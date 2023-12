Altos jefes militares de Paraguay vendían anualmente entre 30 y 40 mil armas a organizaciones criminales de Brasil

"Tierra firme" habla de una realidad alternativa en la que América no fue descubierta por Colón, pues ninguna de las fragatas superaba las ITVs necesarias para un viaje tan largo. Por tanto a Europa no habían llegado el chocolate ni las patatas, con lo cual la Edad Moderna resultó de lo más aburrido, y la Revolución Francesa no llegó a llevarse a cabo hasta que se empeñó Jean Michel Jarre. América, como es sabido, no sería descubierta hasta 1972, gracias a Nino Bravo.