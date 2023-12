Bit2Me nombrada una de las plataformas cripto más confiables por delante de Binance o Coinbase

Un nuevo informe de Cointelegraph Research evalúa el estado actual del sector cripto con el propósito de determinar cuáles son las plataformas más confiables y seguras. Según los resultados del informe, Bit2Me fue nombrada como una de las más confiables por su alto puntaje en categorías como seguridad, jurisdicción, transparencia y beneficios para sus usuarios.



Informe de Cointelegraph y los nuevos estándares del sector cripto

El informe The New Crypto Exchange Standards, realizado por Cointelegraph Research, el área de investigación del medio independiente Cointelegraph —uno de los más reconocidos en materia de criptomonedas y activos digitales— se propuso evaluar a nueve de los exchanges más importantes para determinar cuáles son los más confiables para operar con activos cripto.

El informe pretende devolver la confianza en este tipo de activos. Para conseguirlo, analiza alrededor de 40 factores de distinta índole con el propósito de calificar a los exchanges en función de cuatro criterios: ubicación de los intercambios y regulación; transparencia financiera; capacidad de cuidar los activos de los clientes; y experiencia de uso y variedad de productos y servicios ofrecidos.

Si bien varios de los exchanges más confiables son Binance, Coinbase y Kraken, Bit2Me fue uno de los que mejores puntajes sacó en la mayoría de las categorías, constituyéndose como una de las mejores alternativas a Binance en algunas categorías y directamente superándola en otras.

¿Por qué Bit2Me es una de las mejores alternativas a Binance y otros exchanges del mercado?

Los resultados del informe de Cointelegraph pueden emplearse como base para que los usuarios puedan recuperar la confianza en el sector tras el colapso de la moneda estable UST y la quiebra de FTX en 2022, uno de los exchanges más reconocidos del mercado.

En este sentido, Bit2Me destaca entre la mayoría de los exchanges analizados, en primer lugar, por tener su sede en España, jurisdicción de aplicación de la normativa europea, una de las regulaciones más confiables en materia de supervisión de cripto activos.

Asimismo, Bit2Me sacó una de las puntuaciones más altas en la categoría de ciberseguridad, con ocho puntos sobre diez. No solo cumple con las certificaciones internacionales ISO/IEC 27001 e ISO 22301 en materia de seguridad informática, sino que además dispone de una póliza de seguro por 150 millones de euros y sus depósitos fiat se encuentran resguardados en cuentas independientes en una entidad regulada por el Banco de España.

Finalmente, la cartera de productos y servicios que su plataforma ofrece es una de las más completas del sector. Además de sus múltiples canales multilingües de su servicio de atención al cliente, Bit2Me brinda acceso a más de 240 activos cripto y servicios especiales para empresas. En cuanto a la experiencia de uso, se trata de un exchange intuitivo y fácil de usar. Dispone de servicios de staking, la posibilidad de solicitar una tarjeta de débito Mastercard para pagar con criptomonedas, y diversas funciones de trading avanzado para realizar intercambios y transferencias inmediatas.

El informe de Cointelegraph Research sobre el estado del sector ha establecido nuevos estándares para el sector cripto. Entre las distintas plataformas evaluadas, Bit2Me se constituye como una de las mejores alternativas a Binance y uno de los exchanges más confiables de la actualidad.



