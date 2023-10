Casi un 40% de los autónomos españoles tiene dificultades para hacer frente a sus facturas

La inflación y la subida de los tipos de interés están generando serias dificultades a los autónomos para mantener a flote sus negocios. Un 38% de los trabajadores por cuenta propia asegura tener complicaciones para hacer frente a sus facturas y compromisos de crédito, mientras que sólo un 6% los afronta sin dificultad, según los datos recogidos en el Financial Wellness Index (FWI), elaborado por Advantere School of Management y el banco online N26.

El índice, que busca medir el bienestar financiero de los españoles, también señala que un 16% de los autónomos encuestados sostiene no poder hacerse cargo de los gastos regulares del mes entre tres y seis veces al año. Entre estos gastos mensuales destacan la electricidad, el agua o los recibos de internet y telefonía móvil. Por otra parte, sólo un 20% considera que su fuente principal de ingresos es recurrente y fiable.

Durante el pasado mes de septiembre, España registró uno de los mayores incrementos en la afiliación de autónomos de la última década. A raíz de los datos registrados en la Seguridad Social, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) destaca un aumento del 0,2% de los afiliados entre agosto y septiembre, sumando un total de 5.716 autónomos en un mes. Actualmente, la cifra de trabajadores por cuenta propia en España se sitúa en 3.339.333.

Ante este contexto de crecimiento de autónomos españoles, los expertos de N26 recogen una serie de sugerencias para autónomos a la hora de fijar sus tarifas para así ayudarles a obtener una mayor rentabilidad:

Sueldo y precio de los servicios: conocer la remuneración a percibir por las actividades por cuenta propia que se van a realizar. Para ello, es recomendable investigar el sector e informarse del rango de precios según la experiencia. Objetivos económicos: marcar unos objetivos a nivel económico, ya que como cualquier otro tipo de actividad, ser autónomo es un negocio. Valorar la forma de cobro: por tiempo dedicado o por valor de trabajo percibido. Definir una propuesta única de venta: diferenciar el trabajo y profesionalidad es recomendable a la hora de ganar una ventaja competitiva y conseguir argumentos convincentes para captar nuevos clientes. Formación y títulos: añadir varios certificados a la lista de logros profesionales potencia la marca personal y facilita el posicionamiento como experto. Diversificar la cartera de servicios: ser capaz de asumir proyectos diversos aumentará la experiencia del profesional, lo que a su vez incrementará el valor de sus servicios.