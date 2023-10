‘Calabazas’, una exposición divulgativa para apreciar mejor esta especie y sus cultivares

Eustaquio Bote posa junto a la colección de calabazas una vez concluida su instalación. Fotografía: ©RJB-CSIC



Un nuevo año, el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) presenta su exposición ‘Calabazas’ que organiza la Unidad de Jardinería y Arbolado. Se trata de una selección de especies y sus diversos cultivares de las calabazas que se cultivan en el huerto del Jardín (géneros Cucurbita L. y Lagenaria Ser.), elegidas por el técnico de Jardinería y responsable del huerto, Eustaquio Bote, que intensifican el color del otoño que ya se disfruta en el Jardín.



El objetivo de esta propuesta educativo-divulgativa, que se organiza por octavo año consecutivo y el segundo que la muestra se coloca a la entrada del invernadero de exhibición Santiago Castroviejo, es dar a conocer aproximadamente 30 cultivares distintos de la infinidad que tienen estos géneros, más allá de su relación con la fiesta de Halloween que se celebrará en unos días.

En total, según señala el jardinero Eustaquio Bote, “para la muestra se han seleccionado más de 300 calabazas de todas las formas, tamaños y colores que juntas superan los dos mil kilos de este voluminoso fruto, pero, al mismo tiempo, otras muchas calabazas siguen estando en el huerto para que el visitante aprecie cómo y dónde se cultivan”.

Originarias de América (Cucurbita) y de África (Lagenaria), aunque su cultivo está muy extendido por otras zonas del mundo, la calabaza es una herbácea rastrera, de la familia de las cucurbitáceas. Generalmente esférico, de corteza gruesa y carne pulposa con multitud de semillas, tiene un 90% de agua, muy pocas grasas y azúcares. Entre las especies y sus diversos cultivares encontramos prácticamente todos los colores: rojo, verde, amarillo, negro, gris, blanco o naranja, sucediendo de igual manera con las formas: de botella, alargada, redonda, lisa o rugosa.

Cultivares singulares y curiosos

Los visitantes pueden disfrutar de cultivares tan curiosos y singulares como 'bip max', 'maza de Hércules', 'cabello de ángel', la clásica 'calabaza de Halloween' o la tradicional y querida 'calabaza del peregrino', toda una institución dentro de la variedad de ejemplares por la historia que encierra y que los más pequeños, cuando la contemplan, bautizan cariñosamente como "cantimplora" o "pera gigante".

Igualmente repiten presencia, ejemplares de dos géneros y especies diferentes, calabaza luffa, conocida como ‘esponja’, y de Telfairia occidentalis (calabaza costillada o acanalada), que en años anteriores no llegaron a fructificar en el Jardín.

En general, la exposición, según apunta Eustaquio Bote, “gusta mucho” y, además, nos cuenta que, “por fin he conseguido saber el por qué a uno de los cultivares conocido como 'Peter Pan' se le da este nombre. Al ser una calabaza plana, no tiene sombra, como el famoso personaje creado por el escritor escocés James Matthew Barrie que tanta fama le dio después Walt Disney”.

Las calabazas se clasifi­can, según su uso, en comestibles (para humanos y ganado) y ornamentales. Las plantas cuyo fruto es comestible son anuales. Normalmente se emplean en cremas, guisos, potajes o guarnición. La variedad, de color blanco con dibujos verdes y forma esférica más o menos alargada, se la conoce como "Confi­tera de Cidra". Y con su pulpa se prepara el famoso elemento culinario cabello de ángel.

La muestra de calabazas estará visible en el Real Jardín Botánico durante las próximas semanas hasta que los ejemplares seleccionados ya no estén en condiciones de ser expuestos. Además, estas mismas variedades pueden apreciarse en la huerta del Jardín.

Información práctica

Actividad: Exposición ‘Calabazas’ Lugar: Espacio exterior junto a la entrada al invernadero Santiago Castroviejo Fecha: octubre-noviembre Horario: 10:00 horas hasta cierre del Jardín Dirigida a: todos los públicos Precio: actividad gratuita previo abono de la correspondiente entrada al Jardín