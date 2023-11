Nilda Chiaraviglio presenta una idea disruptiva de las relaciones en su libro 'La pareja no existe'

Según Nilda Chiaraviglio, adentrarse en una relación de pareja trae consigo muchos cambios que se pueden adaptar para que ambas partes convivan en armonía.

Por medio de su libro La pareja no existe: Construye y fortalece vínculos, la psicoterapeuta en relaciones de pareja, sexóloga y especialista en diversidad sexual, aborda diferentes herramientas para crear acuerdos mutuos que permitan construir una relación sólida y duradera.

Nilda Chiaraviglio sobre construir vínculos saludables en pareja La relación de pareja es un vínculo basado en el amor, la intimidad y la confianza. Pero, a diferencia de lo que piensan muchas personas, las relaciones se construyen por medio de acuerdos, que se centran en el respeto y en la forma en la que ambas partes ven la vida.

Como lo afirma Nilda Chiaraviglio, la pareja no existe, en cambio, existe una relación de pareja que se va construyendo con el paso de los años, de manera que cada ser humano tiene la responsabilidad de elegir a una persona que se ajuste a sus valores.

Pero, por más que ambas partes sean compatibles, igualmente el vínculo se debe fortalecer con base en los tres pilares fundamentales. Lo principal es manejar una comunicación efectiva, lo cual se refiere a la forma de transmitir un mensaje de forma clara, precisa y comprensible. Esto incluye la escucha activa, la empatía y la capacidad de conciliación.

Inclusive, Chiaraviglio afirma que se deben eliminar los conflictos y la búsqueda de quién tiene la razón como el primer paso para adentrarse en la resolución de los conflictos.

Finalmente, la construcción de acuerdos mutuos es la forma en la que la pareja establece sus diferentes límites y definen las reglas que van a seguir como pareja.

Crear relaciones sanas entendiendo el amor Por medio de esta publicación, Nilda Chiaraviglio proporciona herramientas para llevar a la realidad todos estos conceptos. De esta manera, sus lectores obtienen la clave para crear una conexión a través de acuerdos que permiten fortalecer el vínculo de una relación de pareja.

Si bien esta es la parte práctica, el libro también impulsa a la persona como individuo a replantearse su concepto del amor, los aspectos relacionados con los roles de género y a reconsiderar lo que cada quien espera sobre el amor. Esto se debe a que en muchas ocasiones se espera que la otra persona cumpla con ciertos roles que con el paso de los años comienzan a limitar la relación. Asimismo, determina que las limitaciones del "soy" no permiten el desarrollo íntegro y personal dentro de una relación y del crecimiento del vínculo.

Aunque hoy en día muchas personas deciden quedarse solteras porque tener una pareja resulta mucho trabajo, el vínculo de una relación trae consigo muchos beneficios. Pero, en todo caso, siempre se debe tener claro que la pareja se construye, para así disfrutar de todas las ventajas de compartir la vida con otro.

Cris Koro desde Maestro Corazón es la encargada de producir los eventos de Nilda Chiaraviglio en España