleado, elementos clave para fidelizar el talento y fortalecer la cultura interna de la empresa.

Durante esta temporada se resalta un logro crucial para la aerolínea Plus Ultra: la obtención de la certificación IOSA emitida por la prestigiosa Argus Pro en abril. Esta certificación subraya el compromiso de la aerolínea con la excelencia y los estándares operativos más elevados, destacando la profesionalidad y experiencia del equipo.

Seguidamente, el equipo directivo de Plus Ultra lideró la estrategia de crecimiento de la empresa, logrando un impresionante aumento del 40% en los ingresos por ventas en los últimos dos años. La expansión geográfica, la apertura de nuevas oficinas y acuerdos de distribución en más de 500 puntos de venta fueron clave para fortalecer la presencia de la aerolínea en el mercado internacional.

La operación ACMI/Charter, especialmente a través de vuelos con carga sanitaria, demostró ser fundamental para diversificar los servicios ofrecidos y contribuir al crecimiento de los ingresos. A pesar de los desafíos del mercado, Delgado y su equipo demostraron eficiencia en el manejo de costos, contrarrestando más de 25 millones de euros en costos adicionales.

La calidad del servicio a bordo ha sido un pilar fundamental en el éxito de Plus Ultra, generando la preferencia continua de los pasajeros y contribuyendo a su reputación como aerolínea de excelencia. Julio Martínez subrayó la importancia de la satisfacción del cliente y la eficiencia en la gestión de costos como elementos clave para el éxito continuo de la aerolínea.

La obtención de la certificación AENOR y la incorporación a la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) en mayo y junio, respectivamente, reforzaron el compromiso de Plus Ultra con la excelencia, la seguridad y la sostenibilidad. Estos logros continúan demostrando la voluntad de crecimiento de la aerolínea en la industria aérea global.

En los últimos meses del año, el presidente Julio Martínez Sola expresó su satisfacción por la colaboración con la empresa mayorista polaca RAINBOW, que permitió a Plus Ultra convertirse en la primera aerolínea en número de vuelos semanales entre Europa y Venezuela. Esta asociación no solo fortalece los lazos entre ambos países, sino que también contribuye al crecimiento del turismo en la región, según destacó el directivo.

A la par, la inauguración de la nueva página web y aplicación móvil marcó un paso significativo en la evolución digital de Plus Ultra. Estas mejoras, diseñadas para simplificar la experiencia del cliente, refuerzan la posición de la aerolínea como líder en la adopción de tecnologías que mejoran la experiencia de vuelo.

En forma del cierre de este año 2023, Plus Ultra Líneas Aéreas junto con sus directivos y su presidente Martínez Sola, celebraron su incorporación como miembro de la IATA Clearing House. Esta es la cámara de compensación de pagos de IATA, a través de la cual permiten establecer relaciones de pago con más de 400 aerolíneas alrededor del mundo, así como proveedores aeronáuticos y otras agencias autorizadas.

Las proyecciones de Plus Ultra Líneas Aéreas en el crecimiento e innovación continuo

El año 2023 ha sido un periodo de transformación y éxitos para Plus Ultra Líneas Aéreas, destacando la visión estratégica de sus líderes y el compromiso continuo con la excelencia en todos los aspectos de su operación. Para los próximos meses, la aerolínea proyecta consolidar su posición como una aerolínea líder en la industria de la aviación.

Bajo la dirección estratégica de su presidente, Julio Martínez Sola, y el equipo de líderes y colaboradores de Plus Ultra, la compañía anticipa continuar su crecimiento sostenido mediante la innovación en servicios al cliente, con un enfoque especial en la digitalización y personalización de la experiencia de vuelo a través de la optimización de su plataforma en línea y la implementación de tecnologías de vanguardia.

La aerolínea tiene como objetivo mantener y fortalecer sus altos estándares de calidad y seguridad operativa, con la mira puesta en la sostenibilidad y la eficiencia medioambiental, explica Julio Martínez Sola. Con iniciativas centradas en el talento interno, la expansión estratégica y la mejora continua de sus servicios, Plus Ultra aspira a superar las expectativas de sus clientes y a seguir contribuyendo al desarrollo del transporte aéreo en España y a nivel internacional.