Tintes sin amoniaco: todo lo que debes saber

En primer lugar, aclarar que teñir el cabello con regularidad no estropea el cabello como suele pensarse, aunque sólo si los tintes utilizados son los adecuados: “Importa el tipo de coloración que se usa y la forma de aplicarlo. Para mantenerlo sano, basta con un tinte cuyos componentes sean respetuosos, aplicarlo únicamente en la raíz y tratar el resto con terapias que preserven su humedad” – nos cuenta Sonia Atanes, directora de formación e I+D en los salones Sonia Atanes Hair Beauty .



Lo malo de utilizar tintes con amoniaco está en la subida de temperatura que se produce en la cabeza y que llega a alcanzar los 37 grados, unido a los gases que emana y las reacciones en piel que provoca. Por ello, es mejor la opción sin amoniaco, si bien no todos son buenos: “Hay que buscar los que lleven principios activos protectores como los óleos, ya que recuperan el cabello y mantienen su cutícula cerrada. Esto hace que el pelo esté hidratado, brillante y con un efecto más natural. Personalmente, yo siempre recomiendo los oleos sin amoniaco independientemente del tipo de cabello, son más versátiles y se consiguen diferentes efectos. La degradación de color tras los lavados también es mucho menor”.

En cuánto al resultado que se logra respecto a la coloración tradicional, no sólo es igual sino que la supera, desde un maquillaje de canas para quién empieza con ellas, a un color tridimensional o más plano como con las coloraciones tradicionales.Por supuesto, también se puede potenciar el color de nuestro cabello teñido sin amoniaco y por más tiempo: “Con estos tintes se alarga mucho más el tiempo entre coloración y coloración, ya que el crecimiento esmucho más natural y no genera esa marca tan definida de la raíz. Aunque pueda parecer lo contrario el color es mucho más estable. Para el cabello, es vital mantener su humedad interna, así que de esta manera le devolvemos el brillo, elasticidad y potencia en el color”.

Las alternativas En los salones Sonia Atanes Hair Beauty trabajan el color aplicando a la vez las terapias SAHB-Génesis , que se personalizan para evitar la deshidratación que provoca la coloración, siempre en óleos y sin amoniaco. Un ejemplo son sus tintes orgánicos como es el caso de Nyce, creado con aceites, pétalos de flores y extractos naturales. No deja olor y es totalmente natural, con tonos suaves y el efecto raíz muy difuminado. Además, los tonos no se oxidan y los colores son muy estables por su tipo de pigmento.

También destacan en cualquiera de sus dos centros, los barros colorantes de 2 a 3h, esta técnica es ideal para cabellos finos y con poco cuerpo: “Al ser 100% naturales, sólo conseguimos tonalidad en toda la gama cobre/roja y con menos intensidad los marrones. Los de color mas neutro, resultan perfectos para mezclarlos con mechas o dar ligeros giros a las bases naturales”. Por último, la coloración exprés para las que nunca tienen tiempo de ir a la peluqueria, una nueva propuesta para estar lista en 15 minutos, con cobertura de cana 100% y tonalidades frias y naturales que se mantienen perfectamente en el tiempo.