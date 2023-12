​Los ‘Abrazapájaros’ se instalan en el Real Jardín Botánico-CSIC para acercar a sus visitantes el arte de personas con discapacidad

El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, que se celebra el próximo domingo 3 de diciembre, acogiendo en la Cátedra Cavanilles del Pabellón Villanueva la presentación de la exposición artística Abrazapájaros que se podrá visitar en en este mismo espacio hasta el próximo 10 de diciembre. Después ‘volará’ a otro lugar para que más y nuevas personas descubran esta muestra que se enmarca en el proyecto MIRAЯ 3.0 que promueve la Fundación Personas con el apoyo de la Fundación “la Caixa”.

Abrazapájaros es una muestra integrada por seis estructuras metálicas, con una altura entre 150 y 180 centímetros, realizadas con material reciclado por el escultor del hierro Ángel Carro ‘Gelito’ en las que 70 creadores con discapacidad intelectual del proyecto MIRAЯ han interactuado vistiendo con telas, materiales orgánicos, papel, palos, piedras… Cada una de las seis esculturas cuenta con una caja-nido como corazón y un tiesto por cabeza, con el propósito de transmitir acercamiento a la diversidad y la naturaleza con la eco-creatividad como guía.

La presentación del proyecto y de la exposición ha contado con la participación del actor y cómico Leo Harlem, mentor de esta iniciativa que une creatividad, inclusión, sostenibilidad y humor. Harlem ha expresado que, “mientras los espantapájaros asustan y alejan a las aves, abrazapájaros invita a acercarnos, a conocernos y a romper conceptos y tópicos como en ocasiones nos pasa con las personas con discapacidad intelectual”.

Un jardín accesible e inclusivo

La directora del RJB-CSIC, María-Paz Martín, ha reconocido que acoger este proyecto en el Jardín ha sido muy sencillo, “no solo por lo fácil que lo ponen las dos fundaciones que lo promueven y apoyan, sino también porque en el espíritu y los objetivos del Real Jardín Botánico figuran acoger a todas las personas, con independencia de sus capacidades, y así lo hacemos patente a través de nuestro proyecto ‘El jardín accesible’, ya consolidado que con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, busca favorecer la diversidad y la inclusión en el ámbito de la divulgación científica”.

Por su parte, la responsable de Acción Social Castilla y León de la Fundación “la Caixa”, Natalia Díez Simancas, ha manifestado “El Proyecto MIRAЯ es escuchar lo que ves, acariciar los aromas, tocar lo que oyes…, utilizar tus sentidos como quieras, como puedas, pero: ¡sintiendo el arte!”.

La presidenta de la Fundación Personas, Ángeles García, ha apuntado que desde la institución que preside, “creemos en las capacidades diversas de todas las personas. El Proyecto MIRAЯ es un paso adelante que genera nuevas oportunidades con la creatividad como superpoder”.

La inclusión creativa de personas con capacidades diversas

La exposición, realizada dentro del Proyecto MIRAЯ 3.0, promueve la inclusión creativa de personas con capacidades diversas, propone a la sociedad una mirada hacia las distintas capacidades (no a la discapacidad) y con el arte como nexo, poniendo el foco no solo en lo que somos, sino en lo que somos capaces de hacer.

Cinco son sus objetivos: Proyectar a través de la creatividad conexiones con las personas con discapacidad intelectual. Romper el concepto de discapacidad como limitación y descubrir alternativas, transformando espantapájaros en abrazapájaros. El desconocimiento puede generar rechazo o convertirse en una aventura que descubrimos al acercarnos y conocernos. Valorar el material reciclado, la otra vida de las cosas. El hecho de crear, mejora de autoestima en cada participante a nivel individual y como parte del grupo, favoreciendo entornos capacitadores. Y, por último, interactuar con el público como conexión facilitadora.

Media docena de abrazapájaros

Cada uno de los seis abrazapájaros cuenta con su propio nombre y un lugar de procedencia que se corresponde con la presencia de la Fundación Personas en estas ciudades de Castilla y León. Cada visitante podrá interactuar o fotografiarse con Agusto, que llega de Guardo (Palencia); Carolina, de Valladolid; Corchete, de Segovia; Cristina, de Palencia; El viejo sabio que vive en la luna, de Aguilar de Campoo (Palencia); y Harlemcito, de Zamora.

Cada figura cuenta también con su propio microrrelato que los visitantes podrán leer y que en el acto de presentación han sido narrados por distintos artistas. Todos ellos han coincidido en señalar que, “todos sabemos pintar y el Proyecto MIRAЯ nos da la oportunidad de descubrir cosas que no sabíamos que podíamos hacer”.

Vinculado al proyecto se ha presentado también el juego Pico Pao con la propuesta de montar los seis abrazapájaros adaptándolos a diferentes formas de encaje y la banda sonora con la que cuenta el proyecto. La música ha sido otra de las protagonistas a cargo del DJ Ian Movilla. Un micro-taller para explotar la eco-creatividad

Antes de poner punto y final a esta iniciativa social y divulgativa, el Real Jardín Botánico acogerá también el próximo 9 de diciembre, de 11:00 a 14:00 horas, un micro-taller para sensibilizar sobre las oportunidades que nos brinda la eco-creatividad y descubrir que, juntos, podemos ampliar la mirada hacia las personas con discapacidad y transformar la realidad con micro acciones.

La dinámica del taller consistirá en ir atendiendo a los visitantes conforme se vayan acercando de forma libre a la zona del taller. Se dará una breve explicación sobre el proyecto y la propuesta y se facilitarán los materiales e instrucciones necesarias para que los participantes, con la ayuda del personal responsable de la actividad y material reciclado (alambre, abalorios, piedras, telas, hojas…), construyan su propio ‘Abrazapájaros’, cada uno a su ritmo.