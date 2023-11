Por qué la parka se ha convertido en la prenda estrella y con más estilo de este otoño

Funcional, confortable y versátil, estas son algunas de las características que han convertido a la parka en una de las prendas estrella y con más estilo para lucir este otoño.



El estilista de la firma española de moda masculina Boston, Gustavo Alted, explica los motivos por qué es tendencia para esta temporada: “se trata de una prenda con muchas cualidades, tiene un nivel medio de grosor lo que nos ayuda a poder usarla en un largo espacio de tiempo; es multifuncional ya que tiene una gran cantidad de bolsillos y es además divertida, son prendas neutras, pero con toque de color e incluso por sus gráficas optimistas en su interior”, afirma.

En cuanto a su origen, el pueblo siberiano de los Nenets y sus descendientes los Inuit fueron los primeros en crear esta prenda de ropa para no dejar pasar el frío, el viento y el agua y que significa literalmente ‘piel de animal’.

En los años cincuenta los americanos adhirieron como estado el territorio de Alaska y sus soldados asimilaron la vestimenta de sus pobladores indígenas. Así, el ejército estadounidense pasó a incorporar esta especie de abrigo con capucha como parte de su uniforme. Más tarde, en Inglaterra se puso de moda entre los colegiales en los años sesenta, y en Estados Unidos, los raperos la llevan luciendo desde hace décadas.

En cuanto a la mejor forma de combinarla, el estilista de Boston destaca su versatilidad: “se puede combinar con vaqueros y sudaderas, pero también con una imagen y un look más sobrio y formal”. Es por todo esto por lo que la parka ocupa un lugar destacado en la colección de la marca de moda masculina para este otoño gracias a sus colores neutros con toques de color, sus acabados interiores muy minuciosos y su acabado impermeable. Un básico que no puede faltar como fondo de armario para lucir en entretiempo y en diferentes ocasiones y momentos del día.