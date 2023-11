“Tras entrar en Playtomic y en la Federación de Tenis, triplicaremos los usuarios de pickleball en un año”

Roberto Pérez es desde 2018 el presidente de la Asociación Española de Pickleball, deporte emergente y en claro ascenso en nuestro país y que ya alcanzó el éxito masivo en EE.UU, donde tiene 50 millones de practicantes.

Él es el gran promotor y gurú de esta mezcla de tenis, pádel y bádminton que acaba de dar en España un gran salto al integrarse dentro la Federación de Tenis, una palanca con la que Pérez espera triplicar el número de usuarios en tan solo un año en España.



- ¿Cómo fueron tus inicios en el pickleball? Allá por 2013, cuando trabajaba en el Área de Deportes de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Michael Hess, el verdadero fundador y enamorado de este deporte en nuestro país, un norteamericano afincado en España, nos vino a dar una charla sobre pickleball. La verdad, quedamos encantados y nos convocamos para una segunda ocasión, en la que ya todos los chavales de la escuela y nosotros nos pusimos a jugar con él. Fue todo tan divertido que ya desde entonces me enamoré del pickleball.

-La Asociación Nacional de Pickleball se creó en 2012 de la mano de Michael Hess. Recogiste tú el testigo años después iniciando una nueva etapa en la Asociación. ¿Cuál ha sido tu estrategia desde entonces al frente de este deporte en España? Así es, Hess creó la Asociación Nacional en 2012, él es el verdadero primer promotor de este deporte en España. Entré en la Asociación como vocal para colaborar y ayudar en todo tipo de actividades, y posteriormente en 2017 accedí a la vicepresidencia, cuando Michael deja el puesto y pasa a ser vicepresidente de la Asociación Internacional. Tras un breve espacio de tiempo la presidencia de la Asociación Española fue ocupada por otra persona de la que los asociados no llegaron a quedar muy satisfechos. Al poco tiempo, entré a dirigirla en 2018 tras ganar la votación de la asamblea.

En cuanto a cuál fue la estrategia al empezar mi gestión al frente de la Asociación, ya que el objetivo era impulsar tanto el conocimiento como la práctica de este deporte, nos enfocamos en tratar de aumentar el número de pistas donde se podía jugar y en formar a las personas y enseñar a la gente a practicarlo. Para ello creamos áreas de trabajo y comités especializados. Impulsamos áreas de formación, competición, desarrollo del deporte inclusivo y relaciones institucionales. En base a este trabajo más organizado y estructurado hemos podido conseguir nuestros objetivos.

-Hace apenas unas semanas se ha producido un hito muy importante para este deporte. Habéis llegado a un acuerdo con la Federación Española de Tenis para integrarlos dentro de su estructura, creándose un Comité que se especializa en Pickleball. ¿Supone esta integración que la Asociación como tal se ha disuelto? ¿Qué supone este acuerdo para este deporte y su desarrollo en España? La Asociación Española de Pickleball sigue vigente porque estamos como asociación dentro de la Unión Europea colaborando en varios proyectos a nivel internacional. Estos proyectos siguen vigentes y tenemos que seguir con ella activa. La integración con la Federación Española de Tenis ha supuesto una palanca muy importante para nosotros, dado que ahora el pickleball es un deporte federado, y con ellos tenemos un horizonte mucho más amplio. Antes se nos cerraban las puertas de muchas cosas por no tener un soporte federado, pero a partir de ahora vamos a entrar en colegios, institutos, en centros deportivos públicos y privados, y ahora ya tenemos un reconocimiento de la Administración del Estado y esto nos abre muchas puertas.

-¿Esto cierra las puertas a que en el medio plazo pueda haber una Federación Española de pickleball? Bueno, ese era nuestro primer objetivo, pero viendo las dificultades que ha habido para reconocer la federación desde el Consejo Superior de Deportes dado el exceso de federaciones deportivas en general que existen ya, y que, especialmente en el terreno de los deportes de raqueta, hay una saturación de número de federaciones, tras consultarlo con el propio Consejo Superior de Deportes, ellos nos aconsejaron que nos sumáramos a una federación ya existente. Y la mejor opción era la de Tenis, ya que por un lado podemos utilizar sus espacios y pistas para jugar pickleball y es la Federación más potente de raqueta en cuanto a infraestructura, lo que nos puede ayudar a crecer mucho.

-¿Crees que la Federación de Tenis pudo cometer en el pasado el error de despreciar al pádel, y ha querido resarcirse ahora con vosotros integrando al pickleball , el deporte emergente de moda, en su estructura? Si, puede ser. La verdad es que ellos cuando votaron años atrás la integración del pádel, no se pusieron de acuerdo y no se llevó a cabo. Ahora, en la votación que ha habido en su Asamblea para decidir la integración del pickleball, ha habido una inmensa mayoría. Saben de la progresión de este deporte en crecimiento aquí y saben que en Estados Unidos es ya masivo y lo practican más de 50 millones de personas. Todo ello les lleva a pensar que pueden sumar como federación más licencias. Además, ellos creen que este deporte puede ir de la mano del tenis, ya que ambos deportes pueden compartir espacios y pistas

-¿Cuáles serán las líneas maestras en la gestión y los retos que tiene por delante el Comité dentro de la Federación de Tenis? -¿En dónde enfocáis más la estrategia para el desarrollo de este deporte, en la parte institucional y pública, o en la iniciativa privada de clubs privados y sponsors? Tengo la idea que un deporte crece cuando tiene una buena base social. Tenemos que centrarnos en hacer una buena promoción y hacer llegar un deporte que pueda practicar una gran masa social. Luego, la competición vendrá por añadido. Estamos muy volcados en el crecimiento del número de clubes, que son los que generan masa social y permiten acceder al deporte a todo tipo de personas y permiten el desarrollo de la competición. Estamos ya preparando el Campeonato de España y el Circuito Nacional. Tenemos que dar respuesta al gran número de personas que quieren participar a nivel competitivo.

-Lleváis bastante tiempo colaborando con el Ayuntamiento de Madrid, habéis entrado en muchos polideportivos municipales, donde ya existen pistas de pickleball, y habéis montado pistas y demostraciones en eventos municipales. Con el ayuntamiento ha habido creo un gran trabajo y mucha labor de pico y pala por tu parte, verdad? Exactamente. Es importante entrar en todos los polideportivos de la ciudad posibles. Sabemos que si el ayuntamiento apuesta por nuestro deporte va a haber un rápido crecimiento por toda la ciudad. Afortunadamente hemos conseguido grandes logros con el ayuntamiento. Ya no solo utilizar espacios previos existentes para otros deportes o actividades, sino que se han creado espacios exclusivos para pickleball en las instalaciones municipales, como por ejemplo en El polideportivo Gallur de Madrid, donde hay trece pistas de pickleball, y lo van ir desarrollando en otros centros deportivos públicos.

-¿Qué le dirías a un dueño de un club que se esté planteando ampliarlo instalando pistas de pickleball? ¿les ofrecéis algún tipo de apoyo? Si. Hay muchísima gente interesada, que está viendo el potencial y crecimiento de este deporte. En los clubes se han podido aprovechar espacios ya existentes, como por ejemplo aprovechando pistas de frontones y de tenis. Esto no inhibe que se pueda seguir usando ese espacio para frontón o tenis, sino que se le suma, pudiéndose jugar a ambos en el mismo espacio. Lo que les recomendaría a los clubs es que empiecen por ahí, vean el resultado que tiene y el número de personas que tiene y que ya están practicándolo. A partir de ahí, cuando vean que tienen muchísima gente, que se planteen la posibilidad de crear espacio exclusivo. Así lo hicimos en el Club El Tejar de Somontes de Madrid, nos llamaron y en dos pistas de tenis que tenían las marcaron con pistas de pickleball. De una pista de tenis, salen cuatro pistas de pickleball. Osea, con dos pistas de tenis, se puede multiplicar por ocho el número de practicantes de deporte en esas mismas pistas. En el club El Tejar lo probaron así, fue un éxito y ahora han hecho además pistas exclusivas solo para pickleball.

-¿Es fácil encontrar tiendas físicas donde comprar equipamiento? ¿Qué presupuesto debe necesitar una persona que se inicie en este deporte? Ahora cada vez es más fácil. Hay varias marcas que ya fabrican palas y material de pickleball. La marca que más apostó por este deporte ha sido la compañía española Zcebra, que han ido creciendo, fueron distribuidores y ahora también venden de manera directa y han entrado en Decathlon, donde se pueden ver y comprar sus palas. También se puede ver material de pickleball en marcas como Head y otras.

En cuanto al presupuesto para dos personas que se inician, unos 60 euros por la pala de nivel medio, más unos 110 o hasta 180 euros por la red más el set de pelotas, lo que serían entre 250 y 300 euros sumando los costes para las dos personas.

-Hablemos un poco más en detalle de cómo es este deporte y cómo se practica. ¿Es correcto decir que se trata de una mezcla de tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa? ¿te encuentras confortable con esa descripción? Si, estoy confortable con esa definición desde el punto de vista de que son esos tipos de golpeos los que aparecen cuando juegas pickleball, aunque hay que tener en cuenta que el deporte como tal tiene unas características muy específicas y diferenciadas, como por ejemplo la regla del doble bote, por la que no se puede subir a la red hasta que no bote antes en los dos campos. también está la zona de no volea, muy próxima a la red, donde en esa zona no puedes volear. Esa zona se puede invadir si la bola da un bote dentro, pero no puedes devolverla desde ahí de volea. Para dar una volea hay que realizarla desde detrás de esa zona.

-¿Cuáles son las principales características y ventajas de este deporte frente a otros? Buff, muchísimas. El espacio es muy aprovechable y reducido. Corresponde a una pista de bádminton dobles, y eso se puede implementar tanto en interior como en exterior y en cualquier espacio. No se requiere de una infraestructura muy costosa... porque, por ejemplo, comparado con el pádel, no necesitas poner las paredes con toda la gran inversión que supone. Aquí no. Aquí solo necesitas una red, la pala y la pelota y un pequeño espacio abierto. Además, como la pala y la pelota son muy ligeras, esto permite que sin un gran conocimiento de la técnica del golpeo ya se pueda jugar y dar buenos golpes.

-Pienso que es más difícil definir un prototipo de jugador de pickleball que de otros deportes, donde esto está quizá más claro y más marcado por la edad, el género, la condición física.. ¿Es realmente un deporte que se adapta a cualquier tipo de persona? Esa es una de las cosas por las que me maravilla el pickleball. Es un deporte que se adapta a las características de cada jugador, no al revés. En otros deportes necesitas un determinado nivel técnico. Por ejemplo, en el pádel necesitas aprender el rebote de pared, en tenis necesitas un nivel técnico que te permita mantener el peloteo a mucha mayor distancia, etc.

-A la hora de instalar una pista de pickleball, el coste de montarla es mucho menor que una pista de pádel, verdad? ¿Qué tipo de base, de suelo se recomienda? Muchísimo más económico y amortizable que una de pádel. A nivel de suelo, es sencillo: debe ser una superficie lisa y antideslizante, poco más se necesita. Se suele colocar la típica superficie de Greenset, pero también hay quien coloca una superficie de cemento liso y va perfectamente.

-¿Crees que el pickleball puede ser una salida natural para jugadores de pádel de cierta edad que llevan muchos años jugando y a los que se les empiece a quedar ‘grande’ ese deporte? Me refiero a que ya hay una base enorme de jugadores de pádel que llevan años y hasta décadas jugando y han alcanzado ya una edad con menos condicionantes físicos, pero quieran seguir haciendo deporte. Así es, exacto. Esto que comentas se relaciona un poco con esos titulares que están apareciendo en la prensa, que ponen al pickleball como si fuéramos una amenaza para los otros deportes de raqueta. Siempre he dicho que venimos a sumar, a dar una alternativa, un nuevo reto a la gente. Y también que puedan tener continuidad aquellos jugadores que actualmente están jugando a otros deportes como el pádel o el tenis y que pueda tener dificultades para jugar a esos deportes. Ahí también aparece el pickleball, para seguir ofreciendo a todo tipo de jugadores y de edades el placer de seguir compitiendo. Hemos tenido en competición oficial de pickleball personas de hasta 92 años. Al pickleball está viniendo mucha gente del pádel, del tenis, que ya les cuesta, que ya tienen más dificultades, y empiezan a jugar al pickleball y se ven con gran nivel competitivo de nuevo.

-También veo a mucha gente joven, y muy joven, porque también es verdad que para pickleball se necesitan buenos reflejos dada la dinámica de juego de estar constantemente bloqueando la bola del rival. Claro, claro, por eso digo que es un deporte que vale para todos, tanto a los que quieren dar continuidad a su actividad competitiva y encontrar un nuevo reto, como a los más jóvenes. Es un deporte que se adapta a ti.

Los valores de la inclusión están en el ADN del pickleball. Habéis desarrollado muchos proyectos volcados con la inclusión de discapacitados con las fundaciones Alas y A la Par. ¿cómo integra este deporte a los discapacitados y cómo les está ayudando? Exacto. Para mi el valor de un deporte es que lo pueda practicar la mayor parte de la población. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este deporte por su altísimo valor inclusivo. Hemos llegado a acuerdos con muchas fundaciones para hacer llegar este deporte a personas con discapacidad intelectual o a gente en silla de ruedas. Ahora estamos en un gran proyecto, que es la Escuela Intergeneracional, que ya está funcionando en Moratalaz (Madrid). En un mismo espacio y en una misma pista acoge a discapacitados o en silla de ruedas, junto a niños pequeños y abuelos, jugando todos.. Y eso, no lo hemos visto en ningún otro deporte nunca. Es maravilloso ver y escuchar a los abuelos diciendo que están encantados compartiendo un mismo espacio y actividad con sus nietos, o ver a discapacitados como están disfrutando muchísimo practicando deporte junto a gente sin discapacidad.

-Hablemos ahora de la competición. El Spanish Open se lleva celebrando desde 2015, y han acudido también estrellas internacionales del pickleball. ¿Cómo valoras la edición de este año? Por otra parte, está en marcha el proyecto de hacer un Circuito Nacional? Este año el Open se ha hecho fuera de Madrid, esta vez en Salamanca y ha tenido muy buena aceptación. Hemos quedado encantados, es un torneo que tiene un reconocimiento a nivel mundial. Y el próximo año le vamos a dar un mayor impulso gracias a la federación. Nuestros jugadores nacionales ya tienen un buen nivel, estando entre los top de Europa y del mundo.

-¿Sigue en marcha el proyecto de hacer un circuito nacional? Si sigue en marcha. Estamos en ello.

-Crees que el gran éxito de este deporte en el mundo anglosajón, especialmente en EE.UU, puede ser una palanca importante para que algún día pueda ser olímpico o es una utopía? No no, de utopía en absoluto. Hay buenas noticias en el terreno internacional de este deporte. Las dos grandes asociaciones mundiales, que hasta ahora competían entre ellas, la IFP y la WPF, están en proceso de unión, nos ha llegado una circular que confirma que están en negociaciones para fusionarse, y si sumamos los países que tienen cada una, ya cumplimos el objetivo para presentar candidatura y ser un deporte olímpico.

-¿En qué organismos internacionales de este deporte estáis integrados? Somos miembro fundador de la IFP (internationl Federation Pickleball) junto a India. Como hubo problemas a nivel interno en la IFP , nos apuntamos también a la WPF (World Pickleball Federation) que se abrió al resto del mundo, no solo a EE.UU. Ahora también se ha creado la Federación Europea, para impulsar el deporte en nuestro continente. Es muy ilusionante el proyecto de fusión de organismos internacionales.

-¿Qué objetivo razonable te planteas en número de usuarios y jugadores habituales en España en el medio y largo plazo? ¿Hasta dónde crees que puede llegar este deporte en nuestro país? Creo que según vemos la perspectiva de crecimiento, y dado que ahora ya es un deporte federado, por lo menos el año que viene habremos triplicado el número de jugadores que tenemos hoy, ósea, llegaremos a unos 60.000. Y hablando de un periodo de cinco años, estaremos igualados al número de licencias que tiene el tenis, que son unas 80.000.

-Estáis en negociaciones con Playtomic, la aplicación más importante de reserva de pistas y partidos de pádel y tenis para incluir dentro de ella el pickleball, la reserva de pistas y partidos? Sí, sí. Con Playtomic ya está. están viendo cómo integrarlo, pero todo muy avanzado. Lo quieren integrar porque ha visto el crecimiento y el interés. De hecho, uno de los socios de Playtomic es también socio en la Ciudad de la Raqueta, y van a meter cuatro pistas ya de pickleball. Aparte, tenemos varias ofertas de diferentes empresas que gestionan todo de manera integral: registro, competición, ranking, etc. Tenemos que verlo junto a la federación y decidir. También estamos creando la estructura para crear el ranking nacional, el acceso a registro y licencia en el deporte, tanto a nivel individual como de clubes.

- Gracias Roberto, si quieres añadir algo por tu parte como colofón o comentario final... Bueno, añadir que este deporte tiene un altísimo potencial porque es un deporte de alto valor social e inclusivo y que debido a sus propias características tiene todos los ingredientes para ser una forma de deporte y disfrute para el tiempo libre de toda la sociedad. Ya habíamos alcanzado el reconocimiento por parte de la Unión Europa, y ahora también ya por parte de la Administracion española, la federación de tenis y del Consejo Superior de Deportes. Ahora además, vamos a tener un gran empujón tras entrar como deporte en la aplicación Playtomic y en la Federación de Tenis. Vamos a triplicar practicantes en un año.