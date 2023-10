​El 78% de los directores financieros está reduciendo costes debido a la situación de inestabilidad económica actual

El mundo laboral continúa su proceso constante de transformación, impulsado tanto por avances tecnológicos como por cambios en la percepción de los profesionales y en las estrategias empresariales que buscan mayor flexibilidad, sostenibilidad y eficiencia. En un entorno de inestabilidad económica, IWG, el mayor proveedor mundial de espacios de trabajo flexibles y soluciones de trabajo híbrido, ha llevado a cabo un estudio a nivel global en el que concluyen que el 78% de los directores financieros ha decidido implementar medidas para reducir costes.



Además, el 81% de estos profesionales de las finanzas considera que la adopción de un modelo de trabajo híbrido no solo es una solución efectiva para enfrentar la situación económica actual, sino que también representa una estrategia que impulsa la eficiencia y el ahorro de recursos en las empresas.

La investigación de IWG, realizada de forma online con la compañía Censuswide en julio de este año entre más de 250 CFO de distintos países, destaca que la popularidad del trabajo híbrido ha aumentado rápidamente en los últimos tres años. Además, explican que, en el panorama económico actual, los beneficios que representa este modelo en materia de ahorro de recursos seguirán acelerando su crecimiento. Así, el informe destaca que mudarse a una oficina compartida o un espacio de coworking, así como también reducir el espacio de propiedad de una empresa, o una combinación de ambos, son formas efectivas de reducir costes significativos.

Según el estudio del conglomerado, una gran mayoría de los CFO sintieron el impacto financiero del último año, con casi dos tercios de ellos que afirman creer que estamos en una recesión económica en la actualidad. Esto se basa en el hecho de que el 92% de los directores financieros encuestados informaron que sus empresas se han visto afectadas financieramente debido a las incertidumbres económicas y la inflación en el último año, mientras que un 93% ha señalado que este impacto ha sido significativo o al menos algo notorio. Además, el 66% de los directivos encuestados considera que actualmente estamos en recesión.

Asimismo, el estudio resalta el interés de los directores financieros en el trabajo híbrido como una estrategia para generar ahorro de costes en el entorno actual. De acuerdo con el análisis, un 67% de los CFO participantes de la encuesta planean que sus empresas continúen adoptando el modelo de trabajo híbrido a largo plazo, con una división de la jornada laboral entre la sede de la empresa o la oficina local y el hogar a lo largo del próximo lustro.

En cuanto a la transformación de los espacios de trabajo, el estudio indica que el 74% de los directores financieros se están mudando o están en búsqueda activa de centros de coworking o espacios flexibles. En este panorama, el 64% ya ha reducido el espacio de oficina de sus empresas, para abrir paso al trabajo híbrido. Esto refleja un cambio relevante en la forma en que se conciben los espacios de trabajo y el enfoque en la flexibilidad.

Además de cambiar sus oficinas como medida de reducción de costes como el alquiler, limpieza y mantenimiento, los CFO también están tomando diversas acciones para optimizar el gasto corporativo, tales como la disminución de nuevas contrataciones (54%), la transición hacia acuerdos de arrendamiento a corto plazo para el espacio de oficina (48%), la implementación de recortes de personal mediante despidos (42%). Asimismo, mencionaron la decisión de no cubrir puestos vacantes, como un método adicional para reducir la plantilla (42%). Estas estrategias reflejan la variedad de enfoques adoptados por las empresas para hacer frente a los desafíos económicos.

Por su parte, Mark Dixon, fundador y CEO de IWG, expresó que: "El trabajo híbrido ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y resistentes, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Nuestra investigación muestra que los directores financieros y líderes empresariales están adoptando este modelo laboral por muchas razones. Una de ellas es que este mismo no solo promueve el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los profesionales, sino que también proporciona un impulso significativo a los resultados de una empresa".