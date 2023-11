IFEMA Madrid y Expansión entregan los Premios Pyme 2023

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, ha presidido hoy el acto de entrega de los XVI Premios Pyme, galardones convocados por IFEMA Madrid y el diario económico Expansión, que reconocen el esfuerzo y trayectoria de las mejores pequeñas y medianas empresas españolas, responsables del 98% del tejido empresarial de España. Los Premios PYME cuentan en esta edición con la colaboración de Bankinter, Orange y SGR-Cesgar.



En el acto han estado también presentes Ana I. Pereda, directora general de EXPANSIÓN, y Juan Arrizabalaga, director general de IFEMA MADRID, además de otros directivos de ambas compañías.

Las siete empresas galardonadas en esta nueva edición de los Premios PYME han sido: Added Value Solutions (AVS), en la categoría Innovación tecnológica; J. Huete Greenhouses, en Internacionalización, con accésit para Jana Producciones; Cimico en la cateogoría de Medio ambiente; WorkandLife, en Responsabilidad Social Corporativa, y Civitatis, en Creación de empleo. El galardón al Mejor emprendedor ha recaído en Paul Victoria Mancy, CEO y fundador de Balene.

Innovación tecnológica: Added Value Solutions (AVS), ingeniería para el espacio.

La pequeña ingeniería vasca ha sido elegida para desarrollar varios de los componentes que forman el complejo brazo robótico del Róver Perseverance, el vehículo diseñado por la NASA para explorar y recoger muestras de la superficie de Marte. Nacida en 2006 en Elgoibar (Guipúzcoa), Added Value Solutions (AVS) se ha convertido en un referente en el desarrollo de mecanismos, instrumentación y robótica para diversos campos de actividad científica y espacial.

En este sentido, ha trabajado con instituciones tan renombradas como la ESA (Agencia Espacial Europea). Además, AVS ha desarrollado proyectos en grandes instalaciones científicas para entidades como la fuente de neutrones ISIS en Oxford y ha colaborado en iniciativas con el CERN. Entre sus numerosos proyectos de innovación, planea lanzar en 2024 el primer satélite desarrollado y ensamblado por completo en el País Vasco.

Internacionalización: J. Huete Greenhouses, alta tecnología para el cultivo protegido.

En 1995, Javier Huete García fundó una compañía en Alcantarilla (Murcia) para proveer equipamientos a invernaderos de la región y de la vecina Almería. Sin embargo, su intención era llevar la empresa, J. Huete Greenhouses, mucho más allá: se propuso fusionar la alta tecnología con la agricultura y el cultivo protegido para crecer hasta alcanzar una dimensión global. Lo hizo paso a paso, comenzando por distribuir invernaderos a otras comunidades autónomas. Tras asentarse en el mercado nacional, creó su departamento de exportación en 2001 y en apenas dos años llevó a cabo sus primeros proyectos en África y Centroamérica. En la actualidad, J. Huete opera en Reino Unido, Australia, Estados Unidos, México, Malasia, Arabia Saudí y Chile. Ha diseñado y construido invernaderos para la producción de frutícola, hortícola o cannabis medicinal en 37 países distintos, hasta el punto de que el 70% de su facturación es internacional. La adaptación a diferentes cultivos ha sido una fortaleza clave para la empresa, junto con la apuesta por la sostenibilidad con el desarrollo de equipamiento hidropónico y la reducción de la necesidad de pesticidas.

Accésit Internacionalización: Jana Producciones, factoría de musicales en Latam.

Fundada en el año 2000 por dos socios como una pequeña productora y escuela de musicales, Jana Producciones ha adquirido una importante dimensión en la producción de este tipo de espectáculos, que combinan puestas en escena originales con coreografías y música de distintos estilos para todos los públicos. Su faceta formativa ha tenido un papel clave en su internacionalización: en 2019 abrió su primera sede fuera de España en Ciudad de México. Desde entonces ha llegado a ser el principal centro de formación de habla hispana en artes escénicas, abriendo espacios en Guayaquil (Ecuador), Lima (Perú) y una segunda sede en México. Además, ha creado sinergias y convenios internacionales con escuelas y universidades como el Emerson College de Boston y con la AMDA (American Musical and Dramatic Academy) de Los Ángeles.

Medio ambiente: Cimico, tratamiento biológico de aguas residuales.

Centrada en el desarrollo y suministro de soluciones para el tratamiento biológico de aguas residuales, Cimico comenzó su actividad en 2021 con un proyecto en la depuradora de Riumar en Deltebre (Tarragona). La innovación de esta compañía biotecnológica pone el foco en la eliminación de la materia orgánica, nitrógeno y fósforo disueltos en las aguas residuales por medio de bacterias, gracias a una tecnología desarrollada por el doctor Luis Larrea, uno de los profesionales más reconocidos en este campo en Europa con más de 45 años de investigación. No obstante, fue su hija, Inés Larrea, quien convirtió esta prometedora innovación en una empresa con grandes expectativas. Algunos estudios estiman que las estaciones depuradoras suponen entre el 2% y el 3% del consumo energético global y, respecto a las tecnologías convencionales, la propuesta de Cimico minimiza el consumo y optimiza el diseño de las estaciones.

Responsabilidad Social Corporativa: WorkandLife, soluciones de conciliación.

Cuando Mª Pilar Casado y Claudia Caso se quedaron embarazadas en el año 2000 se plantearon la necesidad de conciliar el trabajo con la crianza de sus hijos. Aquella inquietud dio lugar a un proyecto innovador: crear escuelas infantiles en el lugar de trabajo. Dos años después nació WorkandLife, con la vocación de ser la primera empresa de España en proporcionar soluciones de conciliación laboral y familiar ante la creciente demanda de madres y padres trabajadores que necesitaban equilibrar sus responsabilidades profesionales con el cuidado de sus hijos. En particular, su iniciativa de inclusión de personas con discapacidad intelectual en educación infantil es un ejemplo de este trabajo.

Desde WorkandLife destacan que este proyecto ha generado importantes avances en materia de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en este entorno laboral, una mejora en la calidad de la educación para los niños y un impacto positivo sobre la comunidad. Asimismo, ha dado lugar a alianzas estratégicas con fundaciones, universidades y otras empresas, mientras que la compañía ha incorporado esta visión integradora a su propia estrategia.

Creación de empleo: Civitatis, más de 250 empleados en 9 años.

Desde su nacimiento en 2008, Civitatis ha pasado de ser un pequeño proyecto personal lanzado por el emprendedor vallisoletano Alberto Gutiérrez Pascual a convertirse en la empresa líder en la distribución de excursiones, visitas guiadas y actividades en español, con una creciente capacidad para atraer a fondos internacionales como Vitruvian Partners, que entró de forma minoritaria el año pasado en la compañía. Alberto Gutiérrez fue el único empleado de Civitatis hasta 2014, cuando abrió la primera oficina corporativa e incorporó a cinco personas a su equipo. A partir de aquel momento, la creación de empleo directo por parte de la empresa ha sido exponencial. La cifra de empleados ha crecido desde los seis de 2014 hasta una media de 193 en 2022. Y si se cumplen las proyecciones de la compañía, este año su plantilla se elevaría hasta los 250 empleados. Se trata de un equipo joven –con una media de 33 años– y con alta diversidad: tiene un 64% de mujeres y cuenta con 14 nacionalidades distintas. Además, el 99% de los perfiles que llegan a la empresa como becarios se quedan.

Mejor emprendedor: Paul Victoria Mancy, de Balene, un cepillo innovador.

Tras dos décadas de experiencia como directivo en compañías como L’Oréal, Isdin y GSK, Paul Victoria Mancy se dio cuenta de que muchos problemas de salud tenían origen en la placa dental. Esta convicción le llevó a dejar el mundo de la gran empresa y se animó a emprender. Lo hizo con Balene, una empresa nacida para reinventar el cepillo de dientes, un producto tan utilizado como poco evolucionado. La revolución que propone el emprendedor es un nuevo cepillo capaz de limpiar los dientes tanto por fuera como por dentro. Esto es posible gracias a su doble cara, su cabezal móvil y sus filamentos de nueva generación, a los que añade un antibacteriano que previene la retención de humedad y elimina el 99,9% de las bacterias presentes en los cuartos de baño. Paul Victoria Mancy trabajó durante años en la idea de la mano de odontólogos, diseñadores industriales e ingenieros. En 2018 solicitó la patente mundial del cepillo y, finalmente, en 2021 comenzó a fabricar el producto en su fábrica de Alicante. Balene ya ha vendido más de 235.000 unidades y en 2022 facturó más de un millón de euros.