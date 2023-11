Ahondando en la herida napoleónica

Visto que el deporte oficial de la semana es sacudir a Ridley Scott por las inexactitudes históricas de su última película, me he sumergido en su filmografía para comprobar que esto no es casualidad. He aquí nuevos ejemplos:



-Blade Runner (1982): El 2019 de su película no se parece ni por asomo al 2019 actual. Para empezar apenas llueve. Lo curioso es que ningún crítico se queja de esta enorme metedura de pata.

-“Gladiator” (2000): El emperador Comodo lleva barba y Joaquin Phoenix no.

-“Thelma y Louise” (1991): Los barrancos de Arizona tienen todos un quitamiedos.

-“1492” (1992): Cristóbal Colón pesa menos de 100 kilos.

-“Alien el octavo pasajero” (1979): El alienígena no puede salir del vientre de John Hurt, pues este ha sido asesinado 2000 años antes haciendo de Caligula en “Yo, Claudio”.

-“El Marciano” (2015): El protagonista Mark Whitney sobrevive 600 días solo en Marte en 2035, cuando es sabido que Ellon Musk y Jeff Bezos se trasladan a vivir allí en 2027 para evitar la presión fiscal.