El Museo Reina Sofía impulsa la accesibilidad para la incorporación laboral y la programación de sus actividades

El Museo Reina Sofía continúa impulsando la accesibilidad tanto en el acceso a sus instalaciones como en la programación de las actividades que ofrece, gracias al proyecto ACAI (el Arte Contemporáneo como Metodología para la Accesibilidad Integral), puesto en marcha en colaboración con Fundación ONCE.



Costa Badía y Fabio Colombo



Como recoge el documento del acuerdo entre ambas entidades, una de las líneas de trabajo prioritaria para el Museo durante los próximos años va a consistir en impulsar desde el Área de Educación la creación de una Sección de Accesibilidad “que reflexione críticamente sobre las relaciones de las artes visuales y la accesibilidad en los museos de arte contemporáneo”.

Para llevar a cabo este objetivo de una manera coherente, el convenio suscrito con la Fundación ONCE, incorpora profesionales con discapacidad al Área de Educación en consonancia con la idea de que las personas con discapacidad sean sujetos activos dentro de la programación y el diseño arquitectónico.

En cuanto a la programación, la iniciativa plantea la renovación total de los itinerarios existentes para personas con discapacidad. También la creación de actividades nuevas, en concreto para dos tipologías de públicos: personas sordas y con resto auditivo, y personas con diversidad conductual, cognitiva y psicológica. Respecto a la arquitectura, los dos edificios que albergan el Museo Reina Sofía están en pleno proceso de valoración para su calificación con el Distintivo Internacional Indicador del Grado de Accesibilidad (DIGA).

La incorporación de Costa Badía y Fabio Colombo coincide con la organización de la 5º edición de las jornadas en torno a la diversidad funcional, que se desarrollan en el Museo desde mañana viernes 1 y hasta el domingo 3 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituido por Naciones Unidas. Estas jornadas, organizadas por el Área de Educación del Museo, en colaboración con los comisarios Carlos Almela (hablarenarte) y Carlota Mir, comenzaron en 2019 con Cuerpos diversos, cuerpos no normativos y se consolidaron en 2020, 2021 y 2022 con La anatomía no es destino (2020), Poéticas de la imposibilidad (2021) y Soy soporte (2022).

La presente edición, (Dis)encuentros vulnerables, es un programa que busca habilitar un encuentro a través de la práctica artística entre los terrenos convergentes de lo tullido, la neurodivergencia y los cuidados, entendidos dentro del marco más amplio de la diversidad funcional y haciendo hincapié en la cuestión de los derechos culturales. Partiendo de la solidaridad, la empatía, la interdependencia y la vulnerabilidad como realidades mediadas por sistemas sociales que nos atraviesan, el programa se centrará en las experiencias vividas de personas neuro y corpodivergentes, y creará un ambiente no jerárquico donde lo más importante es estar, compartir y conversar.