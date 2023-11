Salón Toro presenta 4 tendencias top en corte para este otoño-invierno 23/24

Con el cambio de estación, las ganas de llevar un nuevo look aumentan, motivo por el que un buen corte de pelo puede ser una gran opción para lucir diferente y para sanear la melena después del verano.

En ese sentido, el otoño-invierno de 2023/2024 se presenta con una gran variedad de estilos para lucir un corte de pelo acorde con las tendencias y muy favorecedor, además de sencillo de peinar y mantener. Cristina Rodríguez, experta estilista de Salón Toro, recomienda algunos de los cortes de pelo que más se llevarán durante la temporada que entra.

¿Cuáles son las 4 tendencias top en corte para la temporada otoño-invierno 2023/2024? La primera tendencia es el french bob, inspirado en la clásica estética de la mujer francesa, que consiste en cortar el largo de la melena a la altura de la boca, complementándolo con un flequillo recto que bordea las cejas. Este es uno de los cortes de pelo que se puede lucir con raya en medio o sin raya, dando protagonismo al flequillo, tanto en liso, rizado o despeinado.

En segundo lugar, se presentan los flequillos, en cualquiera de sus versiones, debido a que se trata de una opción muy popular para actualizar la imagen, sin necesidad de modificar toda la melena u optar por un cambio radical.

La tendencia número 3 es el estilo pixie, aunque un poco más crecido, lo que produce una sensación más shaggy, desenfadada y divertida, con la ventaja de que no pasa de moda y se adapta a todos los tipos de rostro.

Por su parte, el corte mariposa o butterfly cut es otra de las tendencias que permiten hacer un cambio de estilo moderno y fresco sin tener que sacrificar la melena. Se trata de cabellos cortados a capas que aportan movimiento y flequillos que enmarcan el rostro.

Las clientas de Salón Toro pueden pedir una cita con un estilista para determinar el look adecuado En vista de que existen diferentes cortes de pelo y estilos, las clientas de Salón Toro pueden pedir una cita con uno de sus estilistas para determinar el servicio que resalte sus rasgos y personalidad. De esa manera, los profesionales pueden adaptar cada corte al tipo de cabello, siendo posible encontrar la alternativa más favorable.

A través de un trato único y personalizado, combinado con espacios y productos de lujo, Salón Toro se ha convertido en el aliado ideal para modelos nacionales e internacionales. De igual manera, el salón ha colaborado como estilistas en ferias de moda y belleza, pasarelas de novias y reportajes para algunas de las principales cabeceras nacionales.

Para estar al día con las tendencias más top en cortes de pelo otoño-invierno 2023/2024, el equipo de estilistas que trabaja en Salón Toro brinda una asesoría de imagen personalizada. Esto permite garantizar resultados excelentes, logrando la satisfacción de cada cliente.

Fotografía bob: by @johnvenancio_hair

Fotografía flequillo: by @kristirop

Fotografía pixie: by @ruthy_va

Fotografía butterfly cut: by @johnvenancio_hair