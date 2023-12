¿Quieres disfrutar de un ritual antiedad en un hotel de lujo?

Es hora de hacer una parada y regalarte unos minutos. Los rituales de belleza siempre son una buena opción, una forma de desconectar que además, está demostrado, nos aporta increíbles beneficios.

Si aún no lo conoces es el momento de pedir una cita en el exclusivo Longevity Hub by Clinique la Prairie, centro que nace hace nueve décadas en Montreux-Clarens a orillas del lago Lemán a los pies de los Alpes suizos y que ha sido uno de los pioneros en terapia celular para frenar y prevenir el envejecimiento con un enfoque holístico de medicina preventiva, con soluciones pioneras de estética y bienestar.

Los rituales de cuidado antiedad del exclusivo Longevity Hub by Clinique la Prairie han dado la vuelta al mundo y ahora traslada siete tratamientos de su centro de Madrid a una de las cabinas del renovado Spa del Hotel Santo Mauro, todo un referente del lujo en Madrid.

La carta contará con 3 tratamientos faciales, basados en la ciencia pionera en longevidad encerrada en la línea cosmética de lujo Swiss Perfection®, y 4 corporales. Todos los tratamientos corporales están basados en el cuidado celular, la nutrición de la piel, la recuperación del equilibrio y el bienestar interno y externo, auténticos rituales de cuidado antiedad de la mano de los terapeutas de Longevity Hub by Clinique la Prairie que se trasladarán a este entorno exclusivo.

TRATAMIENTOS FACIALES:

1/ Cellular Perfect Hydration: uno de los protocolos de hidratación facial de Clinique La Prairie basado en los principales activos hidratantes. Protege las capas más profundas de las células de la piel del envejecimiento prematuro, la deshidratación y la textura irregular. Además, estimula el metabolismo celular e intensifica la producción del colágeno naturalmente presente en la piel. El resultado es un aspecto brillante, natural y saludable gracias a la hidratación en profundidad, encargada de devolver el bienestar, la elasticidad y la tersura a la piel.



2/ Cellular Perfect Lifting: tratamiento perfecto para tersar, igualar y mejorar el aspecto del rostro. Su proceso se inspira en las técnicas médicas antiedad más avanzadas. Consigue unos resultados únicos e inmediatos desde la primera sesión: mejora la firmeza de la piel y suaviza las arrugas a la vez que favorece la renovación celular.

3/ Cellular Men’s Perfect Repair: un tratamiento de limpieza dirigido a los hombres, un ritual perfecto para eliminar los signos del cansancio del rostro para lograr un aspecto fresco y saludable.

TRATAMIENTOS CORPORALES:

1/ Reflexología: un masaje podal de origen chino cuyo objetivo es regenerar el organismo, activar la eliminación de toxinas y proporcionar una mayor sensación de ligereza al disolver la tensión muscular. A través de la activación de los puntos reflejos del pie se logra reequilibrar el cuerpo y estimular la curación.

2/ Masaje revitalizante: uno de sus tratamientos estrella, todo un protocolo Swiss made centrado en potenciar el bienestar y devolver la vitalidad al cuerpo. Buque insignia de la firma, este masaje se dirige al flujo de energía del cuerpo y aporta una presión exacta y modulada. Las expertas manos de los profesionales de Clinique La Prairie actúan sobre los puntos de energía claves del cuerpo generando una experiencia realmente estimulante. Este masaje corporal puede ampliarse con la opción facial, elaborado mediante la piedra gua sha.



3/ Chi Nei Tsang: un método taoísta destinado a aliviar el malestar en los órganos internos. La técnica Chi Nei Tsan actúa identificando estos bloqueos físicos, energéticos y las tensiones emocionales ubicadas en el área abdominal, eliminándolas para canalizar la energía, mejorar el flujo sanguíneo y promover el correcto funcionamiento de los órganos.

4/ Maderoterapia: técnica que combina terapias manuales para favorecer el drenaje linfático con masajes a través de distintos instrumentos de madera. Su acción permite trabajar de forma muy efectiva la grasa localizada, activar los sistemas linfático y circulatorio, además de remodelar las zonas más difíciles para combatir la celulitis, hinchazón, retención de líquidos, entre otras cosas. Unos beneficios extrapolables al aspecto de la piel, reafirmando y tonificando su superficie.



Longevity Hub by Clinique la Prairie https://longevity-hub.cliniquelaprairie.com