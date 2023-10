Poemas de la poeta israelí Tsipi Sharoor

El pañuelo de geranio de mi abuela

Cuando era niña me preguntaba cuál era el color del cabello de mi abuela, Si una melena de rizos la tuviera/o lacia, si dorado era su cabello, o negro/ o tiene gris salpicado por todas partes. En todos sus días y noches no se quitó el velo que cubría su cabeza- capturado en un pañuelo descolorido, bordado con flores de geranio, como su alma tal como la Torá le impone. Al mediodía mi abuela se acostó a descansar como solía hacerlo, Me deslicé lentamente hacia su habitación y me desvié un poco. La cubierta prohibida de su cabeza. Para mi sorpresa, se reveló que su cabello era de un rojo intenso. Ardiendo en los soportes del pañuelo. Recuerdo el toque de su cabello espeso, áspero, brillante y abundante. Y toda esta belleza Aprisionó a mi abuela dentro del pañuelo de geranio. Despierta asustada, agarrándome las yemas de los dedos, manteniéndome alejada de ella. Hija mía, cuando seas grande Tú también te cubrirás la cabeza, dice. La profecía de mi abuela no se cumplió. Me dejé crecer el pelo, visible, salvaje y descarado Moviéndose con el viento.

La pequeña Scheherazade

El sol rompe desde dentro de la sal y un niño nos dice de una hafla beduina en un campamento secreto. Y no vi Mas que una pequeña Scheherazade Que esparce sus historias Y hace magia un momento del desierto de esta tierra Para ti

Leda

Ella tiene un hábito Deja una ventana abierta para los pájaros. Quizás venga un cisne blanco de cuello largo. Y ella pondrá un huevo de cisne en sus brazos. Leda sueña de noche sueños blancos de cuello largo. Y por la noche – fría y oscura Zeus ve los sufrimientos de Leda. Él extiende sus alas y un cisne viene a ella de cuello largo y alas plateadas. Decisivo, todas las noches viene hasta el final de la temporada de puesta.

Eva

“En el sufrimiento darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti…” le dijo. “Y se llamó Eva... porque ella era la madre de toda la vida..." Desde el principio fue huérfana sin hermana ni amiga. El comienzo de todo. Y arriba Dios gobernó y debajo de la serpiente imprudente y en el jardín la gobierna su consorte y ella es la madre de toda la vida, porque aún no ha conocido el duelo.

El regalo de Pandora

“A excepción de las conversaciones de mujeres, son sueños que mantienen al mundo en su rumbo” (José Saramago) Cuidado con los regalos de los dioses. Para Pandora que al principio no fue más que un don y una locura de Dios, su música es más dulce que la miel, y sus sueños eran de su curiosidad hasta que una fina grieta en la caja de la colmena completó la creación de los dioses en agonías.

Todo Egipto es de ella

Las pirámides colapsan en la cabeza de Cleopatra y un semental toro es el dios infestuoso. Y cuando entre sus muslos él es una oveja balante en las noches, todo Egipto es de ella

Yo soy el sacrificio

Soy la costra de leche de mi madre y el beso de la fe yo soy el amor La unión del muslo caliente. yo soy el fuego y agua restringida Yo soy la mezuzá de la puerta y la respiración y la pendiente. Yo soy el Akeda* el humo y el lamento.

*Akeda se refiere a la historia bíblica del Sacrificio de Isaac. Aunque el significado literal del Akeda (en hebreo: vinculante) enfatiza el hecho de que Isaac no fue sacrificado; en la tradición occidental llegó a ser conocido como el Sacrificio de Isaac ya que presagiaba la Crucifixión.

Me abrieron un corazón

Me abrieron un corazón veinticinco pasillos de ancho y mi madre emerge de ellos con esclavos y sirvientas. Y mi padre de ellos saca su locura, instalando la soledad para sí mismo, y les extraigo la miel y el alquitrán. Mis madres y mis padres me abrieron un corazón. y lanzaron en él arterias usadas, un otro mundo goteando, un pedigrí. Y no me importa que soy un hoyo de pozo– que nunca pierde una gota que nunca se pierde, y les quita la pérdida y les da la orfandad.

Sobre la autora:



Tsipi Sharoor es una reconocida escritora, poetisa, editora y educadora israelí. Hasta el momento, ha publicado 38 libros de prosa y poesía, para adultos y jóvenes. Fue editora de "Moznaim", publicación mensual literaria de la Asociación de Escritores Hebreos en Israel. Tsipi ofrece cursos de escritura creativa en prosa y poesía. Tsipi era miembro de la junta directiva de la Segunda Autoridad de Radio y Televisión. También fue presidenta del Comité para el Desarrollo de las Comunicaciones en nombre de la segunda Autoridad de Radio y Televisión.

Sobre el traductor: Jorge Daniel Tejeda Palafox nació el 03 de enero de 1993 en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Finalizó la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ives de su natal Xalapa, obteniendo su titulación el 04 de octubre de 2019. Es fundador de su propia marca empresarial que lleva su nombre de pila, Jorge Daniel con su registro legal enfocada en la capacitación, formación y educación empresarial y académica. También, se desempeña como articulista, periodista, traductor bilingüe, Community Manager, conferenciante y empresario autónomo.

---------------------- Traducción del hebreo al inglés Karen Alkalay-Gut Traducción del inglés al español por Jorge Daniel Tejeda Palafox