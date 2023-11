El misterio de la formación de una unidad especial por la llamada de Hibatullah

Recientemente, el régimen talibán ha anunciado que el presupuesto financiero de un ejército de 40.000 hombres armados ha sido emitido por el Ministerio de Finanzas según la orden del llamado Hibatullah. Por supuesto, esta discusión fue planteada el año pasado por ex funcionarios de seguridad de Afganistán, especialmente Rahmatullah Nabil, ex jefe de seguridad nacional del régimen republicano, y ahora con los documentos filtrados se han creado muchas especulaciones al respecto.

Sin embargo, lo que define la naturaleza del sistema talibán es el liderazgo silencioso, férreo y poderoso, que está en conflicto y en un rompecabezas de seguridad con otros grupos talibanes, lo que provoca la creación de este tipo de organizaciones. No hace falta decir que esta estructura organizativa militar es la misma que la estructura de la Fuerza Quds de la República Islámica de Irán, que está bajo el mando directo de los líderes religiosos de Welayat-e-Faqeh de Irán. Al examinar la cuestión, he identificado varias razones para la creación de esta estructura organizativa militar que estará bajo el mando directo del líder invisible de los talibanes.

Primero: Para el líder invisible de los talibanes, que vive en un estado oculto, nadie lo sabe, ni aparece en público como el líder de los talibanes, siempre existe el temor de una rebelión repentina de otros grupos talibanes. , como los Haqqanis, el grupo Mullah Yaqub, los qataríes y la red Helmand. El líder de los talibanes se esfuerza por mantenerse a salvo de los ataques de otras facciones talibanes, utilizando cualquier medio. La formación de tal estructura militar, que equivale a una formación militar, muestra cuán sospechoso y desconfiado es de la estructura operativa y militar del grupo talibán;

En segundo lugar, Abdul Ahad Talib, que estuvo a cargo de los talibanes en la provincia de Helmand durante muchos años (incluso antes de que los talibanes tomaran el control de Afganistán). La provincia es conocida como la capital de la droga y el tesoro financiero de los talibanes. Para los dirigentes talibanes, al igual que otras dictaduras ideológicas y religiosas violentas, la forma de conseguir dinero son las drogas. Aunque, según la información disponible, con la liberación de HajiBeshr hace un tiempo se renovaron las esperanzas para los talibanes de que el principal ejecutivo del tráfico de drogas sea entregado a una persona con experiencia, pero la evidencia sugiere que el liderazgo de los talibanes debe entregarse a una persona confiable, capacitada y con experiencia en este sector para liderar el tráfico de drogas con un poder militar bien equipado.

En tercer lugar, el mulá Talib, uno de los comandantes destacados de los talibanes en el sur de Afganistán, estaba cerca de la facción talibán de Kandahari desde que se unió a este grupo. Ahora ha dado un paso adelante y, al gestionar y controlar una unidad especial de seguridad con poderes extraordinarios, intenta competir con otros grupos talibanes, como los Haqqanis, que controlan el Ministerio del Interior de Afganistán, y el mulá Yaqoub, que es el cuidador del Ministerio de Defensa. Básicamente, este juego consiste en equilibrar la fuerza militar del grupo talibán, que puede explotar en cualquier momento.

En cuarto lugar, los funcionarios de seguridad, los expertos y las personas que conocen la cuestión talibán dicen que debido a que Mullah Hibatullah no estuvo en guerra ni fue comandante militar en el pasado, con tensiones crecientes y creando una atmósfera de desconfianza entre los líderes talibanes, está intentando para fortalecer su poder militar y tiene como objetivo crear un equilibrio militar para proteger su posición y por esta razón, ha designado a una de sus personas de confianza con poderes especiales al frente de una unidad militar con vastas instalaciones.

Los combatientes talibanes están presentes en la estructura del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Departamento de Inteligencia y, según la división de ministerios entre los líderes clave de los talibanes, los ministerios del Interior y de Defensa recayeron en Sirajuddin Haqqani y Mullah Yaqub, respectivamente. Ahora esta división ha aumentado la tensión entre los líderes talibanes y el mulá Hibatullah está intentando aumentar su poder militar. Hibatullah está tratando de utilizar estas fuerzas en caso de cualquier incidente inesperado para defender los intereses de su grupo y estar preparado para enfrentar cualquier movimiento insurgente de la era talibán. Este paso se considera como una medida para prevenir un posible golpe de Estado dentro de los talibanes, por parte del mulá Hibatullah.

Sexto- La diferencia entre las ramas pastunes dentro del liderazgo talibán, como los ishaqzais, noorzais, ahmadzais y achakzais, que son pocas entre los talibanes, ha hecho que el líder invisible de los talibanes dependa únicamente de su tribu, que es la noorzai. y tener esta unidad militar especial con extraordinarias instalaciones. Esto creará un gobierno paralelo al propio régimen talibán.

Al asignar la cantidad de 60 mil millones de moneda afgana, Hibatullah está tratando por todos los medios de asegurar la estructura de mando y dirección de Kandahar contra cualquier posible seguridad, incluso débil. Los talibanes están luchando contra una profunda crisis de desconfianza interna, y esto hace más probable la posibilidad de cualquier acción militar para cambiar el liderazgo entre los talibanes.