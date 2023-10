​Incremento alarmante del abuso sexual infantil online, según un nuevo informe

WeProtect Global Alliance ha publicado su cuarto Informe de Evaluación de la Amenaza Global, donde se revela que ha habido un aumento del 87% en los casos de material de abuso sexual infantil denunciados desde 2019, con más de 32 millones de denuncias en todo el mundo (NCMEC). Los hallazgos resaltan la urgente necesidad de una respuesta coordinada y polifacética para proteger a los niños del mundo de esta amenaza creciente.



El informe, que ofrece una visión crítica de las amenazas a las que se enfrentan los niños online en 2023, también revela que ha habido un aumento del 360% en las imágenes sexuales autogeneradas de niños de 7 a 10 años entre 2020 y 2022 (Internet Watch Foundation). Sorprendentemente, también revela que las conversaciones con niños en plataformas de juegos sociales pueden escalar a situaciones de grooming de alto riesgo en 19 segundos, con un tiempo medio de grooming de 45 minutos. Los entornos de juegos sociales que facilitan la interacción entre adultos y niños, el intercambio de regalos virtuales y los sistemas de clasificación pública aumentan considerablemente estos riesgos.

La investigación ha puesto de manifiesto un aumento importante de la extorsión sexual financiera, con un aumento de 139 denuncias en 2021 a más de 10.000 en 2022. En este caso, los agresores preparan y manipulan a los niños para que compartan imágenes y vídeos sexuales de ellos mismos y luego los extorsionan para obtener un beneficio económico. Muchos extorsionadores se hacen pasar por chicas jóvenes en Internet y se dirigen principalmente a chicos de entre 15 y 17 años a través de las redes sociales. Este fenómeno ha dado lugar a una serie de casos en los que niños se han quitado trágicamente la vida.

Las nuevas tecnologías están empeorando las posibles agresiones o amenazas a las que se enfrentan los niños en Internet. Desde principios de 2023, han aumentado los casos de agresores que también utilizan Inteligencia Artificial generativa para crear material de abuso sexual infantil y explotar a los niños. Según Thorn, aunque menos del 1% de los archivos de material de abuso sexual infantil compartidos en una muestra de comunidades de delincuentes son actualmente imágenes fotorrealistas generadas por ordenador (CGI) de abuso sexual infantil, el volumen ha aumentado constantemente desde agosto de 2022. De hecho, el mes pasado y por primera vez en el mundo, Australia puso en marcha medidas que obligan a las grandes empresas tecnológicas a tomar medidas para garantizar que los productos de inteligencia artificial no puedan utilizarse para generar imágenes y vídeos falsos de abusos sexuales a menores.

Iain Drennan, director ejecutivo de WeProtect Global Alliance, afirma: "Nuestro último informe muestra claramente la magnitud de la amenaza a la que se enfrentan los niños en Internet. La explotación y el abuso sexual infantil online en todo el mundo exigen nuestra atención y acción ahora mismo. Las nuevas capacidades tecnológicas agravan aún más los riesgos existentes, y la situación no es diferente en España. La seguridad de los niños no debe ser negociable. Para evitar que más niños sufran, los gobiernos, las organizaciones, los servicios online, las organizaciones benéficas y las empresas deben redoblar sus esfuerzos y colaborar para impulsar el cambio y protegerlos".

Cambiar la situación actual de los abusos solo será posible con una mayor priorización y compromiso por parte de todas las partes implicadas, junto con el poder y la capacidad de una legislación madura. De hecho, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros están entrando en las fases finales de votación de una propuesta para introducir una nueva normativa para prevenir y combatir los abusos sexuales a menores. Se insta a todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos, los proveedores de servicios online y las organizaciones de la sociedad civil, a:

Invertir en enfoques de salud pública: Dar prioridad a la prevención e invertir en intervenciones dirigidas a quienes han cometido o corren el riesgo de cometer o sufrir abusos. Si solo invertimos en responder al problema después de que se haya producido el abuso, estamos fallando a los niños.

Centros de Derechos y Perspectivas de la Infancia: Diseñar intervenciones que empoderen a los niños, eliminen las barreras para la identificación de abusos y les permitan exigir responsabilidades a los proveedores de servicios online.

Aplicar una legislación alineada a escala mundial: Evitar que los delincuentes se aprovechen de las lagunas legales promulgando una normativa de Internet coherente a escala mundial.

Adoptar un enfoque de seguridad por diseño: Aplicar enfoques innovadores al diseño de tecnologías que den prioridad a la seguridad de los usuarios desde el principio, y no a posteriori.

Conclusiones adicionales

Abismo en las percepciones de los niños: Existe una brecha significativa entre las percepciones de los niños sobre los riesgos online y la realidad del abuso online, con pruebas que muestran que los perpetradores a menudo son conocidos por el niño y las plataformas privadas como el lugar donde se produce la mayor parte del daño sexual. Esto pone de relieve la necesidad de mejorar la información sobre la seguridad online adaptada a la edad y los procesos de denuncia accesibles.

¿La pornografía como precursora? El informe destaca la existencia de pruebas de una correlación entre el visionado frecuente de pornografía y el acceso a material de abuso sexual infantil.

Grupos minoritarios como target: Los grupos vulnerables minoritarios y marginados, incluidos los basados en la orientación sexual, la raza, la etnia o la discapacidad, están desproporcionadamente expuestos a sufrir daños sexuales online.

La inestabilidad mundial aumenta los abusos: La pobreza, la desigualdad y las crisis mundiales, como la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y el cambio climático, contribuyen al aumento de la explotación y el abuso sexual infantil.

Citas de Apoyo

Ylva Johannson, Comisaria de Asuntos de Interior, Unión Europea “Este informe demuestra la escalada de los abusos sexuales a menores que está habiendo en Internet. La magnitud va en aumento, con más de 32 millones de denuncias de abusos sexuales a menores el año pasado en todo el mundo. Cuanto más vulnerable es el niño, más expuesto está a sufrir daños sexuales, y los niños víctimas de abusos son cada vez más jóvenes. Apoyo la llamada a la acción de WeProtect Global Alliance en favor de la prevención, la seguridad desde el diseño y la regulación, también en Europa. Es urgente que la Unión Europea adopte mi propuesta para prevenir y combatir el abuso sexual infantil”.

Daniela Ligiero, Superviviente y Directora Ejecutiva y Consejera Delegada de Together for Girls "El trauma de la violencia sexual en la infancia dura toda la vida. Lo sé porque los abusos sexuales que sufrí yo empezaron a los seis años y todavía hoy siento sus efectos. Sin embargo, mis abusos no circularon por Internet y no vivo con el temor constante de que los desconocidos con los que me cruzo por la calle hayan sido testigos de ellos. No puede decirse lo mismo de los supervivientes de abusos sexuales online. El aumento del volumen y el empeoramiento de la naturaleza de las denuncias de material de abuso sexual infantil es enfermizo. Los gobiernos, los proveedores de servicios online, las organizaciones de la sociedad civil y todos los aliados deben actuar urgentemente para invertir la tendencia y garantizar la seguridad online de nuestros niños."

Rosalia Rivera, superviviente "Como superviviente y madre de niños que están entrando en la edad en que empezarán a relacionarse con Internet, la escalada de la explotación sexual infantil y los abusos online me llenan de miedo. Las tecnologías digitales tienen el potencial de abrir oportunidades a los jóvenes de todo el mundo, pero necesitan estar seguros. Los padres no pueden mantener esta seguridad por sí solos: necesitan que los dirigentes den prioridad urgentemente a la seguridad online, para los niños de hoy y para las generaciones venideras. No podemos aceptar menos".