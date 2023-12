Montesquius Extra Brut Reserva 2019

Quizá, los cavas con categoría Extra Brut aún no son del todo conocidos por el público; el que comentamos hoy es perfecto para disfrutarlo en cualquier momento del día e ideal para degustarlo en estas fiestas navideñas.

Montesquius Reserva extra brut de 2019 ha sido elaborado con una selecta cuvée de las variedades estrella del Penedès, Xarel.lo, Macabeo y Parellada de viñedos ubicados en suelo arcilloso calcáreo, muy mineral, a una altitud entre 100 y 500 metros, en la zona Comtats de Barcelona, subzona Valls de Noia-Foix. Las uvas se recogieron entre agosto y septiembre, extrayéndose el mosto lentamente, a baja presión y haciendo la fermentación por separado.

La segunda fermentación fue en botella, durante sus 4 años de crianza en bodega, ha reposado en posición horizontal a una temperatura entre 16 y 18º C. La fecha del degüelle aparece en la contraetiqueta, bajo el código de barras. Tiene la categoría de Reserva, por contar con más de 18 meses, pero podría ser un Gran Reserva.

La cata



Color dorado brillante con fino rosario largo y persistente de chispeantes burbujas. Aromas de finas flores, recuerdos de piñas, manzanas verdes y cítricos, como el pomelo. En el paladar destaca su ligereza, su armonía, enriquecida con unas notas balsámicas, vainilla, fruta fresca, flores secas con algunos tonos ahumados y cremosa burbuja.

Maridaje

Es acompañante ideal para disfrutar en cualquier momento, desde la hora del ángelus hasta las tentaciones de la noche, sin desdeñar, en cualquier momento, unos sabrosos pinchos donostiarras, ruedas de jamón ibérico de las famosas Denominaciones de Origen Guijuelo, Dehesa de Extremadura y Jabugo; y en estas entrañables fechas, no puede faltar en mesas bien vestidas con reuniones de familiares y amigos para saborear: marisco gallego y de la Bahía de Cádiz, buenos arroces mediterráneos; también es idóneo para digerir comidas contundentes, como cocido, cochinillo, ternera… En postres marida perfectamente con frutos secos, turrón o pastas de té, incluso para esos momentos de sobremesa de conversación amena que gusta terminar la botella.

Ficha 4 años de crianza. Producción limitada de 8.250 botellas, para los elegidos. PVP: 16,95 €. www.montesquius.com info@montesquius.com @montesquius1918