​En Paraguay, con la reforestación, buscarán mitigar el impacto del cambio climático

Pedro Escobar Medina, flamante periodista en la Republica del Paraguay, ha demostrado alto nivel de profesionalismo y ética ambiental durante su trayectoria como servidor público.



Pedro Escobar tiene décadas de experiencia en la promoción de la educación ambiental, cuyo fin es elevar la concientización y sensibilizar a la sociedad paraguaya en preservar el ecosistema y fomentar la reforestación en la zona rural del Paraguay. Durante toda su trayectoria impecable profesional, Pedro Escobar ha desarrollado el aspecto axiológico (de los valores) en su ambiente laboral que por sobre todo contribuye a construir una actitud de preservación, valoración del entorno y responsabilidad social como garantía para futuras generaciones.

El siguiente material es una reseña de las actividades profesionales, admirables conceptos, que a la vez incorporan la filosofía y la valoración, preservación del medio ambiente en América del Sur, una tarea constante en las actividades del servidor público y flamante periodista, académico Pedro Escobar Medina:

El Chaco Paraguayo es una de las regiones más vulnerables al cambio climático en América del Sur. Esta zona semiárida, que ocupa el 60% del territorio nacional, enfrenta graves desafíos ambientales y sociales debido al aumento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones, la deforestación y la desertificación, afirman especialistas del tema.

El cambio climático afecta tanto a la biodiversidad como a las comunidades indígenas y campesinas que habitan el Chaco. Según un estudio de la Universidad Nacional de Asunción, el Chaco podría perder hasta el 40% de su vegetación nativa para el año 2050 si no se toman medidas de mitigación, preservación y manejo adecuado del suelo. Esto tendría consecuencias negativas para la conservación de especies endémicas y amenazadas, como el jaguar, el oso hormiguero gigante y el guanaco.

Además, el cambio climático agrava la situación de pobreza y exclusión de los pueblos originarios del Chaco, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia. La sequía, las inundaciones, los incendios forestales y las plagas afectan la producción agrícola y ganadera, la seguridad alimentaria y la salud de estas poblaciones. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Chaco Paraguayo tiene una de las tasas más altas de desnutrición infantil en el mundo, con un 28% de los niños menores de cinco años que sufren retraso en el crecimiento. Ante este escenario, es necesario implementar acciones urgentes para reducir la vulnerabilidad del Chaco Paraguayo al cambio climático y promover el desarrollo sostenible de sus habitantes.

En ese sentido y con el objetivo de fomentar la reforestación y la restauración ecológica, mediante el incentivo a las prácticas agroforestales, la recuperación de áreas degradadas y la conservación de los ecosistemas clave para la regulación climática Chaco Vivo el proyecto REDD+ de mayor envergadura del país y de la región, enfocado al cuidado de los bosques, está invirtiendo en las comunidades de la zona.

Vivero Forestal de Especies Nativas en Puerto Casado

A través del Proyecto Chaco Vivo, una iniciativa de la empresa Atenil S.A. en Puerto Casado Alto Paraguay se está desarrollando un vivero forestal de especies nativas, para conocer más tan importante proyecto llegamos hasta el Centro Industrial Chaco Vivo donde conversamos con el Ing. For. Celso Santacruz uno de los encargados del vivero.

El profesional indicó que en el lugar están produciendo variadas especies de plantines de árboles nativos de la zona siendo algunas de las más importantes como el quebracho colorado, palo santo, guayacán, lapacho -especies de alto valor de importancia en la estructura del bosque chaqueño- todas las especies producidas en el vivero tienen como objetivo enriquecer de nuevo los bosques afectados por la gran deforestación histórica de los siglos pasados, especialmente el quebracho colorado, materia prima de base en la extracción del tanino de la mencionada especie del chaco.

En el lugar también cuentan con plantines de frutales, cítricos y plantas ornamentales con los cuales ya han hecho un paisajismo maravilloso con una vista espectacular del río Paraguay y los cerros de la región oriental.

El vivero forestal fue fundado en 2022 con el objetivo inicial de promover la investigación forestal y el desarrollo sustentable de la región, ubicado a orillas del Río Paraguay en la ciudad de Puerto Casado, el proyecto sigue en evolución, generando trabajo local y prospectando la preservación y el manejo sustentable de la comunidad aledaña.



Actualmente, las actividades del vivero se centran en la producción de árboles, principalmente especies nativas del Bioma Chaco. Los plantines producidos en el vivero generan información potencial para la investigación científica forestal y las plantas adultas se utilizan para enriquecer áreas de stock de carbono, en la recuperación de áreas degradadas, arborización urbana y en la reforestación para la industria.

Actualmente el vivero tiene capacidad de producción de aproximadamente 60 mil plantines anuales de árboles con el sistema de maceta y se encuentra en plena expansión. Hoy en día se producen más de 50 especies diferentes, algunas en la lista de especies amenazadas y/o vulnerables a la extinción, tales como la Bulnesia Sarmientoi (Palo Santo).

Por otro lado, mediante entrevista telefónica con el Gerente General de Victoria Timbers el Ing. For. Dr. Fabio Leite nos indicó que en el Departamento de Alto Paraguay - Chaco Paraguayo, son uno de los principales viveros de plantines nativas del Chaco y del país que se dedican exclusivamente a la conservación y promoción de las especies autóctonas de esta zona. Con más de 50.000 plantines, “estamos comprometidos con la preservación de la biodiversidad local y la restauración de nuestros ecosistemas”.

Preguntas

¿Podrías comentarnos el contexto actual de la empresa del grupo Atenil?

Históricamente la empresa del grupo Victoria ha venido trabajando en los rubros de los agronegocios tradicionales, sin embargo, en la actualidad, en el mundo existe una gran tendencia hacia la conservación y el desarrollo sostenible; tendencia con el cual nos vemos muy identificados, tal es así que la empresa del grupo Atenil está atravesando por una importante transformación, consistente en el incursionamiento de los servicios ambientales, la empresa busca ampliar las áreas de preservación y consolidarse en el mercado, atendiendo las agendas internacionales de conservación y constituirse como proyecto de referencia en la región y en el mundo, en ese sentido, el 70% de las áreas de la propiedad en manos del grupo pasa para el proyecto REDD+, línea de negocio del crédito carbono.

El mencionado cambio, conlleva indefectiblemente efectos directos sobre la industria local del grupo, que se vio obligado a adecuarse con la nueva línea de negocios, en ese sentido, disminuir el consumo de la materia prima para la industria y apuntar a la agregación de valor a los productos terminados; para compensar esa situación, la empresa se enfocó en la producción de su propia línea de productos de carpintería de alta gama, específicamente fabricando muebles de calidad premium para los exigentes mercados del país y el mundo, produciendo bajo certificaciones internacionales y trazabilidad de la materia prima utilizada en los procesos productivos, dando mano de obra local y transferencia de tecnología a los lugareños.

¿Cuál es la importancia del vivero forestal dentro de la amplitud del proyecto Chaco Vivo?

Atendiendo que el proyecto Chaco Vivo es un proyecto con enfoque ambiental, nos encontramos ante la necesidad de contar con nuestra propia producción de plantines de especies nativas, en primer lugar para restaurar y enriquecer las áreas más explotadas a lo largo del tiempo hasta nuestros días.

Por otro lado, gracias al vivero forestal podremos multiplicar las especies en peligro de extinción, muy valiosas precisamente por tratarse de maderas de alta calidad y por último atender los conceptos del manejo forestal sustentable que involucran a todo el proceso de trazabilidad y la compensación de cada árbol cortado con la replicación de varios individuos de la misma especie en el vivero para futuras reforestaciones. Al mismo tiempo atender la industria de base forestal en la zona y, por añadidura desarrollar un plan de investigación y mejoramiento genético de plantines nativos con potencialidad de desarrollo a larga escala para futuras reforestaciones en la zona del Gran Chaco que es uno de los biomas más amenazados del mundo luego de la Amazonia.

Breve Biografía:

Luego de haber terminado el Bachiller en Asunción – Paraguay, en el 1993 Pedro Escobar Medina realizo 5 años de voluntariado en Italia y Suiza con la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. A su regreso a Paraguay en 1997, se incorporó como misionero en el Dpto. de Misiones de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, a finales de 1997 ingresó en el staff del semanario Tiempos del Mundo, publicación en distribución en todos los países de América componente del Grupo The Washington Times de Estados Unidos donde permaneció hasta finales del 2002. Luego de esta temporada regresó a Europa para promocionar el arte y la cultura del Paraguay, tanto en Italia, Suiza y Austria donde representaba un cuarteto de la música paraguaya llegando a participar de importantes festivales y presentaciones artísticas en ciudades como Venecia, Milano, Innsbruck, Lugano entre otros, a su regreso a Paraguay se incorporó en la empresa Valiana S.A. de Ciudad del Este fabricante de las sabrosas bebidas gaseosas Tamburí.

En el 2008 retomo la comunicación como principal actividad, colaborando con el programa de televisión rural Negocio Ganadero difundida a través de la RPC Canal 13, luego más tarde con Poder Agropecuario por el mismo canal de televisión. En el 2013 Pedro Escobar inició la producción y conducción del programa de televisión Paraguay Magazine TV inicialmente en Red Guaraní luego en Paraguay TV HD Digital con el resumen semanal de los hechos más importantes del quehacer productivo e industrial del Paraguay.

Desde el 2015 empezó a colaborar con la firma Acuamundo S.A . del Grupo Hobby World Marine de Estados Unidos, empresa fabricante de embarcaciones de pesca para alta mar para el exigente mercado del Japón, produciendo con el régimen de Maquila, en los primeros 6 meses ocupando el cargo de General Affairs Manager luego el cargo de General Manager hasta finales de julio de 2020.

En agosto de 2020 en plena pandemia ha fundado ImpulSoluciones Consultora para acompañar y añadir valor a pequeños y medianos productores del sector agropecuario. Desde julio de 2021 está prestando servicios en la firma Victoria Timbers S.A. como Supervisor de Maquinarias y Suministro hasta la fecha.