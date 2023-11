​La Federación Española de Deportes para Ciegos celebra su gala anual

La Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) celebra su gala anual en un evento que tendrá lugar este 14 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid (Calle Prim, 3).





Al acto asistirán el presidente del Grupo Social ONCE y del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda; la asesora del gabinete de presidencia del Consejo Superior de Deportes, Nerea Huete; y el presidente de la FEDC, Ángel Luis Gómez. Estarán acompañados por destacados deportistas ciegos, guías y técnicos de la Federación así como por distintas autoridades del Grupo Social ONCE.

Bajo el lema ‘A París 2024. Gánate la meta”, la gala rendirá un homenaje a deportistas, entrenadores, entidades colaboradoras y medios de comunicación, por su apoyo al deporte practicado por personas ciegas de nuestro país. La misma se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube de la ONCE.