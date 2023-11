Vinos de las Bodegas centenarias Juan Gil

Su fundador embotelló el primer vino en 1916, ahora, la cuarta generación de la Familia ha logrado que sus elaboraciones hayan sido los Vinos Oficiales de Grammy Latinos, celebrados recientemente en Sevilla, y que sus bodegas estén presentes en varias Denominaciones de Origen.

Ángel y Miguel Gil

El respeto por el entorno sitúa a la Familia Gil, posiblemente, a la cabeza de la viticultura moderna. Sus bodegas han sido diseñadas para operar como instalaciones sostenibles de acuerdo con los principios de: respeto al terreno y a la materia prima, eficiencia energética y aprovechamiento de los recursos naturales.

“Más de un siglo ha amanecido sobre Viñas Familia Gil desde que embotellamos nuestro primer vino. Con esa paciencia que nos da la tierra de nuestros antepasados, cuidamos de nuestras viejas viñas. Y crecemos con la incorporación de pequeñas bodegas de las principales regiones vinícolas de España. También somos familia, por eso unimos en una marca única una selección de vinos de diferentes orígenes, pero hermanados por el nervio de la calidad y la tradición. Diferentes temperamentos de uvas autóctonas, emparentados por el mismo tronco familiar que surgió de aquellas primeras cepas. Somos lo que perdura” Señala con cierto orgullo Ángel Gil.

Su hermano Miguel, añade satisfecho: “Conservamos en nuestra esencia el carácter del labriego, que bendice el tacto de la arcilla cálida al hundir las manos en la tierra. Con la modernización de la bodega, nada más despuntar el siglo XXI, incorporamos la tecnología que nos permite cumplir un riguroso control de la calidad, pero el olor de la tierra nos impide alejarnos del lecho en penumbra de las vides y de la luz que irradia la floración. Es la fuerza del legado familiar. La memoria del saber heredado nos acompaña para reconocer si las nuevas yemas darán buena cosecha o cómo recortar las vides para que el sabor se concentre en las bayas. El tiempo nos ha ayudado a conservar las viejas viñas y combinarlas con nuevas técnicas para mejorar el rendimiento del trabajo y obtener unos vinos colmados de matices”.

Y hablemos de algunos de sus vinos…

JUAN GIL ETIQUETA AMARILLA



Obtenido a partir de uvas Monastrell procedentes de viñedos ecológicos situados a unos 700 metros sobre el nivel del mar, al noreste de Jumilla.

La cata

Vivo color rojo picota. Aromas de fruta madura: ciruela, arándanos y frambuesas con recuerdos de regaliz y madera nueva. En el paladar se muestra sabroso, equilibrado, con cuerpo; su buena persistencia sugiere pinchos de embutidos ibéricos, arroces, guisos, legumbres, setas, estofados, parrilladas de carnes rojas y quesos de corta y media curación.

Ficha técnica Tinto joven ecológico. D.O.P. Jumilla. 4 meses en barrica. Temperatura de servicio: entre 15 ºC y 18 ºC. Precio medio: 7, 20 €.

EL VIGÍA DE LA ATALAYA. Año 2022.



Tinto elaborado con uvas ecológicas procedentes de viñedos de la variedad Garnacha Tintorera situados sobre suelos calizos.

La cata

Color rojo violáceo. Aromas de frutas maduras y notas florales. Con entrada agradable en boca, elegante, equilibrado, taninos dulces y un largo final especiado que invita ser acompañado de menestras, arroces mediterráneos, chuletitas de la Alcarria, cochinillos segovianos y quesos semicurados.

Ficha técnica D.O. Almansa. Variedad: 100% garnacha tintorera. Graduación alcohólica: 14,5º. Temperatura de servicio: entre 15 ºC y 18 ºC. Precio: 6.45 €.

AI AMA! 2022



Elaborado con frutos de viñedos en suelos calizos ricos en arcilla. La fermentación se realizó en pequeños tanques de acero inoxidable a una temperatura controlada; la maloláctica ha permanecido en depósito de acero inoxidable hasta su embotellado.

La cata

Color granate oscuro y reflejos cárdenos. En nariz, aromas de fruta madura, grosellas, ciruelas y fresas del monte. Un paso de boca afrutado, especiado, taninos maduros, sabroso, mineral con un largo final que deja recuerdos de cacao e incita estar presente en arroces, pastas, verduras, setas, jamón, embutidos, carnes blancas o rojas asadas o a la parrilla, quesos frescos y curados.

Ficha técnica D.O.CA. Rioja Tinto Joven. Cosecha 2022. Rioja Alavesa- Laguardia. Tempranillo 100%. Graduación alcohólica: 13,5º. Temperatura de consumo: 15 ºC y 18 ºC. Precio: 6.45 €.

VIDILLA



Vino blanco elaborado con uvas procedentes de viñedos ecológicos certificados de la variedad verdejo, plantados en suelos arenosos y cubiertos de cantos rodados.

La cata

Color amarillo pajizo. Agradable conjunto aromático con elegantes notas florales frutas blancas. Sabroso, equilibrado y bien estructurado en boca donde predominan dulces y finas notas de plátano, manzana y albaricoque que aportan ligera y refrescante acidez. Un grato retronasal ideal para saborear ensaladas creativas, mariscos gallegos, pescados mediterráneos, pastas italianas, carnes blancas y unas filloas para rematar.

Ficha técnica D.O. Rueda. Verdejo de cultivo ecológico. Temperatura de servicio: entre los 8 ºC y 10 ºC Precio medio: 6.55 €.

CANTAGRILLOS. Brut



Vendimia recolectada a mano; clásica fermentación alcohólica lenta a 14 ºC - 16 ºC, durante 2 semanas. El vino reposa sobre sus lías para conseguir un mayor volumen en boca y complejidad; la segunda fermentación en tanques presurizados para evitar la pérdida de CO2. Finalmente, se filtra y se embotella.

La cata

Limpio color amarillo brillante con matices verdosos. Permanentes rosarios de burbujas finas. Atractivos aromas cítricos, lichis y manzanas verdes junto con recuerdos florales y tonos de miel. Al paladar llega fresco, elegante, acidez equilibrada, con una burbuja bien integrada y agradable de beber; su notable persistencia invita a estar presente en celebraciones y momentos especiales de la vida, sin desdeñar pinchos donostiarras, mariscos de la bahía de Cádiz, pescados onubenses, ensaladas de prestigiosos chefs y en mesas bien vestidas.

Ficha técnica Variedades: Malvasía castellana 70% y Chardonnay 30%. Graduación alcohólica:12, 5º. Temperatura de servicio: 5 ºC a 6 ºC. Precio: 8.90 €.

SALTO DE RANA



Tinto joven elaborado con uvas provenientes de viñedos ecológicos certificados plantados en pizarra y suelos arcillosos.

La cata

Color cereza oscura con borde violeta. Aromas de frutos rojos maduros, frambuesa, grosella, junto con notas balsámicas y minerales. Afrutado en boca, potente, con cuerpo, tánico y especiado. Por su versatilidad puede maridar con platos invernales de la abuela, pastas, verduras, revueltos de níscalos y trigueros, asados castellanos, parrilladas de carnes rojas y blancas, sin olvidar turrones en Navidad.

Ficha técnica Variedad: garnacha. Año: 2023. Graduación alcohólica: 14,5 º. Temperatura de servicio: 15 º C/ 18 º C. Precio: 5, 75 €.

Enoturismo

Interesante visita a la bodega y viñedos de la bodega de Jumilla; el viajero se lleva mucho más que el horizonte de relieves boscosos y viñas omnipresentes. Si sube al castillo medieval, podrá fotografiar la panorámica de una tierra que ambicionaron varios reyes. Imprescindible concertar la visita con antelación en visitas@gilfamily.es

VIÑAS FAMILIA GIL Paraje de la Aragona. Carretera de Fuente Álamo. 30520-Jumilla (Murcia). Info@juangil.es www.gilfamily.es Tel. 34 968 110 149