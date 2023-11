​Dos de cada tres familias en España aseguran que sus niveles de ahorro se han reducido en los dos últimos años

Después de más de dos años inmersos en una persistente crisis de inflación, España y otros países de su entorno aún no logran alcanzar la meta del 2 % establecida por el Banco Central Europeo. Esto implica una crisis de aumento en el costo de vida que ha impactado significativamente en la rutina diaria de los hogares, y cuyas repercusiones a medio y largo plazo empiezan a hacerse evidentes. En este contexto, idealo.es, el comparador de precios online, con motivo de su décimo aniversario en el país, ha llevado a cabo el “Informe sobre el ahorro y consumo de los españoles”, y exponen que dos de cada tres familias (66,4 %) en España aseguran que sus niveles de ahorro se han reducido en los dos últimos años, lo que ha representado una modificación casi por completo de sus aptitudes con respecto a su patrimonio.



El informe, que ha analizado el comportamiento de más de 1.000 hogares en el país, señala también cuáles son las principales motivaciones para el ahorro en los hogares españoles, que en su gran mayoría (35,5 %) destinan el dinero a “hacer frente a gastos imprevistos” y hasta un 16,5 % a pagar su hipoteca. De igual forma, sólo el 15,7 % afirma que ahorra actualmente para la compra de una nueva vivienda, el 12 % para sus vacaciones, y apenas un 6,5 % para la compra de un vehículo, lo que demuestra una contención en el gasto y nuevas inversiones por parte del núcleo familiar.

En esta misma línea, según el estudio, ocho de cada diez (80 %) hogares españoles no consigue ahorrar o ahorra menos de 500 € al mes en la actualidad. Además, en medio de una crisis de aumento de los precios, que ha tenido especial incidencia en los alimentos y combustibles, según los datos del estudio, casi el 12 % de las familias españolas está consumiendo sus ahorros actualmente, mientras que el 26,8 % llega justo a final de mes, y la gran mayoría (43,2 %) ahorra menos de 500 euros. Asimismo, tan sólo el 18,1 % de los españoles consigue ahorrar más de 500 € al mes, lo que tiene un claro impacto en el consumo y en los planes de futuro de las familias.

Impacto en el consumo online: ropa y tecnología, las categorías más afectadas



La crisis actual, exacerbada por la inflación, ha tenido un impacto significativo no solo en los precios de los alimentos y los combustibles, lo cual ha sido una vía directa a la disminución del ahorro, sino que también ha repercutido en el gasto promedio de los hogares en otros productos y servicios. idealo.es, como referente para el sector e-commerce en Europa, ha analizado también cuáles han sido las categorías más afectadas por este descenso en el consumo. De acuerdo con el análisis, hasta un 47,1 % de los encuestados ha reducido el gasto en la categoría de “ropa y calzado”, y la cifra llega hasta el 43,6 % en el caso de la “tecnología”, dos de las categorías más populares pero que más han notado el golpe de la actual situación socioeconómica del país. Parte de las conclusiones del informe apunta a que los españoles han optado por alargar la vida de estos productos, antes muy fácilmente reemplazables, y en el caso de la tecnología incluso por la reparación o la adquisición de productos de segunda mano o reacondicionados.

Por su parte, Kike Aganzo, responsable de Comunicación de idealo.es, expresó que: “El impacto de la crisis de inflación ha supuesto un gran incremento de precios ya que ha afectado a todos los sectores de la economía, desde las materias primas, el transporte, a la industria, pero, sobre todo, se nota en los hogares. Esto nos lleva a prestar más atención a nuestras finanzas personales, a priorizar gastos, y llevar a cabo estrategias de ahorro más elaboradas y eficientes. Tras 10 años comparando precios en España, ofrecemos a los usuarios la posibilidad de acceder a 89 millones de ofertas de productos procedentes de más de 11.000 tiendas, con el objetivo de garantizarles el mejor precio.”.