Escrita en 1986 por Mario Bussagli y publicada por Alianza Editorial en 1988. En el presente libro, se narra de manera muy detallada la vida de uno de los personajes más influyentes de la Edad Antigua. Se trata de Atila, también conocido como “el azote de Dios”.

El autor nos ofrece un magnífico ensayo sobre un personaje que, sin lugar a duda ha dejado huella en la historia de la humanidad. Por ello, su figura es clave para entender los posteriores acontecimientos que sucedieron tras su muerte.

En la obra se nos presenta a Atila como un jefe que, al contrario de lo que el gran público pudiera pensar, era un gran estratega militar y no un bárbaro que emplea la fuerza para conquistar y destruir todo lo que encuentra a su paso.

El hecho de ser los hunos un pueblo nómada, hace que Atila se convierta en un “superviviente” que utilizará todos los medios disponibles a su alcance para cumplir su objetivo ganándose la fama de hombre sanguinario entre sus enemigos.

Sin embargo, a pesar de la ferocidad de algunas de sus acciones, en esta novela, puede observarse a la perfección como, sin embargo, Atila, supo apreciar la cultura y civilización romanas, que por ende significaba respetar los valores de la civilización occidental, los cuales aceptó de buen grado y trató de integrarlos dentro de su propio pueblo.

También es de especial relevancia el romance que el propio Atila vivió con Honoria, la hermana del emperador Valentiniano III, que provocó multitud de intrigas, fantasías y luchas por el poder.

Es notable resaltar como está estructurada la obra, ya que, a través de sus diferentes secciones se puede observar la evolución constante de un personaje que cambió para siempre la historia universal.

Los primeros capítulos describen de forma muy detallada como aparecieron los hunos en el mapa, así como también los orígenes de esta raza de estos temerosos guerreros. Posteriormente el autor analiza la situación del reino huno antes de la llegada de Atila así como las transformaciones sufridas posteriormente después de que el gran general ascendiera al poder.

Seguidamente aborda temas estrictamente militares y desarrolla las estrategias seguidas por Atila para intentar conquistar tanto Oriente como Occidente con más o menos fortuna.

En los dos últimos capítulos, a modo de epílogo, se describe el impacto que dejó el reinado de Atila en el mundo occidental, así como también, la disgregación de sus sucesores después de su muerte y la posterior influencia del general huno no solo en el imaginario de su tribu, sino también en el de sus enemigos.

Por último, es preciso hacer hincapié en que, a pesar de que la obra no es ni mucho menos extensa en cuanto a contenido, ésta puede servir de base perfectamente tanto a aquellas personas que deseen estudiar con profundidad la historia de los hunos desde cero, como para cualquier lector que sienta curiosidad por conocer la historia de una raza que si bien ha sido tildada de cruel en numerosas ocasiones, hoy en día nos ofrece muchos enigmas por descubrir.