​Guerra en Israel sobre Gaza: situación y expectativas (I)

¿Qué esta pasando entre Israel y Palestina? ¿Qué expectativas hay en el futuro? El conflicto entre Israel y Gaza responde a la evolución que han ido teniendo las relaciones de Palestina con Israel desde su origen en 1948. No sabemos cómo irá evolucionando, pero ello dependerá de cómo afronten los distintos problemas que tienen. La solución, como se está recordando estos días, es que haya dos Estados que se reconozcan, el de Israel y el de Palestina, y un estatuto internacional para la ciudad de Jerusalén, que las tres religiones (cristianos, Islam y judíos) la veneran como centro de culto y peregrinación.



Las causas del conflicto son territoriales, políticas y religiosas. Israel ha ido tomando territorios para ir formando lo que ellos consideran que es reconquistar su país de origen, con la capital en Jerusalén. A veces en contra de las directrices internacionales. Un ejemplo es el gobierno de Jerusalén, que por su importancia histórico-religiosa, se ha visto que podría tener un estatus especial bajo supervisión internacional o ser gobernada por una entidad internacional, como las Naciones Unidas; o bien la capital compartida por el Estado de Israel y un futuro Estado palestino. O bien un gobierno compartido entre los dos Estados. De momento, hay un respeto de los lugares santos de las tres religiones principales en la ciudad: judaísmo, cristianismo (con horario compartido entre las diversas confesiones, en el santo sepulcro) e islam.

A nivel político, las tensiones se han recrudecido por la construcción de asentamientos israelitas en Cisjordania, la posesión unilateral de Jerusalén por parte de Israel, la situación de Gaza que por muchos es considerada una “cárcel a cielo abierto”, y también que las disputas intestinas entre las facciones políticas palestinas. Por supuesto, los conflictos por parte musulmana dependen también de la concepción religiosa que tienen las distintas facciones, tomando el nombre de Alá para emprender acciones bélicas o terroristas.

Cuando se erige Israel en Estado (1948) no había más que 150.000 árabes frente a 540.000 judíos, y han ido creciendo con la llegada de otros territorios, de manera que hoy hay en Israel unos 7 millones de judíos y 2 millones de árabes; y en Palestina (contando esos habitantes en tierras israelitas) hay unos 6 millones de musulmanes, tanto en Gaza (2 millones) como en Cisjordania. En los dos territorios, cada vez hay menos cristianos, pues han tenido que irse por las presiones de uno y otro bando; por ejemplo, hay 400.000 exiliados en Chile, mayoritariamente, cristianos. Por otra parte, no ha existido nunca ningún Estado palestino, este nombre se puso al diseñar el proyecto, y Palestina significa "tierra de filisteos", que es la zona donde está Gaza y la antigüedad fueron enemigos de Israel mucho tiempo, según se lee en el Antiguo Testamento.

La batalla a nivel de la opinión pública es evidente: a pesar de una acción terrorista despiadada, el clamor de Occidente hoy es a favor del mundo árabe, en una sociedad de la posverdad, donde cuenta el relato y no la realidad. El cierre del paso de la ayuda humanitaria, y ahora el control férreo de ese paso limitado, deja en muy mal lugar a los israelíes; imagen de crueldad que se suma a la que producen los incesantes bombardeos. Israel está perdiendo la guerra en el relato, por ejemplo podrían mostrar si han usado esa frontera para la entrada de misiles, o el flujo de terroristas. Ellos siguen su guión, y la llegada de tropas norteamericanas y visita de su presidente a Israel ha sido el modo de asegurarse que el conflicto no implique a Irán. Esperemos que las medidas diplomáticas sirvan para evitar la muerte de muchos inocentes más.