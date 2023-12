Mundo del Móvil, especialistas en reparación de consolas

En España, la fiebre por las consolas y los videojuegos no cesa, algo ilustrado a la perfección mediante sus estratosféricas cifras de ventas y las expectativas generadas cada vez que se está a punto de lanzar un nuevo modelo. La PlayStation 5, por ejemplo, se agotó en tiendas en el mismo día de su salida al mercado en España, creándose largas colas para ser uno de los afortunados que se hicieron con ellas.

Para los grandes aficionados a las consolas, contar con expertos en la reparación de estas se vuelve muy importante cuando se produce alguna avería en su funcionamiento. Y en Madrid, si alguien destaca por ser los grandes aliados de confianza de los gamers, esos no son otros que los especialistas de Mundo del Móvil, quienes aseguran que "no hay consola ni marca que se les resista".

Reparación de consolas como la PlayStation y la Nintendo Switch y de sus diferentes periféricos Desde Mundo del Móvil, ofrecen un servicio de reparación de todo tipo de consolas: PlayStation modelos 2, 3, 4 y 5, XBOX, Nintendo DS, Nintendo Switch, Nintendo Wii... y no solo arreglan estas consolas, sino que también reparan los diferentes periféricos que estas utilizan, como mandos, pantallas de videoconsolas portátiles y todo tipo de problemas que hagan que una videoconsola no funcione correctamente.

Los expertos que conforman el equipo de Mundo del Móvil dan énfasis al hecho de que los componentes que incorporan las consolas son cada vez más complejos, de ahí la importancia de no confiar estos arreglos a cualquier técnico, sino a auténticos especialistas en la reparación de videoconsolas con años de experiencia en este sector, como es el caso de ellos mismos. A la hora de ponerse a trabajar, cuentan con la mejor maquinaria posible y con un amplio y variado catálogo de recambios originales que permitirán dejar cualquier consola y cualquier periférico de estas como nuevos.

Todo son facilidades con Mundo del Móvil Quienes necesiten arreglar su consola y quieran hacerlo en el menor tiempo posible, sin gastar de más y con garantías, solo tienen que contactar con Mundo del Móvil.

Respecto a las consolas, se pueden producir averías como que el ventilador haga mucho ruido, que el HDMI no conecte bien, que la consola no se encienda o se apague sola cuando no debería hacerlo o que los mandos no se sincronicen bien con esta. Y, por otro lado, si se trata de los mandos, estos periféricos pueden necesitar reparaciones en componentes como el conector de carga, la batería y los joystick. Sea cual sea la problemática, los aficionados a los videojuegos de Madrid y de toda España encontrarán una solución rápida y efectiva en los profesionales de Mundo del Móvil.

El servicio de reparación de esta firma incluye un presupuesto sin compromiso, con un precio cerrado inicial que ya contempla la mano de obra, el repuesto y el IVA; una reparación al instante sin cita previa, la garantía de reparación de 4 meses y, dependiendo del carácter del arreglo a hacer, la posibilidad de recogida y envío en el mismo día.

En Mundo del Móvil no solo están especializados en la reparación de consolas, sino que también son expertos en darle una vida nueva a smartphones, portátiles y patinetes eléctricos, siempre con un servicio de calidad.

La firma cuenta con tres tiendas físicas en Madrid, en las zonas de Las Ventas, Moncloa y Príncipe de Vergara, donde los clientes pueden llevar sus dispositivos electrónicos averiados y, encontrarles, de esta manera, una solución para volver a funcionar con completa normalidad.