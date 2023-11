Cádiz, sede del Foro Internacional Euroafricano

El próximo 25 de noviembre la ciudad de Cádiz será el escenario del IV Foro Internacional Euroafricano, que convocará para esta edición a más de cien líderes políticos, empresariales, sociales, culturales y defensores de derechos humanos, que estarán representados en delegaciones diplomáticas de Europa, Latinoamérica y África, destacando la comisión nacional de España, país anfitrión, Francia, Luxemburgo, Israel, Colombia, Brasil, República Dominicana, Honduras, Senegal, Camerún, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Marruecos, Mauritania y Argelia.



El IV Foro Internacional Euro Africano y la III Edición de los Premios Internacionales Ubuntu, Premios Internacionales Euroafricano al Liderazgo, La Innovación y El Progreso de los Pueblos reunirá a líderes políticos, empresariales, sociales, culturales y defensores de derechos humanos de África, Latinoamérica y Europa, e impulsarán la generación de alianzas estratégicas, búsqueda de inversión y creación de puentes de diálogo entre los diferentes continentes, para afrontar el nuevo escenario internacional que se está generando. En esta edición 2023, la Excma. Sra. Dña. Rouamba Ragnagnewendé Olivia, Ministra de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora Burkinesa en el Extranjero del Gobierno de Burkina Faso, presidirá el Foro Internacional Euroafricano, junto con la Presidenta de la Diputación de Cádiz, Excma. Sra. Doña. Almudena Martínez del Junco, y la Excma. Sra. Doña. Ana Isabel Moreno Jiménez, Diputada de Cooperación Internacional de la Exc. Diputación de Cádiz.



El Foro Internacional Euroafricano convoca por cuarto año consecutivo una nueva edición que busca mejorar la calidad de vida y medios de subsistencia de los territorios, así como la de todos aquellos ciudadanos que lo requieran o se encuentren en situación de especial vulnerabilidad en las regiones establecidas entre el continente Europeo, Americano y Africano, contribuyendo a su inclusión política, económica, cultural y social en condiciones de igualdad, libertad y empoderamiento. En ese sentido, el Foro Internacional Euroafricano contará con la presencia de delegaciones diplomáticas de Europa, significando la participación de España como país anfitrión, Francia, Luxemburgo e Israel; de América Latina, con especial mención a Colombia, Brasil, República Dominicana y Honduras; y de África, estando presentes Senegal, Camerún, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Mauritania y Argelia.



El Foro Internacional Euroafricano se articulará como un espacio, donde las reuniones bilaterales, el diálogo, el encuentro y el fortalecimiento de las relaciones internacionales entre los países participantes impulsarán un espacio común de participación y reflexión de conocimiento, de herramientas y de políticas de desarrollo activas de los territorios establecidos en África, Latinoamérica y Europa, que promoverán estos días los principios básicos adoptados por las Naciones Unidas en la Carta de Declaración Universal de Derechos Humanos y que analizarán los diferentes contextos que se desarrollan y que influyen en los ecosistemas económicos, sociales y empresariales, estableciendo como pilares básicos la transformación del medio y el desarrollo sostenible, la identificación de sinergias entre los diferentes países que se encuentran en las proximidades geográficas de África, Latinoamérica y Europa, entre sus emprendedores y entre los tomadores de decisiones. Prueba de ello es la programación prevista y que abordará en los paneles de expertos el análisis de los factores disruptivos y los retos que imperan en los ecosistemas territoriales y a los que se enfrentan África, América Latina y Europa.

El Primer Panel estará dirigido a los modelos de inversión, financiación y a los sectores de oportunidad en procesos emprendedores entre África y Europa. En él intervendrán el Excmo. Sr. D. Cheikh Tidiane Gadio, Vice-Presidente del Parlamento de Senegal y Presidente del Instituto Panafricano de Estrategias, la Excma. Sra. Dª. Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Regional de Burkina Faso, la Excma. Sra. Doña. Ana Isabel Moreno Jiménez, Diputada de Cooperación Internacional de la Exc. Diputación de Cádiz, el Excmo. Sr. Ahoua Don Mello, Ex Ministro de Equipamiento y Saneamiento de Costa de Marfil y Vicepresidente del Partido PPACI, de Laurent Gbagbo, para la promoción del panafricanismo, el Sr. D. Javier Nasarre, Delegado del Grupo Tragsa (Transformación Agraria S.A.) en Cádiz, y el Iltmo. Sr. D. Yiboula Emanuel Bazier Tapsoba, Presidente del Foro Internacional Euroafricano, moderando la mesa de expertos el Sr. D. Juan Luis Valenzuela Simón, Periodista e Historiador.

Para el dirigente hispanoafricano Yiboula Bazier Enmmanuel, Embajador de la Paz de la ONU y Presidente del Jurado de los Premios Internacionales Ubuntu, quien a su vez es Presidente del Foro Internacional Euroafricano, afirma que “En estos tiempos de gran incertidumbre y de cambio en el escenario geoestratégico, impulsar las relaciones diplomáticas entre las diferentes sociedades, la cooperación y el desarrollo entre África, América y Europa son fundamentales para afrontar el futuro. Máxime cuando nos enfrentamos a retos y compromisos compartidos como la Cuarta Revolución Industrial, los Nuevos Ejes de Desarrollo Humano y Progreso, el Cambio Climático, el Calentamiento Global, la apuestas por las Energías Renovables, entre otros”.

El Segundo Panel ahondará en la Economía Circular, la Bioeconomía y la Innovación, en las Claves del Desarrollo Empresarial y Emprendedor en la África del Siglo XXI, contando con la presencia del Excmo. Sr. D. David Foka, Diputado de Gran Ducado de Luxemburgo y Presidente de Casa África de Luxemburgo (Camerún), el Excmo. Sr. D. Zacharìa Tiemtorè, Ex. Ministro de Educación de Burkina Faso (2011-2013 ) y Profesor de la Universidad de Burkina Faso, Iltrma. Sra. Mame Ndéo Séne, Comisaria de Policía, Coordinadora Adjunta del Comité InterMinisterial de Lucha contra las Drogas (CILD), del Ministerio del Interior (Senegal), la Excma. Sra. Liquemok Ondona Madeleine, Embajadora Extraordinario y Plenipotenciario de Camerún en Luxemburgo (Camerún), el Excmo. Sr. Karim Errouaki, Asesor Personal del Secretario General de la ONU (1992-1996) y Embajador de la Comisión Económica para África de la ONU (Marruecos) y la Sra, Dña. Pilar Udó Villaverde, Representante de Asociación Panafricana Española y de Derechos Humanos, de ANACAT (Asociación Africana de Catalunya) y de Nueva África (Granada), guiando el panel especializado el Sr. D. Juan Luis Valenzuela Simón, Periodista e Historiador.

Guillermo de Jorge, Secretario General del Foro Internacional Euroafricano y Director General del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos, ha destacado que “las desigualdades de género estructurales han acelerado los retos coyunturales que la pandemia, la crisis geopolítica y económica han ocasionado y que ponen en riesgo los avances que se han conseguido hasta la fecha. En concreto, en materia de igualdad, en el empoderamiento, la autonomía e independencia de la mujer. Por eso, en esta situación de emergencia se ha puesto en relieve la fragilidad de un sistema que no tenía un plan de contención previo y que ha sacado a la luz lo importante que supone la atención de los grupos vulnerables para la sostenibilidad de la vida humana. Ante esta grave situación, el Foro Internacional Euroafricano debe responder con iniciativas e impulsar proyectos de cooperación y desarrollo en una sociedad que no puede permanecer impasible y que debe reafirmar y afianzar la igualdad de género, que ha de ocupar un referente estratégico en los planes de recuperación y desarrollo social. La apuesta por la igualdad, la innovación y la tecnología juegan un papel determinante y deben ofrecer el equilibrio de oportunidades. La única brújula ética que debe dar respuestas a las necesidades de una sociedad que debe seguir avanzando en la igualdad de género, en la justicia social y en la inclusión académica, cultura, laboral y profesional de sus congéneres.

El Foro Internacional Euroafricano tiene como prioridad establecer la generación de proyectos conjuntos y de tracción territorial, impulsar la cooperación y el co-desarrollo. Teniendo como propósitos, crear un foro permanente de conexión entre Europa, Latinoamérica y África, para fijar un vínculo entre los diferentes gobiernos, emprendedores, formadores y la sociedad civil; potenciando iniciativas de beneficio mutuo en todos los ámbitos de la sociedad; apoyando e impulsando la interconexión entre fondos de inversión privados, con una capacidad de tracción total de más mil millones de euros, con las instituciones públicas europeas, africanas y latinoamericanas; y permitiendo como ejes de impulso a empresarios, emprendedores, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y privadas, sociales y culturales.

Entre los fundadores del Foro Internacional Euroafricano, también destaca la presencia del Embajador en España del Think Tank Internacional, The Future Society, y considerado entre los 25 líderes económicos de futuro por el Instituto Choiseul, Josu Gómez Barrutia, Vice Presidente del Foro Internacional Euro Africano y reconocido con diferentes galardones a lo largo de su trayectoria por su impulso en la construcción de espacios de progreso económico, social y de innovación, entre los que destaca el de Embajador de la Paz por la Organización de la Excelencia Educativa de las Américas, el Premio Innovación por la Roma Business School o el Premio Liderazgo en los Premios NY en USA en el año 2019. El Foro Internacional Euroafricano han sido impulsados por la Diputación de Cádiz, Área Financiera, el Grupo Tragsa y el Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.