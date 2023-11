Las catedrales más hermosas de América Latina

Hay una gran cantidad de lugares con una belleza extraordinaria en toda América Latina, desde las cataratas de Iguazú hasta las montañas de los Andes o la antigua ciudad de Cusco. Pero las personas cristianas disfrutan especialmente de visitar las grandes catedrales coloniales que se extienden por todo el continente, desde México hasta Argentina.

Esas catedrales son un impresionante testimonio del pasado colonial español en Latinoamérica, y son un auténtico símbolo de lo arraigado que está el cristianismo en estas tierras. Además, también cuentan con una arquitectura de una belleza única, y siglos de historia a sus espaldas. ¿Te animas a visitarlas?

Catedral de la Ciudad de México – México

Situada en pleno Zócalo, la Catedral de la Ciudad de México fue fundada en 1570 como sustitución de una catedral más pequeña construida en el mismo lugar cincuenta años antes. La historia del templo fue convulsa, sin embargo, y no llegó a completarse hasta el año 1813. Ocupa más de dos hectáreas y conforma un conjunto arquitectónico junto al Sagrario.

Además, vas a poder contemplar esta Catedral en todo su esplendor gracias a la magnitud del Zócalo, uno de los lugares históricos más importantes de toda América Latina.

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción – Paraguay

En contraste, la Catedral metropolitana de Asunción es bastante más pequeña y menos impactante, pero no por ello menos hermosa. Su fachada está pintada en colores pastel, y ofrece una apariencia llena de armonía y tranquilidad en una de las capitales latinoamericanas más apacibles.

Esta Catedral fue inaugurada en 1845, así que es una de las más recientes del continente. Sin embargo, ya había un templo aquí en el año 1539, si bien este templo estaba construido solo con barro y madera. Esta Catedral se ocupa entonces uno de los puntos más históricos de Asunción, por más que el edificio del sí sea relativamente reciente.

Catedral metropolitana de Montevideo – Uruguay

La Catedral metropolitana de Montevideo es un monumento histórico nacional desde el año 1975, pero fue construida mucho antes. Sin ser tan antigua como la Catedral de México, esta Catedral comenzó su construcción en el año 1790 con un estilo neoclásico de líneas armónicas en las que el equilibrio es su principal fuerza de expresión.

La Catedral de Montevideo fue consagrada en 1804, y obtuvo el rango de Catedral Metropolitana en 1897. A diferencia de otros templos del continente, esta Catedral ha tenido siempre una trayectoria bastante apacible, y en la actualidad es uno de los destinos turísticos más importantes de la capital de Uruguay.

Catedral de Lima – Perú

La Basílica Catedral de Lima presenta una deslumbrante fachada de color blanco como la carta de presentación de uno de los grandes templos más antiguos de América Latina. Fue fundamental en el año 1535 por Francisco Pizarro, y su construcción se extendió durante más de un siglo hasta su conclusión en el año 1649.

De estilo renacentista y neoclásico, en las últimas instancias de su construcción incorporó adornos platerescos que le dan aún más valor a un templo donde se combinan el Renacentismo y el Barroco.

En su parte superior luce el escudo de Perú, convirtiéndose así en uno de los principales iconos arquitectónicos del país.

Catedral de Santiago de Guatemala – Guatemala

Finalmente tenemos la Catedral metropolitana de Santiago de Guatemala, un edificio monumental que preside la plaza de la Constitución y que puede presumir de un estilo barroco como pocas catedrales del continente. Su construcción se inició en 1782 y concluyó en 1815, aunque sus torres no quedaron completas hasta 1867.

A diferencia de otras catedrales latinoamericanas, la Catedral de Santiago de Guatemala ha sufrido bastantes vicisitudes a causa de diversos terremotos que afectaron a la región. Consiguió mantenerse en pie gracias al grosor de sus muros, pero necesita toda una serie de reparaciones y tareas de mantenimiento regulares.

De norte a sur del continente, las catedrales latinoamericanas constituyen uno de los mejores testimonios de la importancia de la fe cristiana en el mundo hispanohablante. Además, también atestiguan la enorme influencia de la etapa colonial española en el Nuevo Mundo. Con independencia del credo que tenga cada quien, resulta evidente que estas catedrales son auténticas obras maestras de la arquitectura, además de grandes monumentos históricos.