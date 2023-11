El Real Club de Golf Las Brisas se engalana para recibir el Andalucía Costa del Sol Open de España 2023

El Real Club de Golf Las Brisas, situado en la localidad costasoleña de Marbella, lucirá sus mejores galas para recibir el Andalucía Costa del Sol Open de España 2023, torneo que como es tradicional desde 2020, cerrará la temporada del Ladies European Tour y, además, decidirá la ganadora de la Race to Costa del Sol, el ranking de dicho circuito.





Por lo tanto, el histórico recorrido diseñado por Robert Trent Jones Sr. en 1968 y actualizado por Kyle Phillips en 2015, no sólo coronará a la última ganadora del LET de 2023 sino que decidirá la golfista que recogerá el testigo de la sueca Linn Grant, vencedora de la Orden de Mérito del año pasado tras una apasionante pugna con su compatriota Maja Stark.

Así mismo, el espectáculo y la emoción están asegurados en este Andalucía Costa del Sol Open de España, ya que la lucha por la Race to Costa del Sol no está ni mucho menos decidida, con media docena de jugadoras con opciones y cambio de líder tras el Mallorca Ladies Open celebrado el pasado fin de semana.

La tailandesa Trichat Cheenglab, con un segundo puesto logrado en Mallorca, es la nueva número uno del ranking, adelantando en la clasificación a la francesa Céline Boutier, segunda.

Y junto a estas dos golfistas, también tienen posibilidades matemáticas de adjudicarse la Race to Costa del Sol la india Diksha Dagar, la sueca Johanna Gustavsson, la alemana Alexandra Fosterling, reciente ganadora en Golf Son Muntaner, y una de las estrellas locales, la malagueña Ana Peláez.

Además de las jugadoras que están inmersas en la lucha por la Race to Costa del Sol, hay otras a las que hay que tener en cuenta para la victoria en el Andalucía Costa del Sol Open de España, como Carlota Ciganda, ganadora en 2021; las bicampeonas del torneo, Azahara Muñoz y la neerlandesa Anne Van Dam; e incluso la defensora del título, la sueca Caroline Hedwall.

Finalmente, otro premio que estará en juego en el Real Club de Golf Las Brisas será el de “rookie del año”. La clasificación que distingue a la mejor golfista debutante de la temporada en el Ladies European Tour también está liderada por la tailandesa Trichat Cheenglab, por delante de la germana Alexandra Försterling y la sueca Sara Kjellker.