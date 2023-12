​Cinco secretos de las famosas para unas cejas perfectas esta Navidad

Si los ojos son la ventana del alma, las cejas son definitivamente el marco. Bien lo sabe Irma Oniani, profesional con más de 8 años de experiencia en la ciencia de las cejas y pionera del microblading en España. “Las cejas pueden transformar el rostro, ensalzar la belleza de cada persona y conseguir una mirada más joven y seductora. Las personas con unas cejas armónicas y proporcionadas tienen un atractivo especial y confianza en sí mismas que las hacen únicas”, afirma Irma.





En la puesta a punto de Navidad y Año Nuevo, Irma Oniani nos da 5 consejos para conseguir unas cejas dignas de una premiere de Hollywood:

Huye de las plantillas para cejas. “Las cejas tienen que enmarcar el rostro y la mirada de cada persona, pero cada rostro es único. La misma ceja no le queda bien a todo el mundo”, explica Irma Oniani. Observa tu rostro y aprende de la forma natural de tu propia ceja: su altura, el arco y su cola tienen que estar en proporción y armonía con el resto de rasgos de la cara.

Dibuja tus cejas con trazos rápidos y ligeros. Eso de rellenar las cejas como quién colorea en un cuaderno sólo consigue resultados artificiales. “Cuando rellenes tus cejas, utiliza trazos rápidos y ligeros en la misma dirección en la que crece el pelo. Al rellenarlas con esta técnica conseguirás que se vean más pobladas de forma natural”, nos cuenta Irma.

No te frustres si no quedan iguales. Las cejas no son hermanas gemelas, sino primas cercanas. Deben parecerse entre ellas, pero también debes tener en cuenta las asimetrías del rostro para conseguir un resultado armónico. “Las cejas tienen que contribuir a la armonía del rostro, por eso es importante imaginarlas y dibujarlas teniendo en cuenta nuestros rasgos. Si las intentamos hacer demasiado iguales, solo conseguiremos unas cejas artificiales que se verán extrañas y fuera de lugar”, afirma Irma.

Opta por el maquillaje permanente. Afortunadamente, no tenemos por qué hacer todo el trabajo nosotros y podemos acudir a un profesional del microblading para conseguir unas cejas de ensueño. Irma Oniani asegura que “el maquillaje permanente es la mejor solución para conseguir unas cejas perfectas que se vean naturales y dibujadas por un profesional que conseguirá darle armonía al rostro y rejuvenecer tu mirada”.

Usa corrector debajo de la ceja. Delinear las cejas con un iluminador puede resaltar demasiado el arco de la ceja y dar resultados artificiales. “En su lugar, opta por un corrector que sea un tono más claro que el tono de tu piel para iluminar el área de debajo las cejas. Conseguirás un efecto más elegante, pulido y natural”, indica la experta.

¿Por qué son tan importantes las cejas?

Las cejas son el rasgo más importante y, a menudo, infravalorado del rostro. Las cejas aportan equilibrio, armonía y expresión, y si no tienen la forma correcta puedes desdibujar completamente el rostro. “La mayoría de personas no entienden la importancia que tienen las cejas hasta que les prestan atención por primera vez. Unas cejas bien proporcionadas y perfectamente armónicas pueden rejuvenecer el rostro 20 años y transformar totalmente la mirada”, señala Irma Oniani, que tiene más de 8 años de experiencia esculpiendo algunas de las cejas más conocidas de España.