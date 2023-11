Copyfly responde a Copistería Low Cost en esta brillante campaña de Black Friday

Lejos queda aquel anuncio de Don Simón comprándose con Granini, aunque ya en Estados Unidos, la “guerra” entre Pepsi y Coca Cola llevaba años, éste sentó un precedente para que nos aficionaramos a disfrutar de “la publicidad comparativa”, y aún en 2023 no nos cansamos de ver cómo las marcas sacan su ingenio y creatividad para superarse cada vez más.

Este es el caso de Copyfly, que ha sido la última marca en utilizar esta estrategia para su campaña de Black Friday. Con un humor muy inteligente, nos ha dado a todos una clase “magistral” de marketing y también a su competencia.

Todo empezó cuando Copistería Low Cost utilizó Google Ads para poner anuncios en los que afirmaba ser más barato que Copyfly, incluso utilizaron la marca para ponerla de título, pudiendo ser este, un hecho que causara confusión al usuario, pero lejos de tomárselo mal y emprender acciones legales contra ellos, Copyfly le ha sabido sacar partido al asunto y hacer una jugada magistral.

Al anunciarse como más baratos, Copyfly lo comprobó y decidió utilizar este insight para demostrarlo ante los usuarios, y no tener que “bajar los precios” porque ellos si son los más baratos.

No solo se quedó aquí, han ido más allá, y utilizando el tono gamberro del que nos tienen acostumbrados han creado este anuncio que ha sido compartido por miles de cuentas esta semana. Además del vídeo, Copyfly ha creado una landing que, en cuanto a identidad corporativa, semejante que la de su competencia, y la han utilizado para explicar su campaña de una forma muy original, dándoles así las gracias por “colaborar” en ella.



También se puede ver en la descripción de la cuenta de Instagram de Copyfly la siguiente frase “Tener buenos precios no significa ser low cost”, otro guiño más a la competencia.



Así como el anuncio en Google Ads que Copyfly les ha devuelto y no menos importante el “cerdito” que han colocado en todos sus banners, demostrando que han sabido cuidar hasta el último detalle de una forma muy elegante.

Otra de las cosas que nos ha recordado la campaña de Copyfly, es que no se necesita facturar cientos de millones para poder plantear una campaña a nivel nacional que tenga el impacto que esta ha tenido, si no que con la limitación de recursos, bien utilizados agudiza el ingenio de su departamento creativo.

Internet se ha inundado con la que, junto a Worten, han sido las mejores campañas de este Black Friday 2023.



No estamos seguros de que nos depararán estas Navidades en las redes sociales de las marcas, pero lo que tenemos claro es que la publicidad está experimentando tiempos donde la originalidad, el humor y el ingenio están dando mucho juego y claramente nos tiene expectantes, queriendo ver cuál es la siguiente marca, que se lo marca.