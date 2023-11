Inmigración: ¿como fin o como medio? (1 de 2)

Fue con el gobierno de Aznar y modelo económico del ministro Rodríguez Rato, que se abrieron las puertas de par en par a la inmigración e incentivarla como medio….“para derrumbar las condiciones laborales de los trabajadores locales”, como consecuencia. Y el periodista se pregunta: ¿Por qué hoy la izquierda toda, en España defiende el modelo migratorio de Aznar?



En esta España invertida y sostenida por la dictadura de la manipulación mediática, toda la izquierda política y sindical, de manera cínica y falsaria, nos hacen ver que, lo“humanitario” y multicultural emanado del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, lo anteponen como fin cuando en realidad es un medio para explotación laboral y crear riqueza económica en empresas privadas. “Medios legales fines alevosos” titula Juan Manuel de Prada.

Nos ocultan que lo consiguen a costa de reducir a mínimos la creación de nuevos hogares e índices de natalidad en familias autóctonas; a costa de no invertir en vivienda social y a costa de los pírricos incentivos a la natalidad y a la conciliación familiar-laboral. Desde entonces ¿cómo ha “mejorado” la calidad de empleo, poder de compra y seguridad, de quienes hemos creado esa hucha pública generosa para la inmigración del Magreb y menos para la de Senegal?

Dos países con los que el gobierno socialista y empresarios que votan a la derecha, tienen grandes intereses en acuerdos pesqueros y otros innombrables que en nada benefician a los ciudadanos rasos que aún les votan; más bien lo contrario viendo la realidad de la calle y el hecho de que el 54% de reclusos ya son extranjeros a 32.000 euros/año de costo por cada uno….de nuestro dinero. ¿Quien es el artífice del milagro de que así sea y aún les voten? Los sindicatos “bienpagaos” con miles de liberados incapaces de morder la mano de quien les da de comer que es el estado. Que diferente si tuviesen que vivir de sus cuotas.

Que diferente para la élite de escoltados hasta en su urbanización, si tuviesen que vivir en barrios periféricos de Barcelona, Paris, Estocolmo, etc y a no tardar en Madrid, Valencia, Bilbao, etc. como nos advierte el expedientado policía Samuel Vázquez que conoce muy bien una realidad de la calle que: “….nada tiene que ver con lo que dicen los medios y las estadísticas. Nuestro gobierno globalista colabora en la destrucción de nuestra identidad y cultura, apoyando la inmigración, mejor dicho, la inmigración ilegal desbordada. Con ello apoya la degradación del barrio donde nacimos y la devaluación de nuestras viviendas, sin posibilidad de salir a otros sitio. Es una trampa”.

La primera oleada vino del continente hermano y con actitud proactiva. Un plus de riqueza cultural favorecedora de cambios en las dinámicas sociales, familiares, afectivas y del cuidado….para lo humano. Esta segunda es todo lo contrario; actitud machista y pasiva hasta destructiva, sin cultura del debate razonado, creando dinámicas sociales conflictivas de choque y violencia, a la hora de dilucidar y “resolver”, siendo el recurso para medrar en la escala social de su país de origen…..hoy también su metodología para con los autóctonos.

“Mientras que hoy todas las izquierdas occidentales defienden el modelo contrario, que es acoger a quien huye de una persecución o penuria vital y cerrar la puerta a quien puede perjudicar a los trabajadores y familias locales, las nuestras apoyan la destrucción promovida por Aznar ¿Por conveniencia o por indigencia intelectual?”. Se pregunta el periodista Josep Sala.

Por indecencia añado, también EH-Bildu y ERC satélites del PSOE-PP, hoy entretenidos en exclusiva en el ombliguismo nacionalista con visión de valle sombrío y no de cumbre lúcida. ¿Y la ciudadana que con sus votos alarga esta agonía sistémica? ¿es por fanatismo, posibilismo político, inercia intelectual o ignorancia temática sobre la Agenda 2030 (RSI-2024 de la OMS, ESI de la UNESCO y el NOM de la ONU)? Son quienes hoy sostienen esta dictadura de partidos apiñados y económicamente apañados en torno a esa agenda de unas elites mundiales occidentales que nadie los ha elegido…..y manejan el guiñol.

Siendo la inmigración africana solo el 4%, usan la tragedia mediterránea como señuelo sensiblero exclusivo para distraer sobre el verdadero fondo de la inmigración de millones de personas como mano de obra esclava con origen de países no africanos. Para colmo del cinismo, países africanos que aún hoy viven en la mayor pobreza merced al expolio de sus riquezas, no son los que entran en esa agenda de embarque y acogida estratégica incentivada por la ONU-UE para una España en disolución de sus pueblos con identidad propia.

Promovida por la “izquierda”, gobierno central, territoriales y el clero católico, escenifican confrontación con PP y VOX, sabiendo todos que la agenda está orquestada con batuta única alejada de la UE. Y a esto que es la clave… callan.

Ejecutada por unas ONGs españolas de sospechosa operatividad, opacidad e impunidad. Para nada sin ánimo de lucro y para poco como acción humanitaria.

Lo verdaderamente denigrante es que, además de beneficiarse por el expropio de la riqueza natural y sabotear el progreso a las comunidades africanas más necesitadas, hacen negocios por componendas políticas a través de los operativos que conlleva acoger la inmigración masiva de jóvenes para nada desnutridos, principalmente magrebíes, sin necesidad de saltar ninguna valla.

Aunque se revistan de acogidas humanitarias y a favor de la multiculturalidad, hoy con la acogida a esa inmigración masculina, se ha abierto un segundo y tercer negocio que son las mafias traficantes a ambos lados del Mediterráneo y algunas ONGs receptoras y “acomodadoras” de esos hoy invitados en hoteles y balnearios españoles ¿y mañana? Mucho que investigar y dar cuentas de cómo y en qué están usando esa ingente cantidad de millones de dinero público fruto de nuestro trabajo, además de para manipulación y censura mediática. ¿Con qué intereses operan esas ONGs para colaborar en esa escenografía de rescate subsahariano de situación no tan extrema pero útil para la ONU-UE y agenda?

ACCEM es la ONG estatal que coordina y gestiona alojamientos para los inmigrantes “Una asociación constituida en 1990 e inscrita en el registro del Ministerio de Interior en 1991. En 1992 entró «a formar parte de la red estatal de centros de acogida para personas refugiadas en España».

Según su memoria del año 2.022 tiene 405 socios, con unos ingresos por donaciones y tienda solidaria de 742.170 euros; más de la mitad, 396.103 euros, provinieron de empresas. Sin embargo, a pesar de tan bajos números de socios y de ingresos propios, ACCEM recibió 139,5 millones de euros en todo tipo de subvenciones públicas. El Gobierno central aportó 113 millones (82%); las comunidades autónomas el resto, 16 millones de euros. La aportación verdaderamente privada no alcanza el 0,6% del presupuesto.

En su web se presenta como «una ONG sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional».Según crónica del periódico digital IEN del 27/10/2023.

Apartidista y aconfesional quizás...pero servil por economicista seguro. Cientos de miles de niños huérfanos palestinos podían traerse a España con ese dineral como lo han hecho con 200.000 ucranianos rubios de ojos azules. Siendo Niger un país rico en recursos (su uranio abastece de electricidad a casi toda Francia y este ha mantenido sin electrificar al 85% de su población) es el más pobre de África; de habla francesa, con una tasa de natalidad y mortalidad infantil muy elevadas. Si la inmigración fomentada por la UE y España tuviese como fin el humanitario, pasaría a ser legal y femenina. Elevaba la esperanza de vida en países pobres, modulando la pirámide poblacional europea. Una Europa misógina, servil, envejecida y desvitalizada, que está condenada mientras no cambie de director de orquesta y se rija haciendo resonar su propia “partitura” autóctona, desde la singularidad de sus pueblos y lenguas ancestrales.

¿Porqué la invasión de senegaleses en Canarias y no senegalesas por la misma causa humanitaria? Cuando leí a Félix Rodrigo Mora, en su articulo: “Furia y movilización contra la emigración, ilegal y legal”, deduje que, en segunda instancia, ante un posible futuro conflicto bélico en Eurasia entre halcones y el lobo estepario, esa inmigración masculina en pago a la generosa acogida en la UE, tras un alistamiento forzoso, sería “carne de cañón” de primera fila.

“Ante la masiva llegada de emigrantes a Canarias es necesario elevar la voz contra la emigración como fenómeno indeseable propio del sistema de dominación actual, estatal y capitalista”. Y continuaba: “Los buenistas españoles, hipócritas y desalmados agentes del poder constituido, aducen que los africanos llegados lo hacen “huyendo del hambre”, pero basta con ver en televisión a estas gentes para concluir que en nada aparentan el haber pasado hambre. No podemos olvidar que la patronal española exige la llegada de 250.000 emigrantes cada año, mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal del Estado español eleva la cifra a 300.000, a fin de que el Estado recaude más, por lo que los neonegreros se esfuerzan en conseguir año tras año”. Esto en primera instancia; mano de obra esclava inducida por un Banco de España que contraviene el Tratado de Lisboa sobre inmigración desde la “responsabilidad compartida y en la solidaridad vinculante”.

Una fuente fidedigna como el historiador Félix Rodrigo Mora concluye: “Dado que estamos a las puertas, si no ya dentro de una nueva guerra mundial, entre EEUU y la Unión Europea contra China y Rusia, la arribada de masas tan compactas de gentes satisface al militarismo fascistizante europeo, pues éste considera a los llegados como carne de cañón al servicio del imperialismo europeo”.

Haciendo repaso de la deriva moral y democrática de la UE y sus 27 miembros, ninguna credibilidad sobre su motivación humanitaria. Hoy ya tampoco de ningún sindicato, partido político ni prensa. Si de los que aún les votan y de una disidencia, que aunque desactivada…...ya dejamos de votarles.

A la UE no le interesa que a los países más pobres del continente africano se les solucionen en origen su falta de desarrollo en infraestructuras porque se acabaría la dependencia, el negocio de la inmigración y el expolio neocolonial. Infraestructuras que les asegure recursos vitales-humanitarios como el acceso al agua, técnicas y maquinaria para la producción agrícola, la electricidad, el transporte, la sanidad, la educación, la vivienda, el saneamiento urbano, etc. y no armas para matarse entre ellos, ni televisiones de plasma y antenas parabólicas hasta en los poblados para excitar el sueño europeo. Leches maternizadas y vacunas para esterilizar a las niñas y jóvenes que también es otra forma de matar, como se viene dando desde mediados del siglo pasado por multinacionales farmacéuticas y de alimentación como Coca Cola y Nestlé.

Es a la UE y a todos sus países europeos de pasado criminal que aún trafican y comercian con muerte, a quienes se les debe exigir país por país, reparación y compensaciones. En desigual aportación, tras hacer un inventario del expolio, saqueo, violaciones hasta de menores y quebrantos en la salud y en la fertilidad en los países africanos….y aquí me gustaría escuchar sin tibiezas, a los sepulcros blanqueados vaticanos y de la Conferencia Episcopal española que callan como tumbas ante este etnocidio africano….extrapolable a España.

Para el resumen y cierre quedo con las declaraciones del cineasta Ken Loach en una entrevista tras la presentación de su película en el Festival de Valladolid: “El capitalismo es imposible de reformarse; lo que busca es encontrar nuevas formas de explotación. El sistema está podrido, no queremos una izquierda que solo ponga parches”. Parches nuevos a un descuidado vestido viejo que es la Unión Europea, siendo el hundimiento demográfico la consecuencia y amenaza más alarmante, de sus políticas ultraneoliberales y fascistas, como nos lo hace saber el economista Adrian Zelaia presidente de Ekai Center y promotor del proyecto GOGOZ en su tratado: “Graves amenazas económicas, políticas y sociales se ciernen sobre Europa”….siguiendo la metodología de consenso HURBIL y merece capítulo aparte sobre cómo hace el resto de la UE.