“La baja o nula remuneración de los depósitos mantiene el elevado interés en las letras del Tesoro en 2024”

Tras el fuerte apetito hacia estos activos en 2023, las letras del Tesoro seguirán ofreciendo rentabilidades muy interesantes durante 2024, especialmente durante la primera mitad. Asimismo, a día de hoy, no parece muy probable una ‘guerra de depósitos’ en la banca española, para remunerar a particulares, al contrario de lo que sí ocurre ya para el cliente institucional. Los depósitos son, históricamente, la inversión tradicional del ahorrador español, junto con el ladrillo. Por tanto, su previsible baja o nula remuneración en 2024 seguirá convirtiendo a las letras del tesoro en activos muy interesantes para el pequeño inversor.



Las rentabilidades de las letras se seguirán manteniendo elevadas, en línea con unos tipos de interés que seguirán altos[...]. Dicho eso, nuestro escenario contempla posibles bajadas de tipos bien hacia la segunda mitad del ejercicio. Ello supondrá una reducción apreciable también de la rentabilidad de las letras que, no obstante, seguirán siendo competitivas frente a otras alternativas a corto plazo, como por ejemplo los depósitos.

En cuanto a las estrategias en renta fija, es momento de “incrementar”. El mercado ha corrido mucho en las últimas semanas [...] todo parece indicar que el ciclo de subida de tipos ha terminado. La duda actual consiste en cuándo comenzará el ciclo de bajadas, algo que, con los datos actuales, podemos situar hacia mediados de 2024. En ese sentido, las rentabilidades actuales de la renta fija siguen siendo muy atractivas y, a medio plazo, muy interesantes, no solo en rentabilidad sino en valoración, a medida que la inflación siga corrigiendo y, con ella, los tipos de interés.

----------------- Comentario económico de Pedro del Pozo, director de Inversiones Financieras de Mutualidad