Así son los flequillos que veremos hasta final de año

Siempre versátiles, los flequillos valen lo mismo para un corte shag que para un garçon o un bob. Una apuesta segura este otoño son los Choppy Bangs, una especie de flequillo corto por encima de las cejas que estiliza mucho, quedando ideales en toda clase de largos aunque no son recomendados en caras redondas. Los Baby Bangs también triunfan y no requieren mucho mantenimiento: “Apenas, un champú en seco para los días de mucha prisa, pulverizando en raíz y dejando actuar unos minutos para después cepillar, el volumen será instantáneo. Los spraysvolumizadores para peinar también son muy recomendables a la hora de crear movimientos. Cuando los flequillos se dejan crecer, recomiendo peinarlos en diagonal hacia un lado, quedan muy bien con unas horquillas de fantasía o en tupé con espuma, peinando hacia atrás y fijando con laca“– nos cuenta Paul Tudor, director y primer estilista de David Künzle Fuencarral.



El flequillo bottleneck consiste en mechones cortos en el centro y otros más largos en los laterales, combinando la técnica del flequillo cortina con las baby bangs: “Los hemos visto cientos de veces en iconos del cine como Brigitte Bardot, Jane Birkin o de la música como Françoise Hardy o Marianne Faithfull”.También muy de moda, el WavyBangs que es abierto en el centro, dando un look salvaje y desenfedado, o el Modern Birkin, despuntado, recto y más bien largo.

Como en todo, los flequillos van y vienen, si bien siempre dan un toque personal y rara vez, no favorecen: “Nos suelen preguntar a qué tipo de rostro favorece, y siempre respondo que hay uno para cada mujer, solo hay que darle el punto que encaje con cada rostro yestilo. En resumen… son cómodos, de fácil mantenimiento y ayudan a disimular pequeños defectos, dandocasi siempre un aire desenfadado y rejuvenecedor”– nos explica Sonia Atanes, directora de formación e I+D en los salones madrileños Sonia AtanesHair Beauty.

Entre los consejos que nos da Sonia Atanes para mantenerlos a punto, uno muy importante hace referencia al uso de un buen champú seco a la hora de una salida exprés o tras una visita al gimnasio: “En cinco minutos estará listo sin tener que lavar toda la melena, y además le aporta un punto de volumen sin que se pegue demasiado a la frente. También, el secado multidireccional, si hay ondulaciones en la raíz, es mejor secarlo primero en una dirección y después en la otra, eso nos ayuda a neutralizar esas formas y dejarlo con la más adecuada”.

Si es rizado, encrespado o tan fuerte que cuesta manejarlo, Sonia Atanes propone hacer un tratamiento de relajación del rizo o antiencrespamiento sólo en el flequillo, lo que nos aseguraría llevarlo liso y moldeable sin peligro de que se rice con la humedad ambiental. En cuánto a los flequillos postizos, está muy a favor: ”Son ideales para aquellas mujeres que les encanta cambiar de imagen por un día, para disimular ese momento de canas en la frente u otro en el que haya que hacer una coleta por las prisas, también son súperprácticos. Y por ultimo, son económicos y fáciles de poner”.