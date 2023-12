​Ander Altuna: “Cualquier ciclista debería identificarse con los valores del Equipo Finisher”

Ander Altuna se ha pasado una vida dedicado a mejorar el ciclismo desde la base. Tras unos años como ciclista, estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte antes de centrarse en cuerpo y alma a la formación en este deporte. Ha dirigido equipos en juveniles, pasó ocho años en la selección de Euskadi, también ha estado en la selección española de pista y los dos últimos años en el Cafés Baqué. Ahora, inicia una nueva aventura como director del Equipo Finisher y afronta la temporada 2024 con ilusión, ideas y compromiso.





Primeras sensaciones en el equipo. Muy positivas. Tenemos un bloque muy potente, es un filial con mucha fuerza y con una gran trayectoria. Un grupo de 21 ciclistas que tiene mucha potencia de cara al 2024. Estoy muy a gusto tanto con los corredores como con el staff. Hay un grupo de trabajo muy bueno detrás del Equipo Finisher.

La importancia del Equipo Finisher en la formación de un ciclista. Hay una gran cohesión dentro del equipo y una conciencia para trabajar. Se ofrecen todas las posibilidades que necesite un corredor, desde la preparación hasta el apoyo con nutricionistas, además de un buen calendario para que se vayan formando. De este modo, aprovechamos todas las herramientas de las que disponemos en el Equipo Finisher.

El equipo y sus valores. Los valores que transmite el Equipo Finisher desde hace mucho tiempo son con los que se debería identificar cualquier tipo de ciclista. En todos los ciclistas que han pasado por esta estructura se nota que poseen unos valores que no se ven en otros sitios.

La estructura y el horizonte del Equipo Kern Pharma. El Equipo Kern Pharma debe ser la referencia de todo el grupo. No hay más que ver todos los profesionales que han salido del Equipo Finisher en los últimos años. Tener al Equipo Kern Pharma por delante y observar cómo van dando pasos y avanzando ciclistas de la estructura cada año es un aliciente para todos.

Deseos para la temporada 2024. Salud, que los ciclistas no tengan caídas, que nos respete la suerte en carrera y que cada uno de nuestros corredores pueda dar el máximo de lo que tenga en las piernas.