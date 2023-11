​Tregua en Gaza debe ser permanente

Ha comenzado una tregua de 4 días en Gaza. Esta se da 7 semanas de que el 7/10 se inició la guerra. El viernes 24/11 arrancó esta pausa temporal, durante la cual no habrá intercambio de fuego entre Israel y Hamás. Se permitió el ingreso de un primer contingente de unos 100 camiones con víveres, combustibles y medicamentos. Ya comenzaron gradualmente a ser intercambiados 50 rehenes hebreos (madres, abuelas y niños) por 150 prisioneros palestinos (mujeres y menores de edad, sobre todo de ciudadanos árabes israelíes). Además de este trato que Hamás hizo con Israel, hay otro que este efectuó con Tailandia para ir entregando a más de una veintena de nacionales suyos capturados.



Dicho alto al fuego se da cuando un 1% de los 2,3 millones de gazatíes están muertos o desaparecidos. Según Wikipedia, hay al menos 14,854 fallecidos y 7,000 desaparecidos en Gaza, mientras que mil gazatíes murieron al incursionar militarmente en el sudoeste israelí el 7/10.

Además, hay 225 palestinos muertos en Cisjordania y hay unos 40 mil heridos palestinos. Israel, por su parte, tiene unos 239 rehenes, 1,350 muertos y desaparecidos y 7,266 heridos.

Un 70% de las bajas gazatíes son niños y mujeres, según "Care International". Hamás solo emplea combatientes varones, por lo que ninguno de ellos puedes ser considerados "terroristas". En la capital y el norte de la franja de Gaza han sido impactados todos los hospitales y panaderías y la mayoría de las viviendas. Han sido bombardeadas más de 250 templos (incluyendo la tercera iglesia operativa más antigua del mundo), 300 colegios y 135 centros médicos. Casi el 80% de la población ha sido desplazada.

En ninguna otra guerra de este milenio, los bombardeos se han concentrado tanto contra centros de salud, educación y culto, han sido muertos tantos periodistas (casi uno por día), tanto personal de salud (4 a 5 por día), empleados de Naciones Unidas y, sobre todo, miles de bebés y niños. Pese a ello, el grueso del aparato del Hamás y de sus 40,000 hombres armados se mantiene relativamente intacto.

Como la mayoría de los gazatíes ya no vive en casas, no tiene acceso a baños y al agua potable, casi no hay centros de salud y se alimenta poco y mal, una ola de epidemias viene generando más calamidades. Sin electricidad y hospitales mueren quienes están en incubadoras de bebés o en cuidados intensivos. No hay medicinas para enfermos ni anestesia para operaciones. Hay 50,000 mujeres gazatíes que están en cinta y muchos de sus bebés vienen muriendo como fetos o no podrán aguantar tanta miseria a la hora de nacer.

Las marchas demandando un inmediato cese al fuego han sido las mayores que se han dado en el mundo en esta década. Bolivia, Belice y Sudáfrica han roto relaciones con Israel. Esta última pide juzgar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Corte Penal Internacional por genocidio. El principal reino árabe que estaba por establecer relaciones diplomáticas con Tel Aviv (Arabia Saudita) ha reculado. Han retirado sus embajadores de Israel 4 de las pocas naciones islámicas que han reconocido a dicho Estado (Chad, Baréin, Turquía y Jordania).

Netanyahu se ha visto obligado a conceder una tregua debido a las grandes presiones externas e internas. Los familiares de los rehenes y muchos israelíes le demandan que haga algo por ellos. Joe Biden siente otra gran presión internacional, pero también nacional. La juventud norteamericana tiende a rechazar la matanza de Gaza y eso puede afectar sus intentos de ser reelecto en 2024.

El ala dura del gabinete israelí tiene ministros que quisieran expulsar a todos los gazatíes y ejecutar a todos los 10,000 presos palestinos. El ministro de finanzas es partidario de hundirlos con hambre y epidemias y el de patrimonio contempla poder mandarles bombas atómicas. El vicepresidente del Congreso, quien es del partido de Netanyahu, afirmó que hasta ahora han sido muy humanos y que lo que queda es quemar toda Gaza.

Netanyahu sostiene que este cese al fuego es temporal y luego reanudarían las acciones militares hasta erradicar al Hamás. Incluso se especula, esta nueva ofensiva podría durar unos 2 meses más. El problema es que Israel enfrenta un creciente aislamiento externo, que esta guerra complica la victoria de la OTAN en Ucrania y que hay el riesgo de que esta se internacionalice.

La tregua no contempla cese de acciones en Cisjordania, ni que paren los ataques de Israel a Líbano y Siria, o de que los "Partidos de Dios" de Líbano e Irak y también Yemen sigan lanzando misiles contra blancos militares de Israel o EEUU. Irán ha dicho que si no se llega a una tregua permanente en Gaza es posible una guerra regional. En esta podrían entrar a tallar las 2 mayores potencias militares del Asia occidental (Turquía e Irán), quienes antes nunca han declarado guerra a Israel.

Jordania declara que la opción militar está abierta. Ningún país árabe quiere recibir desplazados palestinos.

Reanudar la guerra pondría en peligro a los 6 millones de judíos de Israel. Podría conducir a la destrucción de Israel o a una III guerra nuclear. Mientras en el gobierno de Netanyahu se contempla como castigar mejor a los palestinos, si es que no se decide ya dar paso a un Estado palestino, como demandan la mayoría de las naciones, las tensiones han de exacerbar. La solución a este conflicto es más política que militar.

Egipto busca convencer a Tel-Aviv para que permita un Estado palestino, prometiendo que este estaría desmilitarizado y bajo control militar de otros países o de la OTAN, algo que difícilmente acepten los palestinos. Netanyahu siempre se ha opuesto a este y ha incentivado asentamientos sionistas en Cisjordania para evitar ello e ir agrandando a su Estado. Colonos hebreos han sido provistos de armas por parte del Gobierno, lo que ha venido desencadenando muchos choques armados con la población nativa.

Esta guerra no solo ha producido la mayor ola de simpatía mundial por Palestina, sino, igualmente, de racismo contra judíos y también contra musulmanes. La ultraderecha se ha aprovechado de ello para haber logrado quedar primera en las elecciones holandesas en torno a un programa de islamofobia, anti-UE y anti-inmigrante. En Argentina, Javier Milei se ha convertido en el primer presidente libertario del mundo reivindicando a Israel.

A la postre solo quedan 3 opciones: 1) expulsar a los palestinos (cosa que quisieran los xenófobos aliados de Netanyahu, pero que el mundo y la región no va a aceptar); 2) dar paso a 2 Estados (uno hebreo y otro árabe) en "Tierra Santa"; 3) si se busca que todos esos territorios sean parte de un mismo Estado este debería dar plena ciudadanía y derechos a todos y ser una república de todas las etnias y nacionalidades.

En todo caso, se va a dar una tremenda presión mundial para lograr que esta tregua se vaya extendiendo a fin de buscar encontrar una salida política y negociada. Persistir en esta guerra no ha de buscar aniquilar al Hamás, sino a civiles palestinos.