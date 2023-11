​Ruta del vino de Rioja Alavesa, un destino que sorprende en cualquier época del año

Actividades en plena naturaleza, rutas de senderismo, pruebas deportivas, visitas guiadas a las villas medievales, catas y gastronomía en las mejores bodegas del mundo, son algunas de las sugerencias que esta tierra ofrece.



La Ruta del Vino de Rioja Alavesa es un proyecto común de la comarca compuesto por 20 instituciones: Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, 15 municipios y 4 juntas administrativas. Además, cuenta con 21 alojamientos, 2 museos, 1 spa, 12 restaurantes, 8 bares de pintxos, 58 bodegas, 3 agencias receptivas, 6 empresas de ocio temático, 4 empresas de transportes y organizadores profesionales de eventos.





El pasado 2022, Ruta del Vino de Rioja Alavesa recibió 234.101 visitantes, situándose entre las 5 primeras rutas del vino de España. Es responsable directa de que el crecimiento de visitantes a bodegas y museos de rutas del vino en el País Vasco en 2022 haya supuesto un incremento del 143.6% con respecto a 2021.

¿A qué se debe el gran éxito cosechado por Ruta del Vino de Rioja Alavesa?

Sin duda a la amplísima variedad de experiencias y planes que se pueden realizar durante cualquier época del año y que están dirigidas a un espectro amplio de público, sin importar edad o necesidades de movilidad. Se pueden realizar diferentes actividades en familia, en pareja, grupos de amigos, eventos de teambuilding en empresas, sin olvidar a los amantes del golf.

Concretamente, alrededor de Laguardia se ubican 4 importantes campos siguientes:

Izki (diseñado por el inolvidable Severiano Ballesteros); Club de Golf Sojuela, con vistas espectaculares. El Campo de Logroño, situado en el Parque de La Grajera, un espacio natural de 450 hectáreas, a tan solo 5 kilómetros del centro de la capital. Golf Cirueña, de 71 hectáreas y 18 hoyos, a 41 km de Laguardia.

Algo más que un destino



A lo largo de todo el año, el calendario de eventos y actividades no tiene descanso: otoño con las actividades en torno a la reciente vendimia; invierno, para compartir las costumbres y tradiciones navideñas como el belén barroco de Laguardia, o también el oleoturismo,ya que la producción de aceite de oliva es otro de los pilares de la comarca, que posee su propia variedad, Arroniz; y la época de primavera y verano, donde se suceden infinidad de eventos, fiestas locales, festivales y muestras enogastronómicas al aire libre.



Es un muestrario de experiencias, una lista interminable de deseos para realizar en cualquier época del año y que nos invita a conocer una región única, donde el patrimonio histórico, cultural y natural, unido a la gastronomía y, sobre todo, a la hospitalidad de la gente de Rioja Alavesa, brindarán a los visitantes un recuerdo imborrable y por supuesto, unas ganas constantes de volver siempre.

Un impresionante enoturismo

La mayor parte de las bodegas disponen de una amplia oferta de enoturismo con restaurantes y alojamiento.



Sin duda, el epicentro de esta bella Rioja Alavesa se encuentra en la encantadora población de Laguardia, con su medieval casco antiguo y su admirable pórtico de la iglesia de Santa María de los Reyes, realzado por un sobresaliente efecto de sonido e imagen. Esta grata población se encuentra a tan sólo un paseo de la bodega Ysios, icono de la arquitectura vanguardista; a tres kilómetros y medio Paganos, en “la Milla de Oro de la viticultura de La Rioja Alavesa” con la histórica bodega, excavada en tierra, Eguren Ugarte; a tan sólo 7 km. Elciego, con su famosa bodega Marqués de Riscal; Oyón, a escasos 10 minutos en coche se ubica Faustino, una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo, según la revista Drinks International. A 15 kilómetros la separan de Logroño, capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja, bañada por el río Ebro y etapa del Camino de Santiago; la población de Cenicero, a 13 km, donde residen Bodegas Riojanas, Berberana y Marqués de Cáceres; en menos de media hora se llega a la que llaman “Capital del vino de La Rioja”, Haro, con su célebre Barrio de La Estación, donde se asientan las bodegas más famosas de España, entre ellas “La Rioja Alta”; y no podemos olvidar la plácida y armoniosa ciudad de Vitoria, capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco a 47 km.

Un descanso merecido

Tras este recorrido vitivinícola, único de la geografía española, donde el viajero habrá fotografiado las numerosas iglesias románicas y góticas de estos pueblos jalonados de mansiones blasonadas, sugerimos descansar en el hotel Silken Villa de Laguardia, un alojamiento de 4 estrellas donde no solo dormirás a cuerpo de rey, sino que también podrás visitar su spa panorámico en el que dejar volar la imaginación. Culmina la escapada saboreando su cocina.



“Nuestro hotel ofrece sus amplias habitaciones, todas ellas con un cuidado diseño, camas cómodas y de grandes tamaños, ofrecen al viajero un reposo sosegado, lejos de ruidos y bullicio. También sugerimos un baño en su espectacular spa de 1.000 metros cuadrados y relajarse con masajes de uvas y aceite de la variedad arróniz, exfoliaciones con pepitas de uva; disponemos de bañeras de hidromasaje con extracto de vino, envolturas con los hollejos de las uvas después de prensadas.

Sin duda, otro de los atractivos de nuestro establecimiento es el restaurante El Medoc, que elabora una cocina de especialidades riojanas y vascas, con toques modernos, basados en productos de temporada, platos maridados con los mejores vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en un entorno en que el comer bien es una rutina.

Para estas fechas navideñas tenemos un interesantes y sabrosas propuestas de cenas especiales de Nochebuena y Nochevieja, con detalles de bienvenida y espectaculares desayunos bufet. Comenta, con cierto orgullo el director, Juan Félix Fernández.



En fin, es uno de los mejores regalos que uno puede hacer o hacerse a sí mismo.

Hotel Silken Villa de Laguardia. 4 estrellas

84 habitaciones. Espectacular Spa, bodega, jardín, piscina, aparcamiento privado y Wifi, ambos gratuitos.



Se admiten mascotas, que reciben un colchón y un bebedero en la habitación.

El hotel está dentro del portal de venta de habitaciones de TRAVEL GUAU, especializado en viajes con mascotas.

Paseo San Raimundo, 15, Laguardia (Álava) Teléfono: 945 60 05 60. reservas@hotelvilladelaguardia.com Coordenadas: Latitud 42.54817; Longitud -2.58054.