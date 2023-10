​Los motores de segunda mano: opción práctica y económica para reparar tu coche

Cuando se daña el motor del coche se debe pensar muy bien qué hacer: si comprar uno nuevo, si repararlo o si adquirir uno de segunda mano. En la actualidad, la tercera opción se ha popularizado enormemente, descubre por qué.



Una de las partes mecánicas más importantes de todo coche es el motor, el cual, al dañarse, debe repararse o sustituirse de inmediato para poder circular nuevamente. El asunto es saber qué hacer para solucionar tal problema, ante las posibles opciones existentes.

Puedes comprar uno nuevo, con todo lo costoso que suelen ser, buscar las partes dañadas y repararlo, lo cual también es bastante oneroso, o adquirir un motor de segunda mano, que es una opción bastante factible y económica, gracias al apoyo que ofrecen las empresas especializadas que los venden.

Una de las plataformas web más conocidas en internet, especializada en la venta de motores usados es ventademotores.es, en la que puedes conseguir toda clase de motores, de distintas marcas y modelos. Es una tienda online con un extenso stock para satisfacer las necesidades de quienes requieren un motor de segunda mano en excelentes condiciones.

Es una empresa de desguaces con una práctica plataforma web en la que se publican cientos de motores de coches, furgonetas, 4X4, SUV y demás tipos de vehículos.

Además, ofrece precios bastante asequibles, muy por debajo de los establecidos para los motores nuevos, por lo que se han convertido en una opción bastante buscada por muchos. De hecho, la venta de motores usados viene poco a poco superando la de los nuevos.

Ventajas de comprar motores de segunda mano

Comprar motores de segunda mano tiene sus ventajas, que lo convierten en una opción bastante atractiva para reparar el coche. Entre estas destacan:

Ahorro de costes: en comparación con los motores nuevos, los de segunda mano son bastante económicos, tienen un valor considerablemente más bajo sin comprometer la calidad.

en comparación con los motores nuevos, los de segunda mano son bastante económicos, tienen un valor considerablemente más bajo sin comprometer la calidad. Disponibilidad: los motores de segunda mano son más fáciles de encontrar, especialmente si se buscan unidades específicas para modelos más antiguos o menos comunes. Las empresas especializadas en la venta de motores usados siempre tienen extensos catálogos de selección de opciones disponibles.

los motores de segunda mano son más fáciles de encontrar, especialmente si se buscan unidades específicas para modelos más antiguos o menos comunes. Las empresas especializadas en la venta de motores usados siempre tienen extensos catálogos de selección de opciones disponibles. Entregas inmediatas: al comprar un motor nuevo, muchas veces hay que esperar que la planta lo envíe, si es que lo tiene al momento, sino, hay que esperar a que lo fabriquen y lo envíen. En cambio, los motores de segunda mano, generalmente, están disponibles de inmediato, y más si están publicados en stock, lo que disminuye totalmente los tiempos de espera para arreglar tu coche.

al comprar un motor nuevo, muchas veces hay que esperar que la planta lo envíe, si es que lo tiene al momento, sino, hay que esperar a que lo fabriquen y lo envíen. En cambio, los motores de segunda mano, generalmente, están disponibles de inmediato, y más si están publicados en stock, lo que disminuye totalmente los tiempos de espera para arreglar tu coche. Piezas originales de fábrica: si buscas reemplazar un motor en un coche más antiguo, de seguro deseas mantener la autenticidad con piezas originales de fábrica. Al comprar un motor usado, tienes la posibilidad de obtener uno que sea idéntico al de fábrica.

si buscas reemplazar un motor en un coche más antiguo, de seguro deseas mantener la autenticidad con piezas originales de fábrica. Al comprar un motor usado, tienes la posibilidad de obtener uno que sea idéntico al de fábrica. Sostenibilidad ambiental: esta es una razón muy importante, no solo para ti, sino también para el resto del planeta. Comprar un motor usado es una opción más sostenible desde el punto de vista ambiental, por cuanto al reutilizarlo en vez de fabricar uno nuevo, se disminuye la utilización de recursos naturales y la cantidad de desechos generados.

¿Cómo pedirlo?

En realidad es muy fácil adquirir un motor de segunda mano, solo hay que contactar a la empresa indicada, elegir el que necesitas y solicitar que te lo envíen al taller, a tu casa o donde lo necesites.

En el caso de ventademotores.es es más fácil todavía, por cuanto todo se hace de forma online, a través de su ventajosa plataforma digital, en la que todo el proceso se realiza de forma muy sencilla. Incluso, si tienes dudas o alguna inquietud en cuanto al tipo de motor que necesitas, puedes solicitar la asesoría adecuada a sus vendedores calificados.

Así que ya sabes, si necesitas un motor para tu coche, no vaciles en acudir a las empresas de desguaces donde podrás conseguir el que necesitas, de muy buena calidad y totalmente garantizado, y a precios que seguramente no conseguirás en las tiendas de motores nuevos. Prueba y verás.