Los españoles suspenden a la banca en inclusión financiera

A pesar de los compromisos del sector bancario por mejorar la inclusión financiera de la población sin acceso al efectivo y de la población senior, los españoles siguen preocupados por esta situación al no apreciar mejoras. Así se refleja en el II Estudio ‘Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario’ llevado a cabo por Nickel, donde se da a conocer en profundidad el sentimiento de los consumidores hacia este sector.



El acceso al efectivo, la asignatura pendiente

Los datos del estudio revelan que más del 60% de los encuestados considera que no ha habido mejoras significativas en el servicio del sector bancario en los últimos cinco años. De estos, la mitad (el 30% del total) incluso opinan que el servicio ha empeorado en este periodo. El efectivo sigue siendo la asignatura pendiente de la banca: el 80% de los españoles ha percibido el cierre de sucursales en su zona. Asimismo, solo el 9,7% de los encuestados cree que ha mejorado el acceso al dinero en efectivo en las zonas rurales, lo que indica que los esfuerzos que haya podido hacer el sector no se están apreciando de manera generalizada.

El efectivo es el método de pago más utilizado por la mayoría de los españoles en su día a día (65%) según los datos publicados recientemente por el Banco de España. Este resultado coincide con lo hallado en el estudio de Nickel, en el que el 64,5% de los encuestados afirmaron que el efectivo era un método de pago muy importante para ellos. Por tanto, acceder al efectivo es una necesidad de una mayoría en la sociedad, y sin embargo parece que cada vez está siendo peor atendida año tras año.

Falta de mejoras en el compromiso de atención al cliente senior

En febrero de 2022, la banca se comprometió a mejorar la atención a la gente mayor. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados (56,6%) afirman no percibir ninguna mejora o medida adicional para ayudar a las personas mayores por parte de las entidades bancarias.

Los propios clientes seniors son los que menos mejoras perciben: más del 71% de los encuestados mayores de 65 años considera que todo sigue igual a pesar del compromiso del sector financiero con las personas mayores.

Sin embargo, hay quien sí que han notado ciertas mejoras, pero todavía no se aprecia de forma masiva: un 11% de los encuestados ha notado que las sucursales están atendiendo a mayores con personal especializado, el 8% señaló que se ofrecen servicios especializados por teléfono, más del 5% ha notado que se ha ampliado el horario de apertura de las sucursales, y solo el 1,6% destacó la oferta de cursos de formación digital dirigidos a las personas mayores.

Según Mónica Correia, CEO de Nickel España: “Nickel permite a sus clientes ingresar y retirar efectivo de sus cuentas a través de una red de más de 1.700 Puntos Nickel, que son comercios de toda la vida como loterías o estancos, presentes por todos los rincones de España. Gracias a estos Puntos Nickel, sus vecinos no solo han recuperado un punto de acceso al efectivo, sino que además recuperan un servicio presencial y cercano, muy apreciado y demandado por las personas mayores, especialmente. El acceso al efectivo es una necesidad de la población de todas las edades a la que, desde Nickel, damos solución cercana y adaptada a las necesidades de todo el mundo, sin dejar a nadie atrás. Eso es inclusión financiera”.