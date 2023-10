​Expertos internacionales abordarán la situación de España en conectividad y 5G en Madrid Tech Show 2023

Según “Global Workforce of the Future 2023”, estudio realizado por The Adecco Group, el 79% de los trabajadores/as encuestados en España cree que el impacto de la IA generativa en su trabajo será positivo, lo que está impulsando su adopción generalizada, ya que el 73% de los trabajadores españoles dice utilizar ya la IA generativa, destacando herramientas como ChatGPT y Google Bard.