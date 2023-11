"A aquellos que consideren abandonar a su mascota, les invitaría a reflexionar un momento y ponerse en el lugar del animal"

Propuse esta entrevista a esta magnífica persona y pintor, porque vi que pintaba animales de una manera distinta, con colores pastel y siempre felices. Con ella, los lectores deben ver que somos muchos los que les queremos dar vida digna a estos extraordinarios seres que nos acompañan.



En sus cuadros, la representación del animal se premia con el don de la vida que un dibujo pueda adquirir entre sus endiosadas manos. Los fondos muchas veces pierden importancia, ganando así fuerza la figura del ser vivo. Hay colorido variado y de tonalidades suaves. Todo un regalo para la vista. Todo un perfume para ser sentido.

Recuerdo en estos momentos todos mis gatos fallecidos de los que me gustaría tener un dibujo o cuadro, no solamente miles de fotos.

Como escribiera en su día:

"Los animales, ándate con cuidado... Atravesaría el fuego, afirmando tal detalle: todos los animales van a algún cielo mejor que el de los humanos. Y nosotros, pobrecitos, que uso hicimos de ellos sin considerar el dolor, nunca nos igualaremos, y sus penas probaremos pero no su bendición".

Sin lugar a dudas, no obviando pintarles, Manuel nos demuestra que es una persona empática y anclado en las causas sociales, amante de la igualdad de todos los que respiramos gracias al soplo de vida brindado por Dios. El mismo soplo para todos. Y si a mayores tiene una estética particular y agradable, nada más puede pedirse.

¿En qué piensa cuando pinta un perro?

Cuando pinto un perro, pongo mi atención en capturar su esencia y personalidad únicas. Me gusta observar expresión facial y gestos para poder plasmarlos en el lienzo. Además, trato de utilizar colores que reflejen su pelaje y rasgos distintivos. En resumen, mi objetivo es crear una obra que capture su belleza y singularidad.



¿Desde cuándo pinta perros y gatos?

Desde que era muy pequeño, siempre he estado fascinado por los animales. Aprovechaba cualquier oportunidad para dibujar perros, gatos y cualquier otro animal que capturara mi imaginación en ese momento.



¿Por qué los animales son fuente de inspiración?

Son muy parecidos a los humanos con la diferencia de que ellos no ocultan su estado de ánimo y se expresan tal y como se sienten, en el caso de los perros sus ojos son los que te hablan, te dicen si están tristes o contentos. Esto es una gran fuente de inspiración para mí, ya que una de las premisas más importantes en el arte es reflejar sentimientos y provocar emociones.

¿Los pinta por su cuenta o bajo pedido?

Soy un gran entusiasta de la pintura directa en vivo, aunque hago una excepción cuando se trata de encargos. En estos casos, trabajo basándome en fotografías que me facilita el cliente, especialmente cuando se trata de un ser que ha fallecido o que no tiene tiempo de posar.

¿Qué técnica utiliza?

Cualquier técnica es válida para mí: dibujo, acuarela, óleo… Todo depende del momento y de la finalidad del trabajo.

¿Por qué recomienda tener un cuadro de nuestros mejores amigos?

Sin duda, son nuestros mejores y más fieles amigos, tienen una vida relativamente corta en comparación con nosotros y esta es una buena manera de tener un recuerdo de ellos, un cuadro, una forma de hacer un homenaje a su existencia y al tiempo que nos ha acompañado y, para cuando ya no estén con nosotros, revivir los buenos momentos con la familia de la que ha formado parte.



¿Cómo hace para que un perro o gato colabore para que usted pinte un cuadro?

Es un desafío pintar a un perro ya que por lo general hacen lo que les viene en gana. Sin embargo, si les dices que se queden quietos y son obedientes lo hacen durante unos segundos, suficiente para tomar parte de la información de sus proporciones y rasgos. Los gatos van más a su aire, pero hay veces que están tranquilos y te facilitan el trabajo y en otras ocasiones tienes que pillarlos al vuelo.

¿Qué prefiere, pintar perros, gatos y otros animales?

No tengo preferencias al respecto pero sí es cierto que tengo más vínculo con los perros ya que durante un tiempo tuvimos uno al que queríamos mucho. He pintado también caballos, burros, patos, gallinas, cabras…. siempre son motivo de estudio y una buena práctica para el dibujo en vivo ya que se mueven y esto obliga a observarlos con mucha atención.



¿Noto especial predilección por pintar Bull Terriers, es así? Como te he comentado antes, durante unos años tuvimos un Bull Terrier al que teníamos mucho cariño. Un perro muy noble al que he pintado y dibujado en muchas ocasiones.



¿Prefiere pintar paisajes, animales o personas?

No tengo preferencias específicas. Hay días en los que me siento inclinado a pintar paisajes, otros días prefiero pintar personas o animales.

¿Qué propondría para frenar los abandonos?

A aquellos que consideren abandonar a su mascota, les invitaría a reflexionar un momento y ponerse en el lugar del animal. La mayoría de las mascotas sólo conocen la comodidad de su hogar y ven a sus dueños como a sus padres. Sería terrible para el pobre animal sentirse rechazado de repente por las personas a las que tanto respeta, sin entender la razón. Es muy injusto.

¿Cuál es la diferencia entre pintar animales o personas?

La diferencia es mínima, ya que tenemos muchas cosas en común con los animales. Hay animales que se comportan como personas y personas que se comportan como animales, especialmente aquellos que son capaces de dañar a estos seres tan sensibles y entrañables.



Y por último, querríamos escuchar el mensaje de un pintor excelente como usted, a todos

aquellos que no se ocupan por mejorar el mundo de los animales, aún estando en su mano.

A las personas que no muestran empatía hacia el mundo animal, les recordaría que hemos invadido su territorio y que, al menos, se merecen un trato digno en compensación. Para terminar, me gustaría compartir una frase del gran pintor Pablo Picasso: ‘Los animales son buenos amigos, no hacen preguntas ni critican’. Eso es lo que intento transmitir con mis pinturas: el amor incondicional que nos dan nuestros mejores amigos.

Sin dudas es un gran pintor, de los mejores de hoy día y es porque ama lo que hace y lo realiza con convicción y entrega. Viendo los dibujos de su Bull Terrier llamado Ari, comprendo que para él no hay razas peligrosas, sino que más bien tratándoles con amor, son amorosas.

Gracias doy a Manuel Domínguez Velázquez de Castro por estos minutos dedicados a mi entrevista y le pido, me permita dedicarla a mi gata negrita Margarita, que durmió con veinte años, el 26 de octubre de 2023. Fue buena, gata del azul del cielo, dulce, juguetona, sensible y cariñosa. Todo un ejemplo para los seres humanos. Así lo creo, así lo escribo.

Quién quiera saber más de Manuel Domínguez, puede visitar estos sitios:

Página web: https://www.manueldominguez.org Instagram: https://www.instagram.com/manueldominguez54/ Canal YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLERnmKGhZ_YgVy_HXYgbfQ En este enlace podemos ver a Manuel pintando a Ari: https://www.instagram.com/p/CVagFwTDWzA/ Su email, por si quieren conocerle mejor y saber más de su arte y proyectos, es el siguiente: manueldominguezvelazquez@gmail.com

Y sin más me despido, feliz de haber realizado este trabajo, de haber conocido a Ari, y de escuchar de la voz del pintor tan hermosas palabras como las que nos deja escritas.