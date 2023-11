Voluntarios animalistas lograron salvar de la muerte a diez pollos en las mismas puertas del matadero

"Las vigilias son vitales para visibilizar lo que la industria oculta para que no se sepa la verdad y así, llegue a redes sociales, medios y todos los lugares posibles. Intentamos darles la voz que no tienen considerando a los animales como lo que son, seres sintientes y no mercancía. Es necesario mostrar la violencia especista que las industrias ejercen contra sus víctimas diarias", nos dice uno de los voluntarios que acudió a una vigilia a las puertas del matadero de animales.



Tal voluntario forma parte del grupo de activistas del colectivo antiespecista Valéncia Animal Save, que realizan distintos actos para visibilizar el especismo -en general, a pie de calle y de tú a tú- y la situación resultante de los animales dentro de sus circuitos sangrientos, asfixiantes, diabólicos; en este caso realizaban una vigilia para documentar las condiciones en las que llegan los animales al matadero, dentro de los camiones.

Vigilia significa un grupo de personas a las puertas de un matadero de animales esperando la llegada de camiones con animales. Dichos activistas, cuando los autos se detienen, aprovechan para introducir agua a los sedientos animales, muchos otros "les dan su último adiós con las únicas palabras y signos de afecto que han recibido en su vida", en general, es una acción que se presenta para que los explotadores vean que en ninguno de los lugares de la cadena de explotación los animales no están solos. Es un activismo pacífico, necesario.

Otras acciones en los mataderos han sido más beligerantes, como la que llevaron a cabo en Girona en 2019 los 126 animalistas que ocuparon un matadero de cerdos. Los activistas entraron de madrugada en el matadero, al que se encadenaron durante varias horas y del que se llevaron siete animales. La Generalitat dijo que estudiaría tomar acciones legales. Hay, así, distintos grados de acción por los animales en estos contextos, todos deben servir para visibilizar esos infectos y violentos lugares que siempre están situados lejos del radio de llegada de personas, lejos de las ciudades, por ello la frase de "si los mataderos tuvieran paredes de cristal" del ex músico beatle es tan vigente y tan real.



En el presente acto realizado hace unos pocos días, los voluntarios lograron arrancar de las manos de los matarifes del matadero diez pollitos, que serán reubicados viviendo el resto de sus vidas (recuperadas in extremis) en la soñada y recobrada paz.

Desde aquí les damos las gracias por ello. Quien salva una vida salva un mundo, repetiremos sin cesar.

Respecto a la vigilia, el colectivo nos cuenta que ha documentado cómo los animales llegaban en condiciones de hacinamiento, suciedad y heridas, recalcando que esos animales, pese a su tamaño, tienen apenas 40 días de vida.

Además, señalan que la corta vida de estos animales también les supone muchísimo sufrimiento, ya que viven en naves industriales donde permanecen hacinados, sin ver la luz del sol y en condiciones de extrema suciedad.

Diego Nevado, colaborador de prensa, señala la necesidad de que el consumidor visibilice lo que está pasando y pone el foco en el vacío narrativo existente. «Si hubiera más información de que se puede vivir perfectamente evitando esta situación y si estas imágenes se vieran más a menudo, mucha gente optaría por un cambio. La situación de los animales explotados se distorsiona desde los libros escolares a las televisiones y cualquier otro lugar y por ello, es también una cuestión de que todo está oculto y es como si no sucediera», nos dice.

Por último, añaden que más allá de la lucha por la liberación animal, que es el foco del antiespecismo, las industrias suponen una de las mayores causas de la crisis climática, problemas de salud e incluso hambre en el mundo, como ha señalado la ONU afirmando que una alimentación 100% vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, crisis climática y escasez de combustible.

Valéncia Animal Save prepara una gran acción en el día de los derechos de los animales, que tendrá lugar en la plaza de la Virgen el 10 de diciembre, dando voz a todas las especies y en la que se podrá participar escribiendo por redes sociales a «Valéncia Animal Save». Se espera gran participación, como en anteriores ocasiones, me cuenta la organización.

Que así sea. Que la lucha no cese y se vigorice y por fin tumbe la roja pared.