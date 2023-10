Coello y Tapia disipan las dudas con un golpe sobre la mesa

Se acabaron las dudas y la irregularidad, al menos por ahora. Parece que Arturo Coello y Agustín Tapia han mutado de la noche a la mañana y han cambiado los altibajos constantes que tuvieron en 1/16 por una solidez que recuerda a la de principios de año.



Tras una ronda de 1/16 de pura montaña rusa, llegaban los octavos y todo cambió, entraron al partido desde el minuto uno y se enfocaron en hacerlo bien, abrir brecha en el marcador y, sobre todo, conseguir dejar esa imagen de solidez que parecía perdida.

Juan Cruz Belluati y Arnau Ayats son quienes les sufrieron y quienes se encontraron con una versión de los 'Golden Boys' muy distinta de la vista el miércoles, cediendo con un 6-3 y 6-1.

Juan Tello y Álex Ruiz siguieron, por contra, el camino opuesto y tras su buena y resolutiva puesta en escena del primer día en el que vencieron con amplitud, llegaba el choque frente a Antonio 'Pincho' Fernández y Gonzalo Rubio y precisaron de sudar sangre para ganar, pues no se lo pusieron nada fácil. Tanto el primer set como el segundo se decidió de la misma forma, un break que cayó para su lado del banquillo y que fue la única nota desequilibrante (6-4 y 6-4).

Junto a ellos se anotaron al vagón de parejas con problemas para llegar a cuartos de final Fede Chingotto y Paquito Navarro, pues les costó acoplarse en la pista al juego que desplegaban Víctor Ruiz y Miguel Yanguas, una dupla de circunstancias formada por la lesión de Fernando Belasteguín y que al ser nueva no tenía estudio previo. Es por ello que sorprendieron a Paquito y Fede y provocaron que el partido se convirtiera en un ir y venir constante, alternancia total en el dominio para dejar, sin embargo, que el binomio hispanoargentino lograra sacar la cabeza a flote en un final muy justo (7-5 y 7-6).

Pero, sin duda alguna, los que peor lo tuvieron fueron 'Momo' González y Javi Garrido, segunda vida que gastan. En su debut ya tuvieron que remontar y ahora les ha ocurrido exactamente lo mismo. Volvieron a arrancar con un juego efectivo pero sin la solidez de otras ocasiones y eso lo aprovecharon Álex Chozas y 'Lucho' Capra para igualar la contienda y pegarse a ellos.

Incapaces de soltarles, los dos andaluces al menos intentaban ser lo más seguros posibles en defensa pero el choque fue desde ese momento un combate a golpes en el que tuvieron que llegar hasta el desempate para ver cómo, tras tanto trabajo, eran Capra y Chozas los que se lo llevaban (7-6). Buscando reaccionar, lo consiguieron en el segundo con un break postrero que aun así no despejaba la incertidumbre y mantenía todo muy vivo hasta que, ya en el tercero, lejos de notar el cansancio del día anterior, se elevaron y jugaron perfecto, sin contemplaciones, para conseguir un registro absolutamente redondo (7-6, 4-6 y 0-6).

Miguel Benítez y José Rico tuvieron también una montaña rusa en su pelea ante Juan Martín Díaz y Miguel Lamperti. Batalla de gladiadores en la que los dos españoles consiguieron un punto extra de actividad en el último tramo y eso les supuso el premio de ponerse por delante (6-4) pero que justo después tuvo una reacción fantástica de Lamperti y JMD. Exhibiendo su mejor pádel en mucho tiempo, los dos veteranos se sacaron de la chistera un parcial total, completo, perfecto, un 0-6 que llevaba la consecución a un tercero en el que, de nuevo, la suerte de la rotura de servicio favorecería a Benítez y Rico (6-4, 0-6 y 6-4).

En uno de los sets al menos encontraron calma y tranquilidad, siguiendo la misma receta que en 1/16. Ale Galán y Juan Lebrón volvieron a seguir el mismo camino pero al revés que en la ronda anterior; comenzarían primero con frescura y manejándose con soltura en los primeros compases ante Marc Quílez y Toni Bueno y acabarían casi pidiendo la hora para solventar, en el segundo parcial, todas las complicaciones que les propusieron los oponentes (6-2 y 7-5).

Más amplios fueron otros marcadores como el de la victoria de 'Coki' Nieto y Jon Sanz ante Álvaro Cepero y Mario Del Castillo (6-2 y 6-2) o el de Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno, consiguiendo estos un 6-2 y 6-1 frente a Pablo Cardona y Javi Ruiz.