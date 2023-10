‘Desafío Ártico’ arrancará en noviembre su campaña de educación medioambiental sobre el cambio climático

El proyecto ‘Desafío Ártico’ comenzará el 7 de noviembre una campaña de educación medioambiental que gira en torno a la expedición que partió a mediados del mes de julio y recorrió el sur de Groenlandia. En el grupo liderado por Manuel Calvo participaron cinco jóvenes de entre 15 y 17 años que han superado un cáncer. El objetivo de esta iniciativa, que incluye la grabación de un documental sobre esta aventura, es fomentar entre el público infantil y juvenil la concienciación sobre el cuidado de mascotas y la protección del medioambiente.



En la presentación de los nuevos pasos del proyecto han participado el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega; el presidente de MaratónDog y líder de Desafío Ártico, Manuel Calvo, y el presidente de la Fundación Polar Española, José María Amo.

Ortega ha señalado que el principal objetivo de este proyecto es concienciar a la población sobre los efectos que el cambio climático genera en el ecosistema, en sus habitantes y en la flora y fauna. “Para la Diputación, este es un asunto capital, trasversal, de manera que todas las acciones que ponemos en marcha tienen en común la búsqueda de la sostenibilidad”.

Además, ha avanzado que el próximo mes se iniciará una serie de actividades formativas y didácticas sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. La primera se desarrollará el día 7 de noviembre con 500 alumnos del IES Jorge Guillén en el Teatro Municipal de Torrox, donde tendrá lugar el preestreno del documental, que se complementará con una charla sobre medio ambiente. Estas acciones de concienciación continuarán con el CEIP Juan Ramón Jiménez (Marbella), el IES Las Lagunas (Mijas), el IES Teatinos (Málaga) y el CEIP Poeta Salvador Rueda (Benalmádena).

El documental, dirigido por Pablo Villena, mostrará los efectos del cambio climático que tanto afecta a esta zona de la Tierra para concienciar sobre los problemas que crean en el ecosistema, en sus habitantes y en la flora y fauna que allí se encuentran. Además, incluirá los testimonios de los participantes, adolescentes que han superado un cáncer, durante su travesía por el terreno ártico y la experiencia in situ de toda la aventura. Durante la expedición han convivido con los inuit, a quienes han llevado productos de la marca promocional ‘Sabor a Málaga’ de la Diputación de Málaga. También se están ultimando los preparativos para la exposición fotográfica de la última edición de esta aventura, que realizó el participante Pedro Álvarez Cuéllar y que pronto podrá ser visitada.

Manuel Calvo, Presidente de MaratónDog y líder de la expedición (centro); Cristóbal Ortega, Vicepresidente Primero de la Diputación de Málaga; y José María Amo, presidente de la Fundación Polar Española, junto a varios participantes de la expedición de este año, sosteniendo una bandera después de su intervención para comunicar las novedades del proyecto “Desafío Ártico”.

Un proyecto transversal con objetivos educativos y solidarios

‘Desafío Ártico’ es un proyecto educativo que lleva en marcha desde 2015 con 300 colegios visitados en toda España. Enmarcado dentro del programa ‘Dingonatura Impacta’, su objetivo es promover la educación de niños y jóvenes sobre la historia y la cultura del perro y la concienciación sobre la protección medioambiental.

Manuel Calvo, presidente de MaratónDog y líder de la exploración ‘Desafío Ártico’, ha afirmado que la repercusión mediática que ha tenido esta edición de Desafío Ártico ha cumplido el principal objetivo: “Concienciar a la población sobre el cambio climático, el deshielo polar y la desaparición de los glaciares, abarcando espacios de actualidad y debate. Cada retroceso de los glaciares que vemos en nuestras expediciones confirma la necesidad y la urgencia de este tipo de acciones de concienciación para el resto del mundo: las consecuencias del cambio climático ya están aquí, el Ártico se está derritiendo”.

Calvo, que también ha participado como representante de Andalucía en la Cumbre del Clima (COP25), ha añadido que ‘Desafío Ártico’, además de una expedición, “es un proyecto educativo que abarca distintos ámbitos de colaboración con un único objetivo: concienciar contra el cambio climático y el deshielo polar acercando las pruebas documentales a la población en general y a los jóvenes en particular”.

Durante el acto se ha comunicado que la empresa que encargada del transporte y custodia del fragmento de hielo desde Groenlandia sufrió un accidente que provocó que la muestra se fracturara dentro de su contenedor. La empresa se ha hecho responsable del suceso y, por tanto, no se ha destinado ningún fondo, ni directa ni indirectamente, al traslado de la muestra, que en cualquier caso ya estaba desprendida cuando se tomó. No obstante, el compromiso de la reforestación de árboles para compensar la huella de carbono tanto por el impacto del viaje como por el traslado del iceberg sigue en pie y se realizará en 2024 una plantación masiva para equilibrar las emisiones de CO2.

El equipo de ‘Desafío Ártico’ muestra una pancarta contra el cambio climático

Desafío Ártico y Fundación Polar Española, juntos para estudiar los efectos del cambio climático ‘Desafío Ártico’ ha llegado a un acuerdo con la Fundación Polar Española, que colaborará a partir de ahora para realizar campañas de concienciación medioambiental. A raíz del interés que ha despertado el proyecto en el ámbito de la investigación, ambas organizaciones han abierto una vía de colaboración en favor del estudio del deshielo y la documentación del cambio climático para el uso de los datos en acciones de comunicación para concienciar a la población.