Cuando la política nos pudre de indiferencia

El ser humano, cuando comienza a perder la memoria, a olvidar los momentos importantes de su vida, a no recordar muchos momentos de la historia..., cuando, en un silencio, cercano al aislamiento, su soledad se convierte en su único amigo... en ese momento el ser humano, pierde su esencia y sólo sus convicciones internas, últimas en desaparecer, le mantendrán, aunque sólo sea para ver y no sentir.



Estas situaciones van normalizándose por el hecho de vivir dentro de un cuerpo lleno de limitaciones, aunque todo él esté sostenido por la conciencia y el sentimiento del “yo”, del “ser”.

Lo grave es cuando ese proceso se traslada al sentimiento personal sobre su propia convivencia social. Entonces hablaríamos de INDIFERENCIA ante la historia, de INDIFERENCIA ante su propia sociedad, de INDIFERENCIA política y del comienzo de INDIFERENCIA personal.

El proceso del deterioro de la confianza comienza cuando la observación de la vida política produce dolor, daño, angustia, sentimientos de venganza e incapacidad para poder hacer algo efectivo.

Una sociedad que permite una realidad política “interesada”, “nepotista”, “leguleya”, “prevaricadora”, que permite una realidad política con sentimientos de superioridad económico-social y con un convencimiento dogmático de la vida en democracia... está en un proceso sin retorno hacia la INDIFERENCIA, hacia el AISLAMIENTO y hacia el progresivo proceso de la PERDIDA DE MEMORIA HISTÓRICA.

Ante esta realidad, sólo una sociedad luchadora, defensora de sus derechos y crítica con todo tipo de abusos y clientelismos, podrá caminar hacia un progreso en convivencia democrática.

Lo que no llevemos a cabo ahora, serán nuestros hijos y nietos los que cargarán sobre sus espaldas todo el peso de nuestra COBARDE INDIFERENCIA.