El Golem Fest Valencia celebra su 5º aniversario por todo lo alto

El Golem Fest Valencia, que se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre en el Auditorio Joan Plaça (Jardín Botánico) de Valencia, va a celebrar su quinto aniversario a lo grande con escritores de enorme calidad, como en las anteriores ediciones, incluidos los recientes Premio Nacional de las Letras y Premio Cervantes. Este festival, con entrada gratuita a todas sus actividades, va a contar con encuentros, mesas redondas, presentaciones, charlas, un pódcast y hasta con una youtuber especializada en libros de terror, góticos y de misterio. Participarán, entre otros escritores, Rosa Montero y Olivier Truc, Luis Mateo Díez, Tim Pratt, Pilar Pedraza, Miguel Ángel Hernández, Susana Martín Gijón, Miguel Salas, Víctor Balcells, Román Huarte, Diego Sánchez Aguilar, Javier Moreno, David Roas y Manuel Gutiérrez Aragón. Además, como desde su fundación se ha pretendido que sea un festival para todos, se afianza nuestro apartado más juvenil con nombres estelares para este público como Iria G. Parente y Selene M. Pascual, Marina Tena, Raquel Brune, Estela Naïad o Moonlight Books. Así mismo, queremos hacer hincapié en que, aunque es un Festival dedicado a la fantasía, el terror y la ciencia ficción, siempre tenemos los horizontes abiertos y pensamos en lectores que se decantan por otros géneros, de ahí que haya también propuestas transversales donde lo histórico, el misterio y el thriller tienen también cabida. La inauguración correrá a cargo de Juan Ramón Biedma, escritor con numerosos premios, con el que hablaremos de su último libro Crisanta, un ejemplo claro donde se mezclan las tramas más variopintas por encima de cualquier consideración genérica.

El cartel de este año ha sido realizado por el ilustrador Javier Olivares con su estilo inconfundible.

El Golem Fest trae a Valencia al Premio de las Letras y al Premio Cervantes 2023

Nuestros premios especiales este año se entregarán a dos grandes de la literatura, que acaban de conseguir el Premio de las Letras y el Premio Cervantes, respectivamente: El Golem de Honor será para Cristina Fernández Cubas (Premio de las Letras 2023), inmensa escritora, traducida a diez idiomas, que ha recibido un caluroso tratamiento por parte de la crítica y del público a lo largo de su carrera y que configura uno de los universos literarios más singulares de la literatura contemporánea. El Golem Homenaje será para Luis Mateo Díez (Premio Cervantes 2023), miembro de la Real Academia Española desde el 2001 y traducido a numerosos idiomas. En 1999 ganó el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa. La literatura de Luis Mateo Diez está centrada en la tradición fabuladora de Castilla y León, pero su trascendencia es universal. En 2020 recibió el Premio Nacional de las Letras.

Actividades paralelas

Seguimos contando con dos talleres de escritura gratuitos: «Escribir la noche», impartido por Miriam Alonso, y «La chispa de la inspiración: estrategias para despertar la imaginación e iniciarse en el mundo de la escritura», impartido por Ana García Herráez. Las inscripciones se realizan en nuestra web: www.golemfest.es. Estos talleres tendrán lugar el jueves 16 y el viernes 17, respectivamente, en la Biblioteca Binimaclet-Carola Reig (C/ Francesc Martínez, 32-34; 46020 Valencia). De forma paralela, en la misma biblioteca contaremos con una impactante exposición del diseñador Juan Miguel Aguilera titulada: «Homenaje a Pascual Enguídanos Usach: 100 años con el escritor». Y si todo esto no es suficiente, el martes 14 de noviembre, en el Aula Magna de la Universidad de la Nau (C/ de la Universidad, 2) a las 19:00 podremos disfrutar de una masterclass del afamado director de cine Jaume Balagueró, al que tendremos ocasión de conocer más de cerca. Nada de esto sería posible sin la colaboración de las siguientes entidades: Dirección General del Libro (Generalitat Valenciana), Acción Cultural (Ayuntamiento de Valencia) y el Grupo Dacsa.